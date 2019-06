GÜNDEM / 25 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







2- CHP ve İYİ Partinin grup toplantıları düzenlenecek.



(TBMM/13.30/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.



(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)







EKONOMİ



1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gülbaba Türbesi'ni ziyaret edecek, iş insanlarıyla yuvarlak masa toplantısı yapacak.



(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek Savunma Bakanları Toplantısı hakkında basına açıklamalarda bulunacak.

2- ABD’nin İsrail-Filistin sorununu çözme iddiasıyla gündeme getirdiği “Yüzyılın Anlaşması” planı çerçevesinde Bahreyn’de bazı ülkelerin katılımıyla gerçekleşecek ekonomi çalıştayı ve buna yönelik tepkiler izlenecek.

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin gelişmeler takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ davaları



- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



- FETÖ'nün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanması davası kapsamında 17 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Adana/Saat 10.00)



- Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirlenen FETÖ'nün "sivil imamı" 11 kişi ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 51 sanığın Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.



(Adana/Saat 10.00)



- Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Dicle Üniversitesi (DÜ) rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Aytekin Sır, Prof. Dr. Sabri Eyigün ve Prof. Dr. Aslan Bilici'nin, "silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edilecek.



(Diyarbakır / Saat 10.00)



3- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu, 6'sı firari 16 sanığın yargılanması, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.



(İstanbul/10.00)







SPOR



1- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.



2- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turu İtalya-Çin, Hollanda-Japonya maçlarıyla tamamlanacak.



(Montpellier/19.00/Rennes/22.00)



3- 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda F Grubu'nda Kamerun-Gine Bissau ve Gana-Benin maçları yapılacak.



(İsmailiye/20.00/23.00)



4- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası sürüyor. (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER





1- İstanbul, startup'ta dünyada ilk 10'da



- Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu Timur Topalgökçeli:



- "Dünya çapında yarışmamıza başvuran 4 bin 500 startup arasında en iyi 500'e giren startup'ları inceledik. İlk 10 sıradaki Londra, Singapur, Boston ve San Francisco gibi şehirlerin arasında İstanbul'un 8. sırada yer aldığını gördük"



- Hello Tomorrow'un Uluslararası Deep Tech Yarışması Hello Tomorrow Global Challenge, bu yıl 6'ncı kez Paris'te gerçekleştirilecek



- 12-13 Mart 2020'da düzenlenecek yarışmaya başvurular, 13 Eylül 2019'a kadar kabul edilecek



(Abdulkadir Günyol/İstanbul)





2- "Güneşin en güzel hali"ne yolculuk



- UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan, "güneşin doğuşunun ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı, turistlerin ilgisini çekiyor

- Dik yamaçtan yaklaşık 40 dakika süren 800 metrelik zorlu yürüyüş etabının ardından ulaşılan dağın zirvesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi

- Avustralyalı turist Graham Douglas:

- "Gördüğüm manzara harika. Böyle muazzam bir yer yok"



(Kemal Karagöz / Adıyaman)



3- "'Ya suçunu itiraf edersin ya da tecavüze uğrayarak ölürsün' dediler"



- Esed rejiminin ceza evlerinde 9 ay boyunca işkence yaptığı Nur Hammad:

- "Telefonumun şifresini istediler ve resimlere bakmaya başladılar. Özel resimlerim vardı. Resimlerde çok güzel göründüğümü söyleyerek, kaç ÖSO unsuruyla birlikte olduğumu sordular. 'Ya suçunu itiraf edersin ya da tecavüze uğrayarak ölürsün' dediler"

- "Dayaktan bayıldığımda başörtümü çıkartmışlar. Neden çıkardıklarını sorduğumda dini değerlerime hakaret ederek devam ettiler. Allah’a ve Kuran'a sövdüler"

- "Plastik boruyla 23 defa sırtıma vurulduğunu hatırlıyorum. Acıdan öleceğimi sanıyordum. Ayılınca sorgu devam ediyordu. 3 kişi yorulduklarında, değişerek dövüyorlardı"

- "Hücrede olduğum sürece her 2 saatte bir kovayla su döküyorlardı. Yerde kanlar vardı ama kanın nereden geldiğini, neremin kanadığını bilmiyordum"

- "Günün bitip başladığını anlayamıyordum. Yeni günün başladığını verdikleri küçücük ekmek parçası ve az suda kaynatılmış patatesten anlıyordum"

- "Vücudumun çeşitli yerlerine vurduktan sonra saçlarımdan tutup kafamı su dolu varile soktular. Boğulacak gibiydim. Her boğulma haddine geldiğimde başımı kaldırıp itiraf etmemi istiyorlardı. Her yerim ıslakken elektrik veriyorlardı"



(Meryem Göktaş-Ömer Koparan/Afrin)













***





Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.