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GÜNDEM / 26 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:00
GÜNDEM / 26 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlanıyor

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programına katılacak ve Ahlat ilçesini ziyaret edecek.

(Muş/12.00/Bitlis/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Etkinliklere TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

(Muş/12.00/Bitlis/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapılacak Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ile Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, eylül ayında yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın iletişim sponsorluğu için sözleşme imzalayacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, ağustos ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 45. G7 Zirvesi Fransa'nın Biarritz kentinde devam ediyor.

(Fransa) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sürüyor.

- Türk Milli Takımı, Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı A Grubu'ndaki dördüncü gün maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Fransa ile Sırbistan karşılaşacak.

(Ankara/19.30/17.00) (Fotoğraflı)

2- Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Gazişehir Gaziantep ile Gençlerbirliği, Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'de 2. hafta İstanbulspor-Altay müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık başlayacak.

(New York/18.00)

5- Dünya Judo Şampiyonası Japonya'nın başkenti Tokyo'da sürüyor.

6- Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de devam ediyor.

7- 16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu maçında İspanya ile karşılaşacak.

(Üsküp/22.00)


ÖZEL HABER


1- ANALİZ - Dünden bugüne merkez bankalarında sözlü yönlendirme

- Merkez bankaları para politikası araçlarının yetersiz kaldığı noktalarda sözlü yönlendirme yaparak araçların etkinliğini artırıyor

- Son dönemde Fed başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları sözlü yönlendirmeyi etkin bir para politikası aracı olarak kullanıyor

- Para politikası anlamında kelimeler, piyasalara geleceğe ilişkin olabildiğince geniş bir perspektif sağlayarak, aşağı ve yukarı yönlü risklerin minimum hasarla atlatılmasının temel ögesi haline geldi

(Murat Aslan-Murat Birinci / İstanbul)


2- Avrupalı Türkler tatilde Almanların 2 katını harcıyor

- Geçen yıl Türkiye'ye tatil için gelen 2,8 milyon Avrupalı Türk'ün kişi başı ortalama harcaması bin 175 avro ile Alman turistleri ikiye katladı

- Avrupa'da yaşayan her iki Türk'ten birisi geçen yıl tatil için anavatanını tercih etti

- Avrupalı Türklerin geçen yıl yaptığı toplam harcama ise yaklaşık 3,3 milyar avro düzeyinde gerçekleşti

(Abdulselam Durdak / İstanbul)


3- GRAFİKLİ- İstanbul'da 101 ecdat yadigarı eser ihya edildi

- Ecdat yadigarı eserleri geleceğe taşımayı amaçlayan İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, 2009'dan bu yana Süleymaniye, Nusretiye, Fatih, Şehzadebaşı, Pertevniyal Valide Sultan gibi selatin camilerinin de aralarında olduğu 101 tarihi yapının restorasyon çalışmasını tamamladı

- Sultanahmet Camisi, Beyazıt Camisi, Eminönü Yeni Cami, Teşvikiye Camisi ve Mercan Ağa Camisi'nin de aralarında bulunduğu 34 eserin restorasyonu devam ediyor

- İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı:

- "Son 10 yıl içerisinde projelendirme ve uygulama olmak üzere 222 çalışmamız oldu. Bunların toplam bedeli 509 milyon lira civarında. Şu anda da yine İstanbul ve Tekirdağ'da 63 uygulama ve restorasyon işi yürütüyoruz. Bunların da sözleşme bedelleri 300 milyon lira civarındadır"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:00
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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