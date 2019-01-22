GÜNDEM / 22 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkan vekillerini kabul edecek.



(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı ile Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol'ün imza törenine katılacak.



(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TÜİK, geçen yılın kasım ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



3- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.



(Ankara)





DÜNYA-DİPLOMASİ



1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Filipinler’in güneyinde yaşayan Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumunun ardından gelişmeler izleniyor.



(Cotabato/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- İsviçre'de 49'uncu Dünya Ekonomi Forumu (WEF) başlayacak.



(Davos) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Ankara/09.30)



- Örgütün Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(İstanbul/10.30)



- Eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(İstanbul/10.30)



- Örgütün medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığınca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan "Tahşiyeciler grubu"na ilişkin belgenin kendisinde bulunması ve bu konuda yazdığı bir yazı nedeniyle "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(İstanbul/11.00)



- FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan'ın yargılanmasına devam edilecek.



(Sakarya/09.30)





SPOR



1 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası heyecanı



- Kupanın son 16 turunda Boluspor ile Galatasaray arasındaki ertelenen ilk maç, Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.



- Akhisarspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor, rövanş maçında Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşacak.



(Bolu/19.45/Manisa/18.00) (Fotoğraflı)



2- Gençlerbirliği Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının ikinci yılında kabri başında anılacak.



(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında A Grubu'nda Banvit, İtalya temsilcisi Sidigas'ı Kara Ali Acar Spor Salonu'nda konuk edecek.



(Balıkesir/20.00) (Fotoğraflı)



4- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında B Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Rusya temsilcisi Dinamo Kazan ile deplasmanda karşılaşacak.



(Kazan/19.00)



5- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Rusya temsilcisi Yenisei'yi Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.



(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçlarında İnegöl Belediyespor-Galatasaray, Maliye Piyango-Arhavi Belediyespor, Arkas Spor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş karşı karşıya gelecek.



(Bursa/17.00/Ankara/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)



7- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in ikinci yarısı Polatlı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor müsabakasıyla başlayacak



(Ankara/13.00)



8- Kadın A Milli Futbol Takımı, Slovakya ile Emirhan Spor Kompleksi'nde hazırlık maçı yapacak.



(Antalya/14.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER



1- Sağlık Bakanlığından inmeye "acil" müdahale



- İnme tanısı konulan hasta, 112 ambulanslarınca en yakın hastane yerine Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan, özel ya da devlet bünyesinde hizmet veren inme merkezlerine götürülecek



- Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ambulanslarda bulunan tabletler için geliştirilmiş yazılımla, hastanın durumuna göre belirlenen inme merkezleri ile temas kurularak hastanın tüm bilgileri buradaki hekime iletilecek



- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:



- "Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı 15 sağlık tesisinde inme ünitesi, 16 sağlık tesisinde inme merkezi hizmet vermektedir. İnme merkezleri, Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak ve bu alanda eğitim verilen sağlık personeli sayısı artırılacak"



(Yeşim Sert Karaaslan-Duygu Yener/Ankara)



2- Milli teknoloji hamlesi için 342 firmalı dev iş birliği



- Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren 27 firmanın katılımıyla Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul'un üye sayısı 342'ye yükseldi



- SAHA İstanbul'un yeni üyeleri arasında Türkiye'nin lider havacılık sanayi şirketi TUSAŞ, ülkedeki test ve değerlendirme altyapısının etkinliğinin artırılması ve güçlendirilmesi amacıyla kurulan TRTest de yer aldı



- SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar:



- "Kümelenme bünyesinde bugüne kadar gurur duyduğumuz çeşitli işlere imza atıldı. Yeni katılımlarla bunların sayısını artırmayı, savunma, havacılık ve uzay sanayisinde yerlilik oranını artırmayı ve yeni milli sistemleri ülkemize kazandırmayı amaçlıyoruz"



(Göksel Yıldırım/Ankara)



3- EBRD, Türkiye’ye yaklaşık 1 milyar avro yatırım yapacak









***







Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.