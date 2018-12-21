GÜNDEM / 21 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, The Grand Tarabya Otel'de düzenlenecek Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek "Necip Fazıl Ödülleri" programına katılacak.

(İstanbul/14.30/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı oylanacak. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesinhesap Kanunu Tasarısı görüşmelerinin kapanış oturumuna katılacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Türkiye Bocce Şampiyonası" finaline katılacak.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret edecek, atıksu arıtma tesisinin açılışını gerçekleştirecek, Karakoyun ve Eski Sanayi Sitesi kentsel dönüşüm alanlarıyla Millet Bahçesi GAP Vadisi 3. Alanı'nda incelemelerde bulunacak, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/13.15 - 17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.

(İstanbul /11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TÜİK, aralık ayı Tüketici Güven Endeksi ile ekim ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TOBB, kasımda kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin verileri duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ile Malta arasında siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi: Akdeniz’de karşılıklı saygı ve refah modeli yaratılması" toplantısına katılacak, mevkidaşı Carmelo Abela ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Marsa Türk Askeri Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Valetta) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

5- Yemen’de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana/Ankara)





GÜNCEL

1- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 14'ü firari 85 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce devam edilecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- FETÖ davaları

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ Buz Pateni Tesisi'nin açılışına ve Atatürk Öğrenci Yurdu'nda düzenlenecek Mevlid-i Nebi programına katılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Rusya temsilcisi Khimki ile deplasmanda karşılaşacak.

(Moskova/20.00) (Fotoğraflı)

3- Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta Denizlispor-İstanbulspor maçıyla başlayacak.

(Denizli/19.00) (Fotoğraflı)

4- Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- ÖSYM'nin sınavlarına katılan aday sayısı 10 milyona yaklaştı

- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:

- "2018 yılı Kasım ayı itibarıyla yapmış olduğumuz sınavlara katılan toplam aday sayısı 9 milyon 797 bin 452. Uyguladığımız sınavlara katılan aday sayısı yıl sonunda 10 milyonu geçecek"

- "ÖSYM, kurulduğu 1974'ten bugüne kadar 150 milyondan fazla adaya sınav yaptı"

- "Tüm sınavlarda engelli, sağlık sorunu veya özel durumu olan adayların sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sürekli iyileştirmeler yapıyoruz"

(Selma Kasap/Sertan Usul-Ankara)



2- "1 milyon 185 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdik"

- İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya:

- "2017 yılında 1 milyon 57 bin 149 kişinin istihdamını gerçekleştirdik. 2018 yılında da bu hedefin üstüne çıkmayı hedeflemiştik. 20 Aralık itibariyle baktığımızda ise 1 milyon 185 bin kişinin istihdamını gerçekleştirdik"

- "İş verenlerimiz nitelik, tecrübe bekliyorlar. Bu nitelik ve tecrübeyi oluşturabilmek için 2018 yılı itibariyle 500 bin insanımızı meslek kurslarımızdan, girişimcilik kurslarımızdan ve işbaşı eğitim programlarımızdan mezun ettik"

(Kerem Kocalar/Gaziantep)

3- Turkcell, girişimcileri 4,6 milyon TL fonla buluşturdu

- Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz:

- "Bugüne dek yaklaşık 6 bini aşkın prototip aşamasındaki proje Arıkovanı'na ulaştı ve girişimciler platform üzerinden 4,6 milyon TL'yi aşkın destek topladı. Arıkovanı'nda fonlanan projelerin yaratıcıları, genellikle 30 yaş altı gençlerden oluştu"

- "2016 yılında 360 bin destek toplayan Outliers Akıllı Not Defteri Projesi, bugün 120 bin defteri 200 ülkeye ulaştırdı"

- "Arıkovanı'nda fonlanan Twin Bilime Giriş Seti, artık dünyaya açıldı ve Londra’da ofisini açtı. İngiltere'nin en büyük bilim fuarında Türkiye'yi temsil etti"

(Musab Turan/İstanbul)









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