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GÜNDEM / 23 Temmuz 2019

ANADOLU AJANSI

23 Temmuz 2019 Salı 09:00
GÜNDEM / 23 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılacak.

(Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na iştirak edecek, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev ile görüşecek, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon 5. Dönem Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/10.30/15.00/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulusal Çocuk Günü Kutlamaları Ana Etkinliği ve Çocuk Dostu Şehir Ödüllerinin Takdimi ile Türkiye ve Endonezya arasındaki "Kadının Güçlendirilmesi ve Çocukların Korunması Hususunda İş Birliği Mutabakat Zaptının İmza Töreni"ne katılacak.

(Endonezya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce Afet Koordinasyon Merkezi'nde katılacağı toplantının ardından selden zarar gören köylerde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(Düzce/10.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme (KAAN) ve Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon (ÖGNET) projelerinin açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Namibya Karma Ticaret ve Ekonomik Komitesi 1. Dönem Toplantısı'na iştirak edecek.

(Namibya)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziyaretlerde bulunacak, Tarım ve Orman Sektörü İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Aksaray/13.15-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esendere Sınır Kapısı'nı, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı 7'nci Hudut Alayı 1'inci Hudut Taburu Komutanlığını ve Hakkari Valiliğini ziyaret edecek, Ticaret ve Sanayi Odasında Bölgesel İstişare Toplantısı'na katılacak, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığı ile Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunacak.

(Hakkari/12.30-18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, 2018 yılı uluslararası göç istatistiklerini, temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, mayıs ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye-Özbekistan İş Forumu toplanacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Düzce'deki çatı yapılanması kapsamında 22'si firari, 23'ü tutuklu toplam 77 sanıklı davaya Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Düzce/10.00)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan eski öğretmen 5 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/15.00)



SPOR

1- Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları başlayacak.

2- Dünya Eskrim Şampiyonası Macaristan'da sona erecek.

(Budapeşte)

3- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) Azerbaycan'da sürüyor.

(Bakü) (Fotoğraflı)

4- Fransa Bisiklet Turu, Nimes'teki 16. etap yarışıyla devam ediyor.


ÖZEL HABER

1- İstihdamdaki engelli işçi sayısı 114 bini geçti

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluğu bulunanlara yönelik uygulanan istihdam modelleriyle binlerce engelli iş sahibi oldu

- Bu kapsamda, Haziran 2019 itibarıyla kamu sektöründe 15 bin 579, özel sektörde 98 bin 898 olmak üzere 114 bin 447 engelli işçi çalışıyor

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katıldığı "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde 2 bin 504 engellinin atanmasıyla engelli kamu görevlisi sayısı ise 56 bini aştı

(Merve Yıldızalp/Ankara)


2- Afrika, Türk firmalarına fırsatlar sunacak

- DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın:

- "Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nın (AfCFTA) Afrika kıtasını kapsar vaziyete gelmesiyle Afrika'da üretim yapan tüm Türk firmalar, iç ülkelere, komşu ülkelere ve Afrika'nın her yerine mallarını gümrüksüz şekilde gönderme fırsatı yakalayabilecek"

- "Afrika kıtasındaki en eksik organizasyon bankacılık sistemi. Kıta ile yapılacak her türlü işin gelişimini sağlayacak Türk bankalarının açılmasına ihtiyaç var"

(Zeynep Kahveci/İstanbul)

3- Babadağ'ın vazgeçilmezleri: "Kadın pilotlar"
- Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezindeki 7 kadın pilot, adrenalin tutkunlarının eşsiz manzarada heyecan dolu dakikalar yaşamasına aracılık ediyor
- Pilot Yeliz Bakar:
- "Bazen havada kadın arkadaşlarla yan yana geliyoruz. Çok güzel oluyor. Genellikle aileler çocuklarını havada bize emanet ediyor"
- Tandem pilot Bahar Türkbey:
- "Havalandıktan sonra bu hayatta yaşayabileceğiniz en güzel odaklanmayı yaşıyorsunuz. Yolcularıma da bu anı yaşatmak gerçekten beni çok mutlu ediyor"

(Ali Rıza Akkır / Muğla)




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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:00
  1. GÜNDEM / 23 Temmuz 2019

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