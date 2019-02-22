GÜNDEM / 22 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kışla Gençlik Merkezi ve Fethiye Beşkaza Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Muğla/14.00/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kızılcahamam'da Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikasınca düzenlenen "Uluslararası Örgütlenmede İyi Uygulama ve Taşeron Sistemine Karşı Çözümler" konulu panele katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, seçim bürosu ve "İlk Oy Hareketi Çadırı" açılışlarına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, TOKİ Büyük Sanayi Sitesi'nde inceleme yapacak ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bolu/11.00/12.00/15.00/16.00/17.00/17.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Akra Barut Otel’de Incoming Acentalar Toplantısı’na katılacak.

(Antalya/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarsus Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulunacak, Valiliği ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak, Akdeniz ilçesinde esnafla bir araya gelecek, Mersin Şehir Hastanesini ziyaret edecek.

(Mersin/10.00/11.00/11.30/12.00/14.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, gaz dağıtım şirketleri ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Şanlıurfa/11.30/12.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kemalpaşa Lezita Fabrikası'nı ziyaret edecek, Kemalpaşa Ziraat Odası Buluşması'na katılacak, Kemalpaşa Belediyesi Teşkilat ve Sektör Programı'na iştirak edecek, Sevgi Yolu'nda esnaf ziyaretinde bulunacak.

(İzmir/17.00/17.30/18.30/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Boat Show 2019'un açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Başkanlıkta düzenlenecek Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6-TCMB, şubat ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- TÜİK, 2018 yılı yaşam memnuniyeti araştırması sonuçları ile şubat ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- TOBB, ocak ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'de temaslarda bulunacak.

(Washington) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)

3- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)





GÜNCEL

1- Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün cenazesi, Karaman'ın Ermenek ilçesinde cuma namazının ardından toprağa verilecek.

(Karaman/13.09) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 64'ü tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)





SPOR

1- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur gruplarında beşinci hafta 6 karşılaşmayla tamamlanacak.

- I Grubu'nda finallere katılmayı daha önce garantileyen Türkiye, Ankara Spor Salonu'nda Slovenya'yı konuk edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.

(Nyon/15.00)

3- Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta Göztepe-Trabzonspor, Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/Rize/20.30) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında iki Türk takımı Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, Volkswagen Arena'da karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)

5- Spor Toto 1. Lig'de 23. haftanın açılış maçlarında İstanbulspor-Hatayspor, Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor karşılaşacak.

(İstanbul/Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)







ÖZEL HABER

1- Terörle mücadelenin "gizli kahramanları" güvenlik korucuları

- Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen kararlı mücadelede jandarmanın en büyük yardımcısı olan güvenlik korucuları, ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nin kırsal alanlarında 7 gün 24 saat görevini başarılı bir şekilde sürdürüyor

- Zorlu doğa koşullarına rağmen arazide görev yapan güvenlik korucuları, bölgeyi iyi bildikleri için jandarma timleriyle operasyonlara da katılarak, terörle mücadeleye etkin destek veriyor

- Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman:

- "Kahraman güvenlik korucuları, geçmişten bu yana korkusu oldukları teröristlerin tehdit, baskı ve yıldırma ile hür türlü eylemlerine karşı dimdik ayakta kalmış ve devleti ile arasındaki bağı koparmalarına müsaade etmemiş"

(Mesut Varol-Özkan Bilgin/Van)

2- TÜRK EKONOMİSİNİN ASIRLIK ÇINARLARI - Kırım'dan Anadolu'ya uzanan sabun kokusu

- 19. yüzyılın ortalarında Kırım'da üretime başlayan Hacı Şakir Bey'in, 1915 yılında göç ettiği İstanbul'a taşıdığı sabunlar, esnafın terazisine ölçü birimi kabul edilecek kadar güvenilir bulunurken, ilk günkü "doğal", "saf" ve "kaliteli" algısı ile de Türk halkının kültürünün bir parçası olmayı başardı

- Kuruluş sicili 1927 yılında "Sabuncuzade Şakir ve Mahdumu" adıyla Atatürk tarafından onaylanan, 98 yıl boyunca Sabuncuoğlu ailesi tarafından yönetilen Hacı Şakir, 1999 yılında Colgate-Palmolive Türkiye ailesine katıldı

- Colgate-Palmolive Türkiye Genel Müdürü Rauf Gürbüz:

- "Hacı Şakir markasını, ilk günkü heyecanı ile değerlerine sahip çıkarak büyütmeye ve geliştirmeye devam etmek en büyük amacımızdır"

(Musab Turan/İstanbul)

3- İŞKUR'dan çalışan annelere 40 milyon lira

- Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen ödenekten 19 bin 482 kişi yararlandı

- Uygulamanın başladığı Nisan 2016'dan bu yılın ocak sonuna kadar, yarım çalışma ödeneğinden yararlananlara toplam 40 milyon lira ödeme yapıldı

(Özcan Yıldırım/Ankara)





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