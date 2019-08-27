GÜNDEM / 27 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gideceği Rusya'da MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katılacak.

- Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleştirecekleri baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Kabakoz köyünü ziyaret edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolünü Hakimevi'nde imzalayacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Yayın Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenecek 105. Dönem Kaymakamlık Kursu açılışına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- TÜİK, 2019 yılı hanehalkı bilişim teknolojileri kullanma araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1 - Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sürüyor.

- Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki beşinci gün maçlarında Finlandiya-Fransa ve Yunanistan-Bulgaristan karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'ndaki üçüncülük maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

(Suzhou/11.30)

3 - Dünya Judo Şampiyonası Japonya'nın başkenti Tokyo'da sürüyor.

4 - Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de devam ediyor.

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimleri Volley Hotel Ankara'da yapılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6 - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda rövanş heyecanı 3 maçla başlayacak.





ÖZEL HABER

1- Türkiye yatırımlara yön veren ülke olacak

- AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy:

- "Yabancılar Türkiye'ye olan güveni kaybetmedi sadece jeopolitik riskler ve borçluluk yapısının kısa vadeli olmasından dolayı ülkeyi izlemeye aldılar. Fakat Türkiye'ye para akışı kesilmedi, net yabancı girişi var"

- "Öyle bir jeopolitik bölgede yaşıyoruz ki hem fırsat hem sorun içeriyor. Türkiye, Batı ile Doğu arasında köprüdür, başka hiçbir ülkenin böyle bir misyonu yok. Türkiye bunu çok iyi yapıyor"

- "Reel sektörün borcu problem olmaktan çıktıkça ve jeopolitik ortam lehimize evrildikçe doğrudan yabancı yatırım akışı daha da artacaktır. Enstrümanlarımızı çoğaltmamız, yargı, eğitim, tarım, hayvancılık reformlarını tamamlamamız ve İstanbul merkezli bir piyasa etkinliğine kavuşmamız halinde sadece sermaye alan değil sermayeye yön veren bir ülke oluruz"

- GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan:

- "Gelişmiş ekonomilerdeki sorunlar, piyasa çeşitlendirme stratejisi kapsamında bazı ufak piyasaları öne çıkarabilir"

(Gökhan Ergöçün/İstanbul)





2- Şiddet haberleri meşrulaştırmaya ve duyarsızlaşmaya sebep oluyor

- Uzmanlar, Türkiye'de şiddet haberlerinin izleyicinin ilgisini çekecek şekilde verilmesinin şiddeti meşrulaştırma ve şiddete duyarsızlaşma gibi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu

- Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı:

- "Şiddet haberlerine sık sık maruz kalan birey, bir dönem sonunda bu haberleri sıradan, vasat, meşru olgular gibi görmeye başlar. Bir sonraki aşamada ise duygu yitimi durumları doğurup, suça eğilimi de artırabilir. Maalesef bu süreçler ülkemizdeki basın yayın kuruluşları tarafından gözardı edilerek belli bir hedef kitle oluşturulması amacıyla haber yapılmaktadır"

- Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan:

- "Medyanın bilgi verme yönüyle öne çıkması, haberini vereceği olayların az da olsa önüne geçilmesinde toplumsal bir eyleme öncülük etmesi anlamına gelir, çünkü medyanın haber verme işlevinin yanı sıra bilgi vermek, bilgilendirmek gibi bir işlevi de vardır"

(Zehra Melek Çat/İstanbul)

3- Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulunda

- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesini sonuçlandırmak için toplantılarına devam ediyor

- Hizmet kollarının taleplerinin görüşmelerini tamamlayan Kurul, genele ilişkin talepleri görüşmeye başladı

- Toplantılarını Sayıştay Başkanlığında sürdüren Kurul'un kararını yarın açıklaması bekleniyor

(Özcan Yıldırım/Ankara)





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