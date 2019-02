GÜNDEM / 25 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda Prof. Dr. Kemal Karpat için düzenlenecek cenaze törenine katılacak, Yozgat Cumhuriyet Meydanı ve Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.



(İstanbul/10.30/Yozgat/13.30/Tokat/16.00)



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek.



(TBMM/10.00)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası tarafından düzenlenen "Üreten, Çalışan, Hakça Paylaşan Türkiye" başlıklı toplantının kapanış konuşmasını yapacak.



(İstanbul/13.30)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Swissotel'de AB Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı"na, ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasındaki protokolün imza törenine katılacak.



(Ankara/09.30/14.00)



2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenecek "2019 İstihdam Seferberliği" tanıtım toplantısına iştirak edecek.



(Ankara/14.00)



3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kulu, Cihanbeyli ve Altınekin ilçelerinde seçim koordinasyon merkezi açılışlarına, Konya Büyükşehir Belediyesi tanıtım programına katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.



(Konya/11.00-19.30)



4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Karaman İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Konya Büyükşehir Belediyesi tanıtım programına iştirak edecek.



(Karaman/10.00/11.30/16.30/Konya/19.30)



5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TOBB'da gerçekleştirilecek "TOBB Sektörel Ekonomi Şurası"na katılacak.



(Ankara/15.00)



6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Prof. Dr. Kemal Karpat'ın Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına katılacak, partisinin Pendik İlçe Başkanlığı ziyaret edecek, miting düzenleyecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya gelecek.



(İstanbul/13.25/15.00/16.30/19.00)







EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılıyor.



(İstanbul/09.00)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bolu'da Gençlik Kolları Seçim Standı'nı ziyaret edecek, Sanayiciler ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak ve çeşitli ziyaretlerde buluncak.



(Bolu/10.30-17.30)







DÜNYA DİPLOMASİ



1 - BM İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumu BM Cenevre Ofisi'nde başlayacak.



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumun "yüksek seviyeli" bölümünde konseye hitap edecek ve BM'de devam eden "Silahsızlanma Konferansı"nda konuşacak.



(Cenevre)



2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



(Caracas)



3 - Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib)







GÜNCEL



1 - FETÖ davaları



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Atatürk Havalimanını işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 64'ü tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Ankara/09.30)







SPOR



1- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur gruplarında 6. ve son hafta maçları tamamlanacak.



- I Grubu'nda finallerde mücadele etmeyi daha önce garantileyen Türkiye, grup birinciliği için deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.



(Tenerife/21.30)



2- Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'taki derbide karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/21.00)





ÖZEL HABER



1- Turistler "Doğu Ekspresi" keyfini "turizm treni"nde yaşayacak

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

- "Doğu Ekspresi turizmle öne çıkmaya, turizm treni olmaya ve amacının dışında kullanılmaya başladı. Biz de diyoruz ki o zaman amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler de o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler. Hem Doğu Ekspresi vazifesini görsün hem de yeni amacına uygun bir turizm treni daha yapalım"

- "Turizm trenlerinin dünya genelinde çok meşhur birkaç destinasyonu var. Bizim bu hattımız da çok rahatlıkla uluslararası bir turizm destinasyonu haline gelebilir. Turizm treniyle turistlerin tam taleplerini tamamıyla karşılayacak özellikte tren hizmete sokabilirsek yabancı turistin ilgisini çekme açısından da faydası olur"

- "Trenin turizme katkısını gerçekleştirmemiz lazım. Çok ciddi bir potansiyel var ve kendini ispat etti. Biz bunu şimdi tabii turizm treni olarak yapmıyoruz, eksik olan tarafı bu. Şimdi bizim bunu turizm treni haline getirmemiz ve çokta beklemememiz lazım. Kısa sürede bunu formülize edip hayata geçirmemiz, lazım ve yapacağız da"



(Muhammet Mutaf / Erzurum)



2- Terör örgütü PKK'ya Hakkari ve Irak'ta ağır darbe



- Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, geçen yıl Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde 715 teröristi etkisiz hale getirdi

- Bu süre içerisinde terör örgütünden kaçan 18 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim olurken, terör soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan 547 şüpheliden 160'ı adli makamlarca tutuklandı

- Etkisiz hale getirilen teröristler arasında "kırmızı" kategoride aranan sözde "üst düzey" sorumlular "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden ile "gri" kategoride aranan "Brüks Belati" kod adlı Ömer Erdemir, "Hamza" kod adlı "Ahmet Taşçı ve Sabri Kartal da bulunuyor

- Hakkari Valisi İdris Akbıyık:

- "Çok şükür bir huzur ve güven ortamı var. Artık ilimiz güzelliklerle anılıyor. Toplumumuzu, bizleri üzecek çok şükür terör olayı ya da güvenlik olayı meydana gelmiyor"



(Sayim Harmancı / Hakkari)



3- TÜRK EKONOMİSİNİN ASIRLIK ÇINARLARI - Türk köftesini yurt dışına taşıyor



- Bir asırlık lezzetini yurt dışına da taşıyarak Türk köftesini dünyaya tanıtan 1920 Sultanahmet Köftecisi'nin (Tarihi Sultanahmet Köftecisi-Selim Usta) yeni nesil temsilcileri, aile gelenekleri ve kurumsallığı harmanlayarak şirketi büyütmeye devam ediyor

- Sultanahmet Köftecisi üçüncü kuşak temsilcisi Mehmet Tezçakın:

- "Üç kuşak her zaman bir arada çalışarak beşinci kuşağa geldik. İşçilerimiz de, müşterilerimiz de üç kuşak oldu. Çalışanlar çocuklarını da buraya getirdiler, onları da aile ferdi olarak gördük ve bu başarıyı elde ettik"

- Sultanahmet Köftecisi dördüncü kuşak temsilcisi Mert Tezçakın:

- "Köfte, Türk mutfağının çok özgün bir ürünü. Bunu yurt dışında tanıtmak bir yerde bizim görevimiz. Şu an yurt dışında 6 şubemiz var. 7'nci şubemizi de yakında açacağız. Yurt dışı yapılanmamızı, daha da büyüyerek, devam ettirmek istiyoruz"

- "ABD'den ciddi bir talep var. Orada şirketi kurduk, doğru zamanı bekliyoruz. Almanya, Hollanda, Fransa'dan da önemli talep var. İlerleyen senelerde bulunduğumuz ülke sayısını artırmak istiyoruz"

- "Şirketi satmayı hiç düşünmedik. Çünkü bu bize miras olarak bırakıldı. Biz de çocuklarımıza miras olarak bırakmayı düşünüyoruz"

- "Köftede çalışan ustalarımız 35-40 senedir bizimle çalışıyor. Aynı lezzeti korumanın önemli bir noktası da burada. Asırlık şirketin devamını sağlamakta en önemli şey işin başında kalmak"



(Eda Topcu/İstanbul)























