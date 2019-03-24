GÜNDEM / 24 Mart 2019 ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılacak.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kapaklı ve Hayrabolu ilçelerinde esnaf ziyareti yapacak, STK temsilcileri ve iş çevreleriyle bir araya gelecek.



(Tekirdağ/13.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de tapu dağıtım törenine katılacak, Büyükada'da muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek, Kartal ve Çekmeköy'de halkla buluşacak.



(İstanbul/10.30/13.00/15.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi tanıtımına, inşaat ve yapı sektörü temsilcileri ve belediye başkan adaylarıyla toplantı yapacak, biri Seyhan'da olmak üzere halkla buluşma etkinliklerine katılacak.



(Adana/10.45-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale, Burdur ve Niğde'de halka hitap edecek.



(Çanakkale/11.30/Burdur/17.30/Niğde/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, koordinasyon toplantısına katılacak, 6. Kitap Fuarı'nı ziyaret edecek, gençlerle bir araya gelecek.



(Trabzon/10.00/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gündoğmuş, İbradi ve Akseki ilçelerinde geniş katılımlı toplantılara iştirak edecek.



(Antalya/11.00/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılında anma etkinlikleri kapsamında, Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri Töreni düzenlenecek.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemer turizm sektör toplantısına, Falez Parkı'ndan Lara bandına yürüyüşe katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, "Tazelenme Kermesi"ni ziyaret edecek.



(Antalya/09.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, CRR’de müzikseverlerle buluşacak.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR



1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 25 Mart'ta Moldova ile yapılacak ikinci maç öncesi Eskişehir Yeni Stadyum'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, son çalışmasını aynı statta gerçekleştirecek.



- Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon'un Eskişehir Yeni Stadyum'daki basın toplantısının ardından konuk ekip aynı statta antrenman yapacak.



(Eskişehir/17.00/17.30/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ikinci hafta C, E, G ve I gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.



3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftaya Fenerbahçe Beko-TOFAŞ, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes müsabakalarıyla devam edilecek.



(İstanbul/13.00/17.30/Gaziantep/15.15) (Fotoğraflı)



4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftanın son maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Metro Enerji Spor Salonu'ndaki derbide karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley final etabı, Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.



(İzmir/18.00) (Fotoğraflı)



6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 20. hafta 3 maçla tamamlanacak.



7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta müsabakaları sona erecek.





ÖZEL HABER



1- Türk ürünlerine "çatı marka" geliyor

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

- "Türk ürünleriyle ilgili uluslararası bir çatı marka kurma hedefimiz var. Yüksek kalite yerli ve milli ürünleri yurt dışında sergileme, bunlar için talep oluşturma ve söz konusu ürünleri yüksek fiyatla satmayı planlıyoruz"

- "Yılın ilk yarısını bitirmeden açıklamış oluruz bu markayı"

- "Tarım sektörü için geleceğe yönelik rekolte ve ürün fiyatları tahminleri konusunda meteorolojimiz çalışıyor"

- "Seracılık alanında bizim Türkiye olarak onlara (Katar) verebileceğimiz Batı'dan çok daha fazla şey var"



(Tuba Şahin/Gökhan Ergöçün-Bursa)



2- GRAFİKLİ - Vatan ve millet sevdalısı bir lider: Muhsin Yazıcıoğlu

- Siyasete 1968'de Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak adım atan, 1993'te de Büyük Birlik Partisi'ni kuran Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 10 yıl geçti

- Anadolu gençliğinin okuyarak adam olması, milletine ve vatanına hizmet etmesi gerektiğini her zaman dile getiren Yazıcıoğlu, 24 yaşındayken dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e mektup yazarak, "Eller silah değil, kalem tutmalı" diyen bir gençlik lideriydi

- 1980 askeri darbesinin ardından 7,5 yıl cezaevinde kalmasına rağmen "vatan ve millet aşkı" hiç dinmeyen Yazıcıoğlu, 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti

- Vefatının ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi Sivas ve Anadolu'nun birçok şehri ile Pakistan gibi dost ve kardeş ülkelerde cadde, park ve okullara verilerek yaşatılıyor



(İsmail Hakkı Demir / Kahramanmaraş)



3- Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel yok"



- Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyon Sistemleri Başkanı Hartmut Pütz:



-"Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel yok"



- "Dünyayı geziyorum ve baktığım noktada Türkiye beceri konusunda oldukça ön plana çıkıyor ve önemli bir noktada"



(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)













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