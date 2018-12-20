GÜNDEM / 20 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na başkanlık edecek, Çankaya Köşkü'nde Türkiye-İran İş Forumu'na katılacak.



(Ankara/11.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar" Turcovision Ödül Töreni'ne iştirak edecek.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı'na" katılacak.



(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ankara Madde Bağımlılığı ile Mücadele Ediyor" projesi kapsamında, Uçurum isimli tiyatro oyununun Bakanlığın konferans salonundaki galasına iştirak edecek.



(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Mehmet Özhaseki, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı Genişletilmiş Birim Başkanları Toplantısı'na katılacak.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- TBMM'den



- Genel Kurulda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin görüşmelerine 14. maddeden devam edilecek, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı’nın maddeleri görüşülecek.



(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)



- Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun 78. Toplantısı son oturumları gerçekleştirilecek.



(TBMM/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlıkta düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katılacak.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.



(Ankara/14.00/14.30)



3- TÜİK, kasım ayı konut satış istatistikleri ile Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib)



3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.



(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Yemen’de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler izleniyor.



(Sana/Ankara)







KÜLTÜR SANAT



1- Oyuncu Hulusi Kentmen, vefatının 25. yılında Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda anılacak.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin bulunduğu 32'si tutuklu 122 sanığın yargılanmasına devam edilecek



(Düzce/10.00)



- FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto yapılanmasına ilişkin 22'si tutuklu 43 sanığın yargılanması sürecek.



(Tekirdağ/10.00)







SPOR



1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları sona erecek.



- Kupanın üçüncü gününde Hatayspor-Gençlerbirliği, Darıca Gençlerbirliği-Antalyaspor, Akhisarspor-Fatih Karagümrük, Giresunspor-Fenerbahçe müsabakaları yapılacak.



(Hatay/13.00/Kocaeli/13.45/Manisa/18.00/Giresun/20.30) (Fotoğraflı)



2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın CSKA Moskova, Fenerbahçe Beko da Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



(Moskova/20.00/Podgorica/22.00) (Fotoğraflı)



3- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında A Grubu'nda VakıfBank, Bulgaristan temsilcisi Maritza ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(Filibe/19.00)





ÖZEL HABER



1- "Ekilmeyen tarım arazisi kalmayacak"

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

- "Atıl tarım arazilerinin envanter tamamlama çalışmalarını başlatıyoruz. İşlenmeyen tarım arazimiz kalmayacak. Çeşitli nedenlerle ekilemeyen 2 milyon hektar tarım arazisi, tarımsal üretime kazandırılacak. Böylelikle 13 milyar lira gelir artışı sağlanacak"

- "Başta kooperatifler olmak üzere çiftçi kuruluşlarının yeniden yapılandırılması sağlanacak. Kooperatif ve birliklerimiz, tarımın finansmanına ve pazara gidiş noktalarında etkin rol alacak"

- "Yeraltı Barajları Eylem Planı'nı yakında duyuracağız. Bu çalışmayla su kapasitesinin etkin kullanılması sağlanacak"



(Deniz Çiçek/Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- Bir ton patlayıcıyla rekora hazırlanıyor



- Irak'ın Süleymaniye kentindeki dev buğday silosunu saniyeler içinde yıkmayı başaran Türk patlatma ekibi, Ürdün'de de bir ton patlayıcı ile bir rekora imza atmaya hazırlanıyor



- Akabe kentinde 9 metre çap ve 45 metre yükseklikteki 75 adet siloya dinamit yerleştirmek üzere 9 bin 535 delik açan Türk ekibi, hazırlıklarını tamamladı



- Patlatma uzmanı Mehmet Güler:



- "Kral 2. Abdullah'ın manyetoya basacağı patlatma, dünyada en fazla patlayıcının kullanıldığı bina yıkım projesi olacak"



(Tolga Albay/İzmir)



3- Plastik cerrahide bir ilk, Arnavut polisin parmağını kurtardı



- Arnavutluk'ta çıkan gösterilere müdahale sırasında yaralanan kadın polisin kopan parmağı, leğen kemiği ve kolundan alınan parçalarla Türk doktorlar tarafından yeniden oluşturuldu



- Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü:



- "Şu ana kadar literatürde bulunmayan çok farklı bir teknik geliştirdik. İki farklı kompozit flepi aynı anda kullanarak hastaya baş parmağı oluşturduk. Yaptığımız ameliyat çok başarılı geçti"



- "Karnın alt bölgesindeki kemikten ve koldan parça alarak ikisini kombine ettik ve daha önce uygulanmayan bir yöntemle de hem hastanın isteğine karşılık verdik hem de hastanın vücudunda herhangi bir şekilde bir eksiklik oluşturmadık"



(Duygu Yener/Ankara)











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