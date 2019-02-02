GÜNDEM / 2 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü'nde kabul edecek, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla Deri İş Sanayi'de kahvaltı programına katılacak, Tepeören Güzelleştirme Derneği'ni ziyaret edecek, Manav Türkleri Federasyonu üyeleriyle buluşacak, Rumeli-Selanik Göçmenleri Zerdeçal Günleri'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum'da iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek, Valilik ve belediyeyi ziyaret edecek.

(Çorum/10.00/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kayseri Valiliği,Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, TOKİ Kocasinan Erkilet Mahallesi çalışmaları ile Sahabiye Kentsel Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulunacak.

(Kayseri/12.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keçiören'de muhtarlarla bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, AK Parti Kızlarpınarı Seçim Ofisi ile Bağlum Seçim Merkezi açılışlarına katılacak ve Çankırı'nın Orta ilçesi köy dernekleri üyeleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/10.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş "AK Parti Gaziosmanpaşa Seçim Programı"na katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından düzenlenecek "Kuruluşunun 50. Yıl Dönümünde Milliyetçi Hareket Partisi" konulu panel ve TASAV Makale Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)









SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 20. haftaya Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/13.30/İstanbul/Trabzon/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta Altınordu-Kardemir Karabükspor, Ümraniyespor-Boluspor, Eskişehirspor-Gençlerbirliği, Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep müsabakalarıyla sürüyor.

(İzmir/İstanbul/13.30/Eskişehir/Adana/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta İstanbul Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/17.30/İzmir/15.15) (Fotoğraflı)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftanın ilk maçlarında OGM Ormanspor-Gündoğdu Adana Basketbol, Fenerbahçe-Kırçiçeği Bodrum, Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ, İzmit Belediyespor-İstanbul Üniversitesi karşı karşıya gelecek.

(Ankara/İstanbul/14.00/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Eczacıbaşı VitrA-Çanakkale Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 16. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray, Halkbank-Jeopark Kula Belediyespor, Maliye Piyango-İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankası, Arkas Spor-Fenerbahçe, Arhavi Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/15.00/17.30/Tokat/15.30/İzmir/16.00/Artvin/17.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, İspanya temsilcisi Rocasa Gran Canaria ile deplasmanda karşılaşacak.

(Telde/22.00)

8- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası 3 maçla başlayacak.

9- TFF 2. Lig'de 20. hafta 3, TFF 3. Lig'de ise 20. hafta 9 maçla başlayacak.

10- Fenerbahçe Kulübünün olağan yüksek divan kurulu toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- "Merdiven altı" kurslara ağır yaptırım geliyor

- Milli Eğitim Bakanlığı, kapatılacak özel eğitim kurslarında "merdiven altı" yapılaşmaların önüne geçmek için müeyyidelerin ağırlaştırılacağı, denetimlerin sıkılaştırılacağı yeni bir sistemi hayata geçirecek

- MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız:

- "Hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecek bir altyapı kurulacak. Etkin bir denetim getirilecek. Asla 'şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yaparız' mantığında düşünülmemeli. Sadece para cezası değil daha ciddi müeyyideler gelecek"

- "Bakanlığımızca bugüne kadar ruhsatsız eğitim-öğretim faaliyeti yürüttüğü saptanan 730 yer kapatılırken, toplam 27 milyon 614 bin 700 lira idari para cezası uygulandı"

- "Destekleme ve yetiştirme kurslarına dışarıdan öğretmen görevlendirmesi yapılabilecek"

- "(Temel liseler) Süre tamamlandığında dönüşümünü taahhüt etmiş, yeni binasını tutmuş ama inşaat anlamında birtakım eksiklikleri olan kurumlar olabilir. Onlara dönüşüm süreçlerini tamamlamaları için yardımcı olacağız"

- "Kanuna göre öğrencilere verilen teşviklerin de kapanan temel liselerden tahsil edilmesi gerekiyor. Öğrenciye verilen teşvik aslında okula verilmiş sayılmadığı için bu konuda kolaylık sağlayabiliriz"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- "Zümrüt Apartmanı faciası"nın üzerinden 15 yıl geçti

- Konya'da 2004 yılında bir Kurban Bayramı akşamı Zümrüt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 92 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı facianın üzerinden 15 yıl geçti

- Çöken apartmanın bulunduğu arsaya yapılan 10 katlı binada daireleri bulunan mağdur ailelerin kimisi, acı günlerin hafızalarında tekrar canlanmaması için dairelerini sattı, bazıları da kiraya verdi

- Yeni hayatların kurulduğu dairelerden hiçbirinde o faciayı yaşayan aileler kalmıyor

- İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Süleyman Kamil Akın:

- "Zümrüt gerçeğinden yola çıkarsak hep bir fotoğraf gözümün önüne gelir. Enkazı aralamaya çalışan bir vincin kolundaki beton ve demirin çok rahat ayrıştığı beni hep etkilemiştir"

- "Bir daha 'Zümrüt' gibi faciaların olmaması için, Düzce depremi, Van depremi gibi acıların yaşanmaması için binaların mutlaka iyi mühendisler tarafından tasarlanması ve bunun çok ciddi şekilde denetlenmesi gerekiyor"

(Savaş Güler/Konya)













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