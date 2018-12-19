GÜNDEM / 19 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak.



(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TURKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov'u kabul edecek.



(TBMM/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da düzenlenecek Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme ve Analiz Çalıştayı'na katılacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM'den



- Genel Kurulda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine 6. maddeden devam edilecek.



(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)



- Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonunun 78. Toplantısı düzenlenecek.



(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Firmalar Ödül Töreni'ne katılacak.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, İnşaat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zoran Mihajlovic ile görüşecek, TİKA, THY ve Yunus Emre Enstitüsünün Belgrad temsilcilikleri ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğini ziyaret edecek.



(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- TÜİK, 2017 yılı eğitim harcamaları istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Okan Üniversitesi Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nin açılışına katılacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 6 Batı Balkan ülkesi liderinin katılacağı toplantıya ev sahipliği yapacak.



(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.



(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Yemen’de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Ankara)







KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin Zhejiang Wu Operası-Büyük Vedası'nı izleyecek.



(Ankara/19.30)





GÜNCEL



1- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 14'ü firari 85 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



2- FETÖ davaları



- FETÖ’nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



SPOR



1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları sürüyor.



- Kupanın ikinci gününde Van Büyükşehir Belediyespor-Boluspor, Etimesgut Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraşspor-Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa-Menemen Belediyespor, Kayserispor-Altay, Trabzonspor-Sivas Belediyespor karşı karşıya gelecek.



(Van/13.00/Ankara/13.45/Kahramanmaraş/15.00 İstanbul/17.00/Kayseri/18.30/Trabzon/20.30) (Fotoğraflı)



2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Volkswagen Arena'da Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.



(İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)





3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 10. ve son haftasında A Grubu'nda Galatasaray, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak. C Grubu'nda ise Türk Telekom, aynı ülkeden Partizan NIS takımına konuk olacak.



(İstanbul/20.00/Belgrad/22.00) (Fotoğraflı)



4- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur 2. hafta maçında I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Almanya temsilcisi s. Oliver ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(İzmir/20.30) (Fotoğraflı)



5- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe, Metro Enerji Spor Salonu'nda Fransa temsilcisi Carolo Basket'i konuk edecek, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise Rusya'nın Dinamo Kursk takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



(İstanbul/19.30/Kursk/19.00) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya temsilcisi Hameenlinna ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda ise Fenerbahçe Opet, Polonya'nın Chemik Police takımını Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.



(Hameenlinna/21.00/İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)



7- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)



8- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Rusya'nın Yenisei takımına konuk olacak.



(Krasnoyarsk/15.00)



9- Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Maliye Piyango, Portekiz temsilcisi Sporting ile TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.



(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)



10- Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Belçika'nın Hermes takımını Mimar Sinan Spor Salonu'nda konuk edecek.



(Aydın/19.00) (Fotoğraflı)



11- 2018 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürüyor.



- Organizasyonun ikinci yarı final maçında İspanya temsilcisi Real Madrid ile Japonya ekibi Kashima Antlers karşı karşıya gelecek.



(Abu Dabi/19.30)



ÖZEL HABER



1- İş dünyası, ekonomideki ivme kaybına rağmen 2019 için iyimser



- İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan:

- "Bu yılın, başarılı ilk yarının ardından olumsuz giden ikinci yarı nedeniyle yüzde 2,5-3'lük bir büyüme ile kapatacağımızı düşünüyorum. 2019 yılı için ise temkinli iyimserlik sürecindeyiz. Gelecek yıl biraz temkinli olmamız gerekiyor"

- TİM Başkanı İsmail Gülle:

- "İhracatta gelecek yıllar için hedefimiz, 100'lü rakamları geride bırakıp 200'lü rakamlara ulaşmak. 2019 yılında YEP'te belirtildiği gibi 182 milyar dolar seviyesine doğru yol alacağımızı düşünüyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmenin ülkemizin potansiyelini göz önüne aldığımızda çok da uzak olmadığı kanaatindeyiz"

- DEİK Başkanı Nail Olpak:

- "Türk iş dünyasının küresel iş platformu olarak, dengeleme, disiplin ve değişime dayalı yeni ekonomi programımızın kalıcı bir başarıya ulaşacağına eminiz"

- İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

- "2019 yılı özellikle son 6 ayda alınan ve dengeleme, istikrar içeren sürecin neticelerini göreceğimiz bir dönem olacak. Bu açıdan zorlu yılda ılımlı iyimserlik içindeyiz. 2019, bir dengelenme yılı olarak üreticinin kazanç hanesine yazılacaktır"

- ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur:

- "2019, birçok gelişmeye gebe bir yıl olacak gibi duruyor. Bu süreçte, Türkiye gerekli tedbirlerini almalı. Biz 2019 yılında alternatif ticaret ve alternatif finans modelleri üzerine eğileceğiz"

- TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan:

- "YEP'te açıklanan hedeflerin, şeffaf, öngörülebilir, bağımsız para ve maliye politikalarıyla desteklenmeye devam etmesi, 2019'un 2018'e göre daha ılımlı geçmesine önemli katkı sağlayacak"



(Ali Atar/İstanbul)



2- Anaokulu eğitiminde "yaz tatili" formülü



- Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç:



- "Okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklarımız için 2019'un Temmuz ve Ağustos aylarında bir uygulama yapacağız. Bu çocuklarımıza okullarımızın atıl kapasitesini kullanarak yaz tatillerinde iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimi vereceğiz"

- "Eğitim Vizyonu'ndaki 'zorunlu anaokulu' hedefine ulaşmak için bir adım olarak nitelendirilebilecek projenin çok faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz"

- "Projenin hayata geçirilmesi için ilk önce 26 il belirlendi. Buralarda Türk ile Suriyeli çocuklara anaokulu eğitimleri vereceğiz"

- "Okul öncesi eğitimde yüzde 100 kapasiteye ulaşıncaya kadar projenin devam etmesini öngörüyoruz"



(Selma Kasap/Ankara)



3- Ölü dillerin tercümanı 56 yıldır tarihe ışık tutuyor

- Sümerolog Veysel Donbaz:

- "Ölü dil demek, artık insan ağzıyla konuşulmayan, yalnız yazılmış olanı tercüme edilen dil demek"

- "Ölü dil olarak bir dilin tabir edilmesi için yazılı kaynak olması lazım"

- "(Hititlerin uluslararası faaliyetleri) 38 bilinen anlaşma var. Bunların 19 tanesi Hititçe, 16 tanesi hem Akadca hem Hititçe. Üstüne Hititçe yazmış, altına Akadca yazmış. Çivi yazısını kullanıyorlar. Çivi yazısının içinde Sümerce ideogramlar var"

- "60 bin tabletin 30 bin envanterini yaptım, 10 binin üzerinde de çalışmışımdır. 2 bin 500 üzerinde tableti de yayınlamışımdır"

- "Dünyada tablet sayısı bakımından ikinci önemli merkeziz"



(Ankara/Mehmet Öztürk-Metin Ünlü)









***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.