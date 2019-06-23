GÜNDEM / 23 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- İstanbullular sandık başında

- İstanbullular, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için sandığa gidiyor.

- Seçimde 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 342 sandıkta oy kullanacak.

- Oy verme işlemi saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulundaki "3174" nolu sandıkta kullanacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, oyunu Üsküdar Rasathane Ortaokulunda kullanacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyunu Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki "1336" nolu sandıkta kullanacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulunda oy verecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, oyunu Fatih'te 29 Mayıs İlkokulundaki "1249" nolu sandıkta kullanacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyunu Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu-Ortaokulunda kullanacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, oyunu Beylikdüzü Haldun Taner İlköğretim Okulunda verecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- 2019 Avrupa Oyunları, Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

2- Brezilya'da gerçekleştirilen 2019 Kupa Amerika'ya B Grubu'nda Katar-Arjantin ve Kolombiya-Paraguay maçlarıyla devam edilecek.

(Porto Alegre/Salvador/22.00) (Fotoğraflı)

3- Mısır'da süren 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncü gününde C Grubu'nda Senegal-Tanzanya ve Cezayir-Kenya, D Grubu'nda Fas-Namibya maçları yapılacak.

(Kahire/20.00/23.00/17.30) (Fotoğraflı)

4- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turuna İngiltere-Kamerun, Fransa-Brezilya maçlarıyla devam edilecek.

(Valenciennes/18.30/Le Havre/22.00)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı, Fransa Grand Prix'si koşulacak.

(Le Castellet/16.10)

6- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nda ana tablo müsabakaları başlayacak. (Fotoğraflı)





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