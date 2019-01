GÜNDEM / 21 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenecek Ekonomi Şurası'na katılacak, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.



(Ankara/13.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında yarıyıl tatilinde okullarda tadilat yapan yükümlüleri ziyaret edecek.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda, askeri öğrencilerle bir araya gelecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- TÜİK, 2018 Aralık dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıklayacak.



(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KYK Uluslararası İlişkiler Kampı'nın açılış dersine katılacak.



(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplanacak.



(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Filipinler’in güneyinde yaşayan Moro Müslümanlarının geleceğini etkileyecek Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumu izleniyor.



(Cotabato/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel ile görüşecek.



(Berlin)



5- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(İstanbul/10.30)



- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davanın duruşması görülecek.



(İstanbul/10.30)



- FETÖ/PDY'nin Muğla'daki "çatı yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Muğla/10.00)





SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta Bursaspor-Fenerbahçe, Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.



(Bursa/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Spor Toto 1. Lig'de 18. haftanın son maçında Tetiş Yapı Elazığspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek.



(Şanlıurfa/19.00) (Fotoğraflı)



3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftası Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.



(Çanakkale/18.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER



1- Denizcilik kültürü "eğitimle" yaşatılacak



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:



- "İnsanımızın yüzünü denizlere çevirmek, ufkun ötesini görmelerini sağlamak için amatör denizcilikle ilgili ülke genelinde ücretsiz temel eğitim programlarını başlattık"



- "71 liman başkanlığı ile Bakanlığımız merkez teşkilatına yapılan başvurularla günümüze kadar 350 bine yakın 'Amatör Denizci Belgesi' verdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e kadar bu sayının 1 milyona ulaşmasını hedefliyoruz"



(Arife Yıldız Ünal/Ankara)



2- Savunma sanayisinde hedefler büyüyor



- Yerlilik oranı yüzde 68'i bulan savunma sanayisinde, geçen yıl bu oranı çok daha yukarıya çekecek önemli adımlar atıldı



- Yerli motor için yatırımlar ilk meyvesini Anka'nın gökyüzüyle buluşmasıyla verirken, yerli helikopter motorunun ilk ateşlemesi yapıldı, tank ve jet motoru geliştirilmesi için çalışmalar başlatıldı



- Gökbey helikopterinin ilk uçuşu, ÇAFRAD'ın atış testi, Altay tankının seri üretime geçmesi, uzun menzilli bölge hava ve füze savunma Siper ile Akıncı İHA projelerinin başlatılması öne çıkan gelişmeler oldu



- Türkiye, elektromanyetik top sistemi ve lazer gibi geleceğin silahlarına yönelik geldiği noktayı başarılı atış testleriyle ortaya koydu



(Göksel Yıldırım/Ankara)



3- D-8 ülkeleri ticareti "D8P Card" ile yapacak



- D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari:



- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle D8P Card (payment card) geliştirildi"



- "Bu kart ile tüm üye ülkeler, kendi aralarında yaptığı ticaret ve diğer her türlü alışverişte yerel para birimleri ile ödeme yapabilme imkanına kavuşacaklar"



- "2019 yılında üye ülkeler arasında, özellikle enerji sektöründe iş birliğini çok ciddi bir şekilde hedefliyoruz. Enerji kaynaklarının üye ülkelere dağıtılması ve iletilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor"



- "Turizm, çalışma yapmayı planladığımız potansiyel alanlardan birisi. Umuyoruz ki 2019'da imzalamış olduğumuz Tercihli Ticaret Anlaşması, 'Preferantial Trade Agreement' (PTA) anlaşması doğrultusunda meyvelerini toplarız. Ayrıca üye devletler arasında varılan gümrük anlaşmasıyla da bu tercihli ticaret faaliyetlerinin devam etmesini istiyoruz"



- "Havalimanı ağının kurulması ile vize anlaşması hayata geçecek ve aktif olarak kullanılacaktır. Seçilmiş havalimanı projesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın seçilmesi konusunda bir iyi niyet mektubu imzaladık. Bu havalimanı ile D-8 üyesi ülkelerin vatandaşları için fast track (hızlı geçiş) hizmeti sağlanacak"



(Gülsüm İncekaya/İstanbul)











