GÜNDEM / 24 Şubat 2019

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı ile İtfaiye Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.



(Kayseri/13.00/Hatay/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





2- TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanı seçimi yapılacak.



(TBMM/12.00) (Fotoğraflı)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nin, Beyşehir Şehir Konağı'nın, Seydişehir Atıksu Arıtma Tesisi'nin ve Seydişehir Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışları ile aday tanıtım programına katılacak.



(Konya/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, esnafı ziyaret edecek, seçim irtibat bürosu açacak, Sincan'da iki ayrı programda gençlerle bir araya gelecek, öğrenci evine ziyaretinde bulunacak.



(Ankara/13.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Katerina Köşkü'nü, Ani Örenyeri'ni, Ebul Hasan Harakani Külliyesi'ni, Kars Kalesi ve çevresini gezecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.



(Kars/09.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliğe, Belediye Başkanlığına, AK Parti İl Başkanlığına, Sosyal Gelişim Merkezi Tasarım ve Beceri Atölyesi'ne ziyarette bulunacak, Ağalar Konağı'nda milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi'nde fen ve sosyal bilimler lisesi öğrencileriyle buluşacak.



(Kırşehir/11.15-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ



1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti'nin Devrekani, Seydiler, Küre ve İnebolu ilçe seçim bürolarını ziyaret edecek, AK Parti Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş'ın Atatürk Spor Salonu'ndaki proje tanıtım toplantısına katılacak.



(Kastamonu/13.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor ve Galatasaray-Akhisarspor maçları oynanacak, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşmasına kaldığı yerden devam edilecek.



(Ankara/13.30/Konya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor, Giresunspor-Altay, Abalı Denizlispor-Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.



(Karabük/Giresun/13.30/Denizli/Gaziantep/16.00) (Fotoğraflı)



3- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur gruplarında altıncı ve son hafta 6 karşılaşmayla başlayacak. (Fotoğraflı)



4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta Galatasaray-Bellona Kayseri Basketbol, İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor, BOTAŞ-İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol ve Canik Belediyespor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.



(İstanbul/14.00/16.00/Ankara/16.00/Hatay/Samsun/16.30) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftası Beşiktaş-Türk Hava Yolları ve Karayolları-Çanakkale Belediyespor karşılaşmalarıyla sona erecek.



(İstanbul/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 20. haftası Tokat Belediye Plevne-Jeopark Kula Belediyespor ve Arhavi Belediyespor-İnegöl Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.



(Tokat/15.30/Artvin/17.00) (Fotoğraflı)



7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında 6, Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında 2 maç yapılacak.





8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 23. hafta maçları tamamlanacak.



ÖZEL HABER



1- Çek ve bonoyu elektronik ortama taşıyacak düzenleme hazır



- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:



- "Çek ve bonoların, banka sistemleriyle iletişim halindeki elektronik sistem üzerinden düzenlenmesine imkan tanıyacak 'elektronik çek ve bono' uygulamalarına yönelik Bakanlık çalışmalarını tamamladık"



- "Uygulamanın hayata geçirilmesiyle fiziki çek ve bonoda görülen sahtecilik, tahrifat, çalınma, kaybolma, cirantaların takip edilememesi ve fiziksel basım maliyeti gibi birçok sorun da ortadan kalkacak"



- "Böylece ciro, aval ve ibraz gibi tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek, çek ve bononun dolaşımı anlık izlenebilecek ve cirantanın ve aval verenin geçmiş çek ve bono ödeme performansına erişebilecek"



(Merve Özlem Çakır/Ankara)



2- GRAFİKLİ - Cuntacı eski tuğgeneral "darbe toplantısı"nı inkar etti

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde "darbe toplantısı"na katılan ve hain kalkışma sırasında mülki erkanın telefonlarına çıkmayıp bazı darbecilerle irtibatı tespit edilen eski tuğgeneral Hidayet Arı, savcılıkta ve mahkemede FETÖ'nün "ne olursa olsun, inkar et" stratejisini izledi

- Arı'nın cep telefonu görüşme kayıtları incelendiğinde, darbe girişiminin İstanbul ayağını yöneten eski İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanı tuğgeneral Özkan Aydoğdu ile görüştükten sonra darbe teşebbüsünün en aktif isimlerinden firari eski albay Uzay Şahin ve "Yurtta Sulh" WhatsApp grubunun kurucusu eski binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu ile görüşmeler yaptığı tespit edildi

- Arı'nın "tanımıyorum" dediği Uzay Şahin'in de aralarında bulunduğu kişilerle yaptığı toplantıya katılımını inkar etmesine yargı inanmadı

- Yargılandığı davada müebbet hapse mahkum edilen Hidayet Arı'nın cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince onandı



(Salih Baran/Edirne)



3- Yazıcıoğlu soruşturmasında 9 üst düzey kamu görevlisine dava



- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca:

- "(Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesi) Yargıtay Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında kamu davası açtık"

- "Dönemin Kahramanmaraş Valisi, bir vali yardımcısı, İl Jandarma Komutanı, eski İl Emniyet Müdürü ve İl Savunma Müdürü ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü, yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün TİB'deki temsilcisi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın TİB'deki temsilcisi ve Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi İşlem Sistemleri teknisyeni olmak üzere 9 kişi hakkında dava açtık"



(Canan Tükelay/Afyonkarahisar)











***



