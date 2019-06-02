GÜNDEM/ 2 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayrampaşa'da "Kentsel Dönüşüm Ofisi Ziyareti ve Vatandaş Buluşması"na iştirak edecek, esnafı ziyaret edecek, Beşiktaş'ta "İftar Programı"na katılacak, şehit ailesine ziyarette bulunacak.

(İstanbul/14.30/17.30/20.30/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de muhtarlarla bir araya gelecek, helikopterle trafik denetimine katılacak, "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/13.30/15.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, özel maçta Özbekistan ile Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

3- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı İtalya Grand Prix'si koşulacak.

(Mugello/15.00)





ÖZEL HABER

1- Türkiye'de e-ticaretteki pasta büyüyor

- "E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019" raporuna göre Türkiye'de e-ticaret perakende işlem rakamları 31,5 milyar TL olurken, perakende dışı işlemler 28,4 milyar TL oldu

- E-ticaret kategorisinde ABD'de tüketiciler ürünleri yüzde 57 oranında Çin'den yüzde 10 oranında İngiltere'den yüzde 6 oranında Kanada'dan yapıyor. Çin ise e-ticarette ithalatının yüzde 42'sini Japonya'dan yaparken, onu yüzde 14 ile ABD ve yüzde 12 ile Hong Kong takip ediyor

- Türkiye'de tüketicilerin online dünyada en çok işlem yaptığı kategoriler; giyim, elektronik, yemek siparişi, seyahat/konaklama ve kitap şeklinde sıralanıyor

- Türkiye'de 1,7 milyon işletme ticari faaliyetlerini geliştirmek için Facebook, Instagram, Whatsapp ve Facebook Messenger’i kapsayan Facebook hizmet ailesinden faydalanıyor

- Dünyada mobil ödemelerin yüzde 39'u Y kuşağı tarafından, yüzde 33'ü ise X kuşağı tarafından yapılıyor

- Türkiye'deki kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına bakıldığında; internette günde ortalama 7 saat geçirdikleri bunun da yaklaşık 2 saat 46 dakikasını sosyal medyada harcadıkları belirtiliyor

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)









***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.











