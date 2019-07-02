GÜNDEM / 2 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de



- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak.



- Erdoğan ve Şi, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak.



- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.



(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüşecek.



(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP, MHP, HDP ve İYİ Partinin TBMM grup toplantıları düzenlenecek.



(TBMM/13.30/10.45/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- TBMM Genel Kurulunda Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.



(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)









EKONOMİ



1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.



(Ankara/14.30)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- AB üyesi 28 ülkenin liderleri, birliğin önemli kurumlarına başkan seçmek amacıyla müzakerelerde bulunmak üzere tekrar bir araya gelecek.



(Brüksel)(Fotoğraflı-Görüntülü)





2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)













GÜNCEL



1- Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte gün boyu düzenlenecek etkinliklerle anılacak.



(Sivas/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "8. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı" açılış toplantısına katılacak.





(Konya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





3- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.



(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





4- FETÖ davaları



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)











SPOR



1- Kulüpler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş Digiturk ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, TFF'nin Riva'daki tesislerinde bir araya gelecek.



(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





2- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam ediyor. Türkiye, üçüncü maçında Fransa ile karşılaşacak.



(Rotterdam/15.00)



3- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında İngiltere ile ABD karşı karşıya gelecek.



(Lyon/22.00)



4- Mısır'da gerçekleştirilen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda E Grubu'nda Moritanya-Tunus ve Angola-Mali, F Grubu'nda ise Benin-Kamerun ve Gine Bissau-Gana maçlarıyla grup müsabakaları tamamlanacak.



(Süveyş/22.00/İsmailiye/22.00/19.00/Süveyş/19.00)



5- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.





ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - YPG/PKK'ya haziranda ağır darbe



- Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik haziranda yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 126 terörist etkisiz hale getirildi



- Etkisizleştirilen teröristler arasında, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan Şerif Yakut da bulunuyor



- Operasyonlarda Hakkari'de yakalanan bir teröristin, Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıya karıştığı, Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen bir teröristin de 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit edildiği terör saldırısına katıldığı belirlendi



- Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe Harekatı aralıksız sürüyor



(Yunus Okur/Erzurum)

2- JP Morgan'dan "seçimsiz dönemde yabancı yatırım artacak" mesajı



- JP Morgan Securities Yönetim Kurulu Başkanı Sir Windfried Bischoff:



- "Türkiye'nin önünde 4 senelik seçimsiz bir dönem olacak. Bu dönemde uluslararası yatırımlar ve yabancı sermaye ülkeye rağbet gösterecektir. İzlenecek olan ekonomi politikaları açık bir şekilde ülkedeki yatırım iklimini etkileyecektir"



- "Ticaret savaşlarında ilk göz kırpanın diğer tarafa karşı bir aşama geride kaldığını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar görünen o ki Çin, ilk gözü kırpan tarafta yer alıyor"



- "Küresel piyasalarda likidite fazlalığı var ve faiz oranları çok düşük seviyede seyrediyor. Bankalar, sigorta şirketleri, tasarruf sahipleri ve emeklilik fonları bu düşük faiz oranlarından etkileniyor"



(Yunus Türk/İstanbul)



3- Finansal sistem, Libra ile yeni bir dönemece giriyor



- Facebook'un para birimi Libra, özgün kullanım özellikleri ile dünyada klasik finansal sistemin dışında kalmış insanları dijital finans sistemi ile tanıştırmayı hedefliyor



- Uzmanlar, Libra ile paranın kontrolünün büyük bölümünün merkez bankalarından Visa, Uber ve Vodafone gibi şirketlere geçebileceğini belirtiyor



- Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu:



- "Artık merkez bankacılığı eskisi gibi olmayacak. Bizim senyoraj dediğimiz parayı tutmanın ve para yaratma etkisi giderek kayboluyor"



- Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Araştırma Uygulama Merkezi Direktörü Dr. Bora Erdamar:



- "Libra projesindeki firmalar aslında bankalara göre çok daha düşük komisyonlar alsalar da Libra'nın işlem hacmi sayesinde buradan bir gelir modeli oluşturacaklar. Aynı zamanda burada toplanan bütün paradan faiz veya getiri gelirini aralarında bölüşecek"



- "Facebook'un bir ödeme sistemi getirmesi, üstelik bunu da iş birlikleri ile yapıyor olması onu, yaygınlık ve etkinlik açısından mevcut blok zincir projelerinden daha avantajlı hale getiriyor"



(Aysu Biçer/Abdulkadir Günyol/Ankara/İstanbul)









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