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GÜNDEM/ 2 Haziran 2019

ANADOLU AJANSI

02 Haziran 2019 Pazar 09:01
GÜNDEM/ 2 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bayrampaşa'da "Kentsel Dönüşüm Ofisi Ziyareti ve Vatandaş Buluşması"na iştirak edecek, esnafı ziyaret edecek, Beşiktaş'ta "İftar Programı"na katılacak, şehit ailesine ziyarette bulunacak.

(İstanbul/14.30/17.30/20.30/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de muhtarlarla bir araya gelecek, helikopterle trafik denetimine katılacak, "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/13.30/15.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, özel maçta Özbekistan ile Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)

3- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı İtalya Grand Prix'si koşulacak.

(Mugello/15.00)


ÖZEL HABER

1- Türkiye'de e-ticaretteki pasta büyüyor

- "E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019" raporuna göre Türkiye'de e-ticaret perakende işlem rakamları 31,5 milyar TL olurken, perakende dışı işlemler 28,4 milyar TL oldu

- E-ticaret kategorisinde ABD'de tüketiciler ürünleri yüzde 57 oranında Çin'den yüzde 10 oranında İngiltere'den yüzde 6 oranında Kanada'dan yapıyor. Çin ise e-ticarette ithalatının yüzde 42'sini Japonya'dan yaparken, onu yüzde 14 ile ABD ve yüzde 12 ile Hong Kong takip ediyor

- Türkiye'de tüketicilerin online dünyada en çok işlem yaptığı kategoriler; giyim, elektronik, yemek siparişi, seyahat/konaklama ve kitap şeklinde sıralanıyor

- Türkiye'de 1,7 milyon işletme ticari faaliyetlerini geliştirmek için Facebook, Instagram, Whatsapp ve Facebook Messenger’i kapsayan Facebook hizmet ailesinden faydalanıyor

- Dünyada mobil ödemelerin yüzde 39'u Y kuşağı tarafından, yüzde 33'ü ise X kuşağı tarafından yapılıyor

- Türkiye'deki kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına bakıldığında; internette günde ortalama 7 saat geçirdikleri bunun da yaklaşık 2 saat 46 dakikasını sosyal medyada harcadıkları belirtiliyor

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)




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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 09:01
  1. GÜNDEM ÖZETİ

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