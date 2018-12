GÜNDEM / 26 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.



(Ankara/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliğini ziyaret edecek.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK Başkanlığı Erdoğan Özen Konferans Salonu'nda, SGK 5. Olağan Genel Kuruluna katılacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yapacağı sohbet toplantısında sosyal, siyasi ve ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- TBMM Genel Kurulunda, Karayolları Trafik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek.



(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)







EKONOMİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC'de Güzelyalı Terfi Merkezi, Geçitköy Barajı ve Artıma Tesisi’nde incelemelerde bulunacak, KKTC Sulamaları İletim Tüneli’nin temel atma törenine katılacak.



(Güzelyurt) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi ve Ticaret Odaları Konseyi Müşterek Toplantısı'na katılacak.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, AA Finans Masası'na konuk olacak.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- TÜİK, aralık ayı sektörel güven endeksleri ile 2017 yılı sosyal koruma istatistiklerini yayımlayacak.



(Ankara/10.00)



5- Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, tarım sektörünün 2018 yılını değerlendirecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ



1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamiye ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Cakarta) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan eski emniyet mensubu 6'sı tutuklu 18 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Adana/12.00)



- FETÖ/PDY’nin askeri yapılanması içindeki "ankesör" soruşturmaları kapsamında açılan davalar görülecek.



(Bolu/10.00)



2- Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in yargılanmasına Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Diyarbakır/09.30)



3- Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın sansasyonel eylem yapmak için kent merkezine gönderdiği teröristleri evlerinde barındırdıkları, şifreli bilgileri teröristlere ilettikleri iddia edilen 4 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Adana/11.00)







SPOR



1- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta OGM Ormanspor-Canik Belediyespor, Gündoğdu Adana Basketbol-BOTAŞ, İstanbul Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol, Çukurova Basketbol-Beşiktaş, Galatasaray-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe-İzmit Belediyespor maçlarıyla başlayacak.



(Ankara/16.00/Adana/İstanbul/Mersin/18.00/İstanbul/19.00/20.00) (Fotoğraflı)



2- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe-Jeopark Kula Belediyespor karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/17.00/17.30) (Fotoğraflı)



3- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap eşleşmelerinin kura çekimi AXA Sigorta Genel Müdürlüğünde yapılacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER





1- Engelliler, şehit yakınları ve gazilere "cep"te yüzde 25 indirim

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "BTK tarafından yayımlanan usul ve esaslar kapsamında engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler, 1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabilecek"

- "Mart 2019 itibarıyla da görüntülü çağrı merkezi uygulaması başlayacak. Ayrıca, yazılı olarak çağrı merkezi hizmeti de alınabilecek"



(Arife Yıldız Ünal/Ankara)



2- CERN'de Türk iş dünyasının "topuk sesleri"

-TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

- "Türk iş insanlarının aldığı CERN proje ihalelerindeki kadın patron oranı yüzde 20'yi geçti"

- "Yeni nesillerin kendine güvenerek, daha büyük başarılara imza atacağına ve iş dünyasındaki 'topuk sesleri'nin artık erkeklerin gerisinde kalmayacağına inanıyoruz"

- "Ülkemizin kadın patronlarının, CERN projelerindeki başarısı, kadın girişimciler için de rol model olacak"



(Mehtap Yılmaz/Ankara)



3- "Türkiye burun estetiğinde çekim noktası oldu"



- Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Kuran:



- "Ameliyat sonuçlarının çok iyi olması, hekimlerimizin tüm dünyada takip edilen bilimsel platformlardaki başarısı, Orta Doğu bölgesinde burun operasyonlarına daha fazla ihtiyaç olması rinoplastide Türkiye'yi bir çekim merkezi haline getirdi"



- "Türkiye'de ameliyatların yüksek oranda başarıyla yapılabilmesi, operasyon öncesi ve sonrası özenli bakım, yüksek hizmet kalitesi ve fiyatların bu kaliteye oranla çok hesaplı olması sebebiyle her yıl binlerce estetik-sağlık turizmi hastası Türkiye'ye geliyor. Bu noktada burun estetiği için gelen yabancı hastaların sayısı giderek artıyor"



- "Yabancı ülkelerden gelenlerin yaklaşık yüzde 15-20'sinin burun ameliyatı için geldiği söylemek mümkün. Turistler, birkaç operasyonu bir arada yaptırıp dinlenme süresini de tarihi turistik değerleri, alışveriş imkanları, iklim ve doğal güzellikler açısından zengin olan İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Bodrum, Marmaris gibi şehirlerde gezerek geçiriyorlar"



(Hatice Şenses/İstanbul)









***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.