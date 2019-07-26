GÜNDEM / 26 Temmuz 2019 ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katılacak.



(Ankara/11.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı yapacak.



(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Belediye Başkanları Buluşması'nın açılışında konuşacak.



(Afyonkarahisar/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama ile bir araya gelecek, İçişleri Bakanı Sander LLeshaj ile görüşecek.



(Tiran) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Rusya İş Forumu ile Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem KEK Toplantısı İmza Töreni'ne katılacak.



(Antalya/10.00/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



3 - TÜİK, 2018 yılı hanehalkı tüketim harcaması istatistiklerini yayımlayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)







SPOR



1- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor. (Fotoğraflı)



2- Fransa Bisiklet Turu, Saint-Jean-de-Maurienne ile Tignes arasındaki 19. etap yarışıyla devam ediyor.



3- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER





1- Yapay zeka e-Nabız'a girecek



- Tüm sağlık bilgilerini tek bir platformda toplayan ve 12 milyon kullanıcıya ulaşan e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak uygulamalar devreye giriyor



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,



- "Kullanıcılara ait tahlil sonuçları çıktığında, randevu saatleri yaklaştığında, kişiye sağlığıyla ilgili öneri verilmesi gerektiğinde cep telefonlarına anlık bildirimler gönderilecek. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve uyarıların yanında yapay zeka temelli beslenme uygulaması da e-Nabız'a gelecek yenilikler arasında yer alacak"



- "12 milyon 362 bin 65 kişinin profil oluşturduğu e-Nabız üzerinden 202 bin 215 kişi organ bağışı bildirimi yaptı. Bu bildirimler sonucu 3 milyon 134 bin 544 organ bağışlandı. Ayrıca sistem üzerinden 53 bin 311 kan bağış işlemi gerçekleşti"



(Duygu Yener/Ankara)



2- Mükellefe SMS'le vergisel yükümlülük uyarısı



- Yeni işe başlama ve işi bırakma gibi süreçler ile yeni mükellef olanlara, vergisel yükümlülükleri ve kayıt dışı istihdamın dezavantajları konusunda cep telefonu ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak

- Ekonomik ve finansal veriler değerlendirilerek, makro düzeyde ve vergi türleri bakımından vergi açığı hesaplanacak



(Deniz Çiçek/Ankara)



3- Olimpiyat öğrencilerine mentorluk desteği



- TÜBİTAK, Türkiye'yi uluslararası bilim olimpiyatlarında başarıyla temsil eden öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı sunmak için mentorluk desteği sağlayacak

- Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenen bursiyerler ve bilim olimpiyatları öğrencileri, Mentorluk Desteği Programı'na 22 Ağustos'a kadar başvurabilecek



(Dilara Zengin/Ankara)











***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.