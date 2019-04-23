GÜNDEM / 23 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde etkinliklerle kutlanacak.



- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki çocukları kabul edecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TRT 23 Nisan Gala Programı'na katılacak.



- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet ile bir araya gelecek.



- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulacak, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde tören düzenlenecek.



(Ankara/12.00/16.00/10.45/İstanbul/09.30/10.30) (Fotoğraflı -Görüntülü)



2- TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü



- TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenleniyor.



- Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir'de yapılacak tören ile Birinci Meclis anma törenine katılacak, TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek, 23 Nisan resepsiyonu verecek.



- TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 99. yıl dönümü dolayısıyla Meclis Başkanı Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak.



- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özel oturuma iştirak edecek.



(TBMM/Ankara/09.00/09.15/10.00/11.30/19.00/14.00) (Fotoğraflı -Görüntülü)



3 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki resmi törene katılacak, TBMM'nin açılış yıl dönümü resmi törenine, TBMM Genel Kurulu özel gündemli toplantısına iştirak edecek.



- Kılıçdaroğlu, CHP MYK'ye başkanlık edecek ve TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda bulunacak.



(Ankara/09.15/11.30/14.00/16.00/19.00) (Fotoğraflı -Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziantep'ten gelecek çocuk heyetini Cumhuriyet Müzesi'nde kabul edecek.



(Ankara/13.30) (Fotoğraflı -Görüntülü)



2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle makamında çocuklarla bir araya gelecek.



(Ankara/09.30) (Fotoğraflı -Görüntülü)





EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına iştirak edecek.



(Ankara/10.45) (Fotoğraflı -Görüntülü)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Didier Reynders, ortak basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/12.30) (Fotoğraflı -Görüntülü)



2- Sri Lanka'da terör saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.



(Ankara) (Fotoğraflı -Görüntülü)



3- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi izleniyor.



(Hartum) (Fotoğraflı -Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı -Görüntülü)





SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin ilk spor temalı çizgi filmi "Hızlı Ayaklar"ın tanıtım toplantısına katılacak.



(Ankara/12.00) (Fotoğraflı -Görüntülü)



2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



- Günün diğer maçında Yunanistan'ın Panathinaikos ile İspanya'nın Real Madrid takımları karşılaşacak.



(Kaunas/20.00/Atina/21.00)



3- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvası 1. tur müsabakalarıyla Spor Toto Tennis Park'ta sürüyor.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)



4- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe ile Arkas Spor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda Efeler Ligi play-off 7-8'incilik serisi ikinci maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Ziraat Bankası karşılaşacak.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)







ÖZEL HABER



1- Devlet korumasındaki çocuklar "ÇODEP" ile hayata hazırlanıyor



- Devlet koruması ve bakımı altındaki çocukların psiko-sosyal, bilişsel, duygusal yönden sağlıklı gelişmesi ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmesi için hazırlanan Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı 12 pilot ilde uygulanmaya başlandı

- Tüm yaş gruplarındaki çocukları kapsayan program çerçevesinde 2 bin 688 çocuğa yönelik 224 etkinlik gerçekleştirildi

- Uygulamanın ülke genelinde hayata geçirilmesiyle 12 bin 675'i çocuk, 11 bin 832'si personel olmak üzere 24 bin 507 kişi programdan yararlanacak



(Merve Yıldızalp/Ankara)



2- GRAFİKLİ - Sofralık zeytinin dörtte biri Almanya'ya gitti



- Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı, geçen sezonun 6 aylık dönemine göre yüzde 46 artarak yaklaşık 81 milyon dolara çıktı

- Zeytin ihracatında 21 milyon 516 bin dolarla Almanya ilk sırada bulunurken, bu ülkeyi Irak ve Romanya izledi

- EZZİB Başkanı Davut Er:

- "Sofralık zeytin ihracatında sevindirici bir durum var. Başta ABD olmak üzere birçok ülkede zeytin ihracatında ciddi bir artış oldu"



(Yusuf Şahbaz/İzmir)



3- "Atatürk Evi"ne ziyaretçi akını



- Çanakkale Kara Savaşları sırasında Yarbay Mustafa Kemal'in 19. Tümen Komutanı olarak geldiği Eceabat ilçesinin Bigalı köyünde 19-25 Nisan arasında karargah amacıyla kullandığı, daha sonra müzeye dönüştürülen Atatürk Evi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyaretçi akınına uğruyor

- Bigalı köyü muhtarı Cevdet Barış:

- "Her geçen gün de ziyaretçi sayımız artıyor. Köyümüz önceleri hafta sonları ziyaretçi ağırlardı. Atatürk Evi açıldıktan sonra haftanın 7 günü yoğun misafir ağırlıyoruz"



(Sinan Balcıkoca / Çanakkale)











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