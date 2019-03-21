GÜNDEM / 21 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ETİ Fabrikasına ziyarette bulunacak, Eskişehir ve Kütahya'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.



(Eskişehir/12.00/14.00/Kütahya/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP-İYİ Parti ortak mitingine katılacak.



(Kocaeli/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Engelsiz Yaşam Merkezinin açılışını yapacak.



- Gül, Selçuk ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Okuma Yazma Seferberliği" programına katılacak.



(Gaziantep/11.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, merkez mahalle muhtarları, muhtar adayları ve kanaat önderleriyle ve Dilovası federasyonlar başkanlarıyla toplantı yapacak, Dilovası STK, kanaat önderleri ve vatandaşlarla buluşma programına iştirak edecek.



(Kocaeli/11.15-15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Acıpayam ilçesindeki deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak, kaymakamlıkta düzenlenecek değerlendirme toplantısına katılacak.



- Soylu, Denizli'nin Çivril ile Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde vatandaşlara hitap edecek, İzmir'de Ege KARSİAD üyeleriyle yemekte bir araya gelecek.



(Denizli/09.30-11.30/Muğla/14.00-19.30/İzmir/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Fuat Şimşek Ortaokulu'nda Tasarım Beceri Atölyesi açılışına katılacak.

(Gaziantep/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası mensuplarıyla toplantı yapacak, Yeni Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretinde bulunacak, Burdur mitingine katılacak.



(Burdur/12.00/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde inceleme yapacak, kanaat önderleri ve iş adamlarıyla bir araya gelecek, esnafa ve Kurtalan ilçesi seçim irtibat bürosuna ziyarette bulunacak.



(Siirt /12.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediyeyi ve esnafı, AK Parti İl Başkanlığını, ziraat odasını, seçim koordinasyon merkezini ziyaretinin ardından halka hitap edecek.



(Adıyaman/11.15-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisinin Gelecekteki Yeri" seminerine katılacak.



(Kayseri/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Rus gazeteci heyetini kabul edecek.



(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/14.30)



6- TÜİK, ocak ayı inşaat maliyet endeksi ve mart ayı tüketici güven endeksini yayımlayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde öğrencilerle sohbet edecek.



(Antalya 10.45/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Avrupa Birliği (Ab) üyesi 28 ülkenin lideri, Brexit gündemli AB Zirvesinde bir araya gelecek.



(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişmeler ve teröre tepkiler takip ediliyor.



(Christchurch/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- Nevruz Bayramı, Topkapı Kültür Parkı-Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde düzenlenecek programla kutlanacak.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ davaları



- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davanın görülmesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)







SPOR



1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk ile yapılacak ilk maç öncesi, müsabakanın oynanacağı Loro Borici Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.



- Türk Milli Takımı, bu maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



(İşkodra/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki vakıf merkezinde olağan toplantısını yapacak.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C, E, G ve I gruplarında yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.



4- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın CSKA Moskova, Anadolu Efes de Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(Moskova/20.00/Podgorica/22.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER





1- FETÖ'nün yurt dışına kaçırılan mal varlığı 300-400 milyon dolar

- TMSF Başkanı Muhiddin Gülal:

- "Yurt içinde mücadele sürerken yurt dışında da muvazaalı (anlaşmalı) devredilen varlıkların Türkiye'ye ait olduğu öngörüsüyle hukuki mücadele başlattık. Türki Cumhuriyetlerde, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Avrupa, Amerika, İngiltere'de ciddi profesyonel ekiplerle hukuk mücadelesi veriyoruz"

- "FETÖ'nün direncinin kırılması adına bu davaların kazanılmasını önemli buluyoruz ve çok ciddi olarak da takip ediyoruz. Mesela Kırgızistan'da Vefa Center var, hemen hemen 15-20 milyon dolarlık bir rakam. Toplama vurduğumuzda yurt dışındaki mal varlığıyla ilgili hemen hemen 300-400 milyon dolarlık bir rakam var"



(Ergün Haktanıyan / Kayseri) (Fotoğraflı / Görüntülü)



2- Kalkınmada yeni trend: Fuarcılık



- Yılda 13 önemli büyük fuara ev sahipliği yapan turizm kenti Antalya, bu büyük fuarlardan birinde ortalama 500 bin kişiyi ağırlıyor

- Antalya Fuarcılık İşletmeleri ve Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı:

- "Bir fuardan 100 lira kazanılıyorsa bunun 85 lirası şehirde kalıyor. Ülkeye döviz getirisi var"

- "Antalya'da yılda 13 fuar düzenliyoruz ama bu fuarların çoğalması lazım. 52 haftanın en az 40 haftasında 35-40 fuar yapmamız gerekiyor"



(Hatice Özdemir Tosun / Antalya)













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