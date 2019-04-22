GÜNDEM / 22 Nisan 2019 ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu Bakanlığınca yapılan Mamak Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulunuyor.



(Ankara/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ile Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nde "Gazetecilik Eğitim Protokolü" imza törenine katılacak.



(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ



1- TÜİK, nisan ayı Tüketici Güven Endeksi ile mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.



(Ankara/10.00)



2- Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.



(Ankara)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Sri Lanka'daki terör saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler izleniyor.



(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip ediliyor.



(Hartum) (Fotoğraflı - Görüntülü)



4- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler izleniyor.



(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)







GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)





SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın son maçında Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş, Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



(Sivas/20.00) (Fotoğraflı)



2- Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor maçıyla sona erecek.



(Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)



3- Dünyanın önde gelen kadın tenisçilerini buluşturan TEB BNP Paribas İstanbul Cup, 1. tur müsabakalarıyla Spor Toto Tennis Park'ta başlayacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı)



4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında BOTAŞ ile Mersin Büyükşehir Belediyespor, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)



5- Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Maliye Piyango ile Tokat Belediye Plevne, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.



(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Türk Hava Yolları ile Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)



7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik serisi ikinci maçında Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER



1- "Türkiye'de yabancı yatırımcılar için iyi fırsatlar var"



- İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini:



- "Türkiye'de tüm yabancı yatırımcılar için iyi fırsatlar var. Bir kere son derece önemli bir iç pazar var. İkincisi ise Türkiye, birçok anlamda belli bir bölgenin en büyük aktörü. Dolayısıyla bu bölgeye ihracat, iş yapmak gibi imkanlar doğuyor"



- "Türkiye ve İtalya, ticari açıdan birbirini tamamlıyor"



- "Gümrük Birliği Anlaşması'nın bir an evvel modernleştirilmesini ve bugünün şartlarına adapte edilmesini destekliyoruz"



(Abdulselam Durdak/İstanbul)



2- En fazla çocuk işçi tarım sektöründe



- ILO raporuna göre, tüm dünyada 73 milyonu "tehlikeli" işlerde olmak üzere 152 milyon çocuk işçi bulunuyor



- Tarım, yüzde 70,9'luk oranla çocuk işçilerin en fazla olduğu sektör olurken, tarımı sırasıyla hizmet ve sanayi sektörü izliyor



(Özcan Yıldırım/Ankara)



3- Sivas Valiliğinden Kangal köpeği tanıtım atağı



- Valilik, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla 1600 rakımlı Meraküm Tepesi'ndeki Kangal köpeği eğitim ve üretim merkezini uluslararası standartlara getirmek için çalışma başlattı



- Proje kapsamında havaalanı ile bağlantısı sağlanacak merkezde, modern teşhir alanları oluşturulacak



- Sivas Valisi Salih Ayhan:



- "Bu bölgeyi güzel bir şekilde teşhir ve tanzim edeceğiz. Doğayla baş başa, koyunlarımız ile beraber hem üretim merkezi hem de teşhir merkezi olacak. Sivas'a her gelenin uğrak yeri yapmaya çalışacağız"



(Halife Yalçınkaya / Sivas)









***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.