GÜNDEM / 26 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van ve Adıyaman'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Trabzonlular Buluşması"na katılacak.



(Van/13.00/Adıyaman/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan ve Şişli'de halkla buluşacak.



(İstanbul/13.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Batman Valiliğinde koordinasyon toplantısına katılacak, seçim koordinasyon merkezi ve esnafı ziyaret edecek, GAMA Tekstil Fabrikası'nda çalışanlarla yemek yiyecek.



- Bakan Selçuk, Siirt Valiliğinde koordinasyon toplantısının ardından şehit yakınları, engelliler, genç girişimciler, ev hanımları, STK üyeleri ve çalışan kadınlarla bir araya gelecek, seçim lokali ve esnaf ziyaretinde bulunacak, Tillo İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi ve İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesini ziyaret edecek.



(Batman/Siirt/10.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da Orhantepe Mahallesi'ni ziyaret edecek, yıkılan ve daha sonra temeli atılan Yunus Apartmanı önünde basın açıklaması yapacak, Kartal, Eyüpsultan, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa ve Sarıyer'de vatandaşlarla buluşacak.



(İstanbul/10.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda STK ve kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Bağcılar, Sultangazi, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa'da halka hitap edecek.



(İstanbul/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fethiye'de turizm sektörünün temsilcileriyle toplantı yapacak, esnaf ziyaretinin ardından Stratonikeia Antik Kenti'nde incelemede bulunacak, Marmaris'te esnafı ziyaret edecek ve sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.



(Muğla/09.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, STK temsilcileriyle bir araya gelecek, AK Parti İl Başkanlığı ve esnafı ziyaret edecek, Tirebolu'da parti teşkilatıyla buluşacak.



(Giresun/12.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, esnaf ve sanayicilerle toplantı yapacak, işçilerle bir araya gelecek ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek.



(Ankara/12.00/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Salihli Ziraat Odasında çiftçilerle buluşacak, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle görüşecek, Tuğrul Üzüm İşletmelerini ziyaret edecek, STK temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek, Alaşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, Alaşehirli çiftçilerle görüşecek, Sarıgöl Meydan’ında halka hitap edecek.



(Manisa/11.30-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kastamonu'da esnafla bir araya gelecek, istişare toplantısına katılacak, Korgun İlçesi Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek ve esnafla buluşacak.



(Kastamonu/12.15/13.30/Çankırı/15.45/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- TÜİK, 2018 yılının 2. yarısına ilişkin "elektrik ve doğal gaz fiyatları" istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl ve 6 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.



(Ankara)





DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geniş katılımlı Aksu toplantısına ve Kemer mitingine katılacak.



(Antalya/12.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.



(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişmeler ve teröre tepkiler takip ediliyor.



(Christchurch/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- FETÖ'yle iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatının tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.



(İstanbul/10.00)



- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde “yurtta sulh konseyi” üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek.



(Ankara/09.30)



- Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davaya Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.00)



- Hakkari'de, FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 32 sanığın yargılandığı dava görülecek.



(Hakkari/09.30)







SPOR



1- Voleybolda Erkekler CEV Kupası İstanbul'da sahibini bulacak.



- Kupa finalinin rövanşında Galatasaray, İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)



2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 2. hafta D, F ve J gruplarındaki müsabakalarla tamamlanacak.





ÖZEL HABER



1- "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri"nin ilki nisanda açılacak



- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:



- "Mağdur hakları konusunda adliyelerde adli destek ve mağdurlara verilen desteklerle ilgili müdürlükler kuracağız. Bunun ilkini nisan ayında İstanbul Anadolu Adliyesi'nde açacağız"



- "(Adli görüşme odaları) İstismara ya da şiddete uğramış kadın veya çocuğu faille beraber duruşma salonuna çıkarıyorsunuz, söyleyemiyor, anlatamıyor. Ama diğer odadaki adli görüşmede uzmanlar aracılığıyla sohbet eder gibi hakim ya da savcı soru soruyor, o çocuk ya da mağdurla konuşuyor, faille yüzleşmiyor."



(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)



3- GRAFİKLİ - Darbe girişimini bilen sanıklar mahkemede çark etti



- FETÖ'nün darbe girişiminden önceden haberleri olduğu yargılama aşamasında tespit edilen eski kurmay yarbay Mustafa Toklu, eski kurmay binbaşı Recep Kılıç ve eski binbaşı Durmuş Ali Vurkun, mahkemede aksi yönde ifade vererek örgütün "inkar" taktiğine sarıldı



- Geçici olarak Ankara'da görevlendirilen Toklu ile İstanbul'da görevli Kılıç'ın 15 Temmuz 2016'da İzmir'e gelerek, diğer örgüt mensuplarıyla görüştüğü ve planlama içerisine girdiği, darbe girişiminin başarısız olacağını anladıkları zaman ise firar ederek bir FETÖ mensubunun evinde saklandıkları tespit edildi



- Vurkun ise emniyette verdiği, "Kılıç'ın kendisine ülkede darbenin gerçekleştiğine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kuvvetler komutanlığı ekiplerince ele geçirildiğine ve Huber Köşkü'nde alıkonulduğuna" ilişkin beyanını inkar etti



- Yargılama sonucunda Toklu, Kılıç ve Vurkun, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı



(Ömer Süt/İzmir)











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