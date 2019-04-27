GÜNDEM / 27 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip ediliyor.

(Hartum) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)





GÜNCEL

1- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin ev sahipliğinde "Uluslararası Filistin Konferansı" düzenlenecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 30. haftaya Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta Gazişehir Gaziantep-Giresunspor, Hatayspor-Adanaspor, Altınordu-Altay müsabakalarıyla başlayacak.

(Gaziantep/Hatay/14.00/İzmir/19.30) (Fotoğraflı)

3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası, tekler ve çiftlerde yarı final müsabakalarıyla Spor Toto Tennis Park'ta sürüyor.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı)

4- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta, Banvit-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Galatasaray Doğa Sigorta-Türk Telekom, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol, TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Balıkesir/13.00/İstanbul/15.15/20.00/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)

6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Çukurova Basketbol ile BOTAŞ, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Mersin/14.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet ile Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 22. ve sezonun son haftası 3 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- RÖPORTAJ - Türk dizileri Rusların Osmanlıya ilgisini artırdı

- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov:

- "Ülkemizde son derece popüler olan Türk sineması sayesinde Osmanlı İmparatorluğu'na ilgi gösteren Rusların sayısı giderek artıyor"

- "Anadolu'da Hristiyanlığın doğduğu ve yayıldığı bölgeleri kapsayan hac güzergahları Ruslar için çok önemli. Bu bölgelerin altyapısı iyileştirilebilirse bizim için iyi bir turizm alternatifi olabilir"

- "Rus ve Türk şirketlerin iş birlikleri geliştirilmeli. İki ülke, birlikte üçüncü ülkelerin pazarında ortak yatırımlar gerçekleştirirse 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşabilir"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/Ankara)

2- Öğrenciler, "etkileşimli kitapları" sevdi

- Milli Eğitim Bakanlığınca, liselerdeki ders içeriklerinin daha ilgi çekici hale getirilmesi amacıyla ses, video ve animasyonla zenginleştirilmiş etkileşimli ders kitaplarına, okulların açıldığı tarihten bugüne yaklaşık 5 milyon kez erişim sağlandı



- Tablet, cep telefonu ve bilgisayarlara indirilebilen ders kitaplarını kullananların sayısı 1 milyon 717 bin 376'e yükselirken sayfalar 22 milyonun üzerinde görüntülendi

(Selma Kasap-Ankara)

3- TOPLUMUN TEMEL DİREĞİ: AİLE - "Aile içi iletişim, daha önce olmadığı kadar zarar görüyor"

- İÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Önay Doğan:



- "Teknoloji bağımlılığının da temel sebeplerinden birisinin, daha güçlü olduğumuz ve daha çok eğlendiğimiz bir alanda daha fazla zaman geçirme isteği olduğunu düşünüyorum. Burada dile getirilenlerin bir sonucu olarak aile içi iletişim, daha önce olmadığı kadar zarar görüyor. Birlikte zaman geçirmek yerini sosyal medyada zaman geçirmeye bırakabiliyor"



- "Ergenlik çağındaki çocukların oyun oynama alışkanlıkları üzerine yaptığımız bir çalışma, bize ailelerin çocukların sosyal medyada nasıl zaman geçirdiklerini, oynadıkları oyunların içeriklerini bilmediklerini gösterdi. Çocuklarımızın yanımızdayken bile güvende olamayabileceklerini göz önünde bulundurmalıyız"



- "Dijital medya okuryazarlığı, bilginin daha iyi değerlendirilmesini ve işlenmesini sağlıyor. Çocuklarımıza bugün vereceğimiz dijital medya okuryazarlığı eğitimleri, gelecekte sosyal medya kullanımıyla ilgili yaşanabilecek sorunların önüne geçmemize olanak tanıyacaktır"



(Çiğdem Alyanak/İstanbul)





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