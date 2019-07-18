GÜNDEM / 18 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- TBMM Genel Kurulunda, On Birinci Kalkınma Planı görüşülecek.



(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)





EKONOMİ



1- Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, 3. Batı Karadeniz Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı açılış törenine katılacak, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edecek, bazı fabrikaların açılışlarını yapacak, Filyos Endüstri Bölgesi ile Liman Bölgesi'ne ziyaretlerde bulunacak.



(Zonguldak/12.00/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın 2019 yılı 6 aylık faaliyet değerlendirme toplantısına iştirak edecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yeşil Liman Sertifika Töreni’ne katılacak.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



5- Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'na konuk olacak.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)









DÜNYA DİPLOMASİ



1- Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli Türk diplomatın şehit edildiği saldırının ardından gelişmeler izleniyor.



(Erbil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski polis 6 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Adana/14.00)



2- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Osman Kavala'nın tutuklu olduğu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edecek.



(İstanbul/10.00)







SPOR



1- Fenerbahçe Kulübünün Futbol A Takımı'nın 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilecek organizasyonla basına tanıtılacak.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





2- Beşiktaş, eski futbolcusu Fabian Ernst ile yapılacak iş birliği toplantısı kulüp başkanı Fikret Orman'ın katılımıyla Vodafone Park'ta yapılacak.



(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





3- Fransa Bisiklet Turu, Toulouse - Bagneres-de-Bigorre arasındaki 12. etap yarışıyla devam edecek.



4- İsrail'de düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacak.



(Tel Aviv/18.15)



5- UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.





ÖZEL HABER



1- Endonezya ile ilişkiler Erdoğan'ın ziyaretiyle hızlanacak



- Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita:

- "Gelecek yılın ilk çeyreğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'yı ziyaret edeceği zaman onur duyacağız. Anlaşmalar ve ticari görüşmeler, Erdoğan ülkemize geldiğinde görüşülecek"

- "10 milyar dolarlık ticaret hacmine 2020-2023 yılları arasında ulaşılması öngörülüyor"

- "İkili ticaret kapasitemizi nasıl artıracağımıza yakından çalışıyoruz"

- "Ülkemde savunma bakanı olsaydım, muhtemelen Türkiye'den savunma sanayi araçları alırdım"



(Abdulselam Durdak/Yunus Türk/İstanbul)



2- Ehliyet sınavlarına "e-Trafik" ile anlık denetim



- Milli Eğitim Bakanlığı, "e-Trafik" modülü ile Türkiye genelindeki tüm sürücü kurslarının direksiyon uygulama sınavlarını anlık takip edip denetliyor

- Modül, Türkiye genelinde tek tuşla eş zamanlı denetim imkanı tanıyor

- Modüldeki verilere göre, son 5 ayda yapılan sınavlara yönelik denetimlerde en fazla 90 derecelik açıyla sağa ya da sola park etme noktası olan "L park" alanlarının mevzuata uygun olarak düzenlenmediği tespit edildi

- Etkin denetim mekanizmasının kurulması sonucunda il ve ilçelerde yapılan sınavlarda büyük oranda uygulama birliği sağlandı



(Burcu Çalık/Ankara)



3- Baba oğul, omuz omuza vatan nöbetinde

- Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde görev yapan kıdemli uzman çavuş Lokman Sarıaslan ile oğlu piyade sözleşmeli er Mehmet Ali Sarıaslan, ülkenin huzur ve güveni için bölgenin zorlu coğrafyasında teröristlere karşı omuz omuza mücadele ediyor

- Lokman Sarıaslan:

- "Gaziantep'ten 2017'de buraya geldim. O günden bu yana oğlumla bu zorlu coğrafyada görev yapıyoruz. Oğlumla aynı görevi yaptığım için gurur duyuyorum"

- Sözleşmeli Er Mehmet Ali Sarıaslan:

- "Bu bölgede ülkenin huzuru ve güveni için daima mücadele etmeye devam edeceğiz"



(Sayim Harmancı-Yılmaz Kazandıoğlu / Hakkari)











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