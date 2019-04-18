GÜNDEM / 18 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Konfederasyonunun düzenlediği uluslararası "İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar" konferansına katılcak, genel merkez hizmet binasının açılışını yapacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Diplomasi Kurumu ev sahipliğinde yapılan "İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi" başlıklı teknik destek projesinin tanıtım toplantısı ile Parlamenterler Kültür Sanat ve Türk Müziği Derneğince düzenlenen "Egemenlik Konseri"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00/TBMM/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Konfederasyonunun "İşi̇n Geleceği̇, Tehditler ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansına katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her iki bakanlık arasında Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Meclis Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)





EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Trabzon Günleri" etkinliğine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, "İstatistiklerle Çocuk 2018" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Memur-Sen Konfederasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'na katılacak, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan ​​​​Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/ 10.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Türkiye'nin de "onur konuğu ülke" olarak katıldığı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nin açılışı gerçekleştirilecek.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

(Hartum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın duruşması, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 65’i tutuklu 159 sanığın yargılanması, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de sürecek.

(İstanbul/10.00)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan eski vergi müfettişi ve öğretmen 3 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/14.00)

- Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içerisinde "zümre başkanı" olduğu iddia edilen Erol Arslan ile örgüt içerisinde "öğretmen" statüsünde yer aldığı iddia edilen eşi Yasemin Arslan'ın yargılanmalarına devam edilecek.

(Erzurum/15.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat kararı bozulan dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya'nın yargılanmasına başlanacak.

(Malatya/10.00)





SPOR

1- 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde 122,6 kilometrelik Çanakkale-Edremit etabı geçilecek.

(Çanakkale/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Litvanya temsilcisi Zalgiris, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

- Günün diğer maçında Rusya ekibi CSKA Moskova, İspanya'nın Baskonia takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45/Moskova/20.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Chelsea-Slavia Prag, Eintracht Frankfurt-Benfica, Valencia-Villarreal, Napoli-Arsenal karşı karşıya gelecek.

(Londra/Frankfurt/Valencia/Napoli/22.00)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre üçüncü ve son gün maçlarında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Halkbank-Çanakkale Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları karşı karşıya gelecek.

(Bursa/13.00/15.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 1955 Batman Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol karşılaşacak.

(Batman/15.00)





ÖZEL HABER

1- Anadolu'nun gizli "DNA" hazinesini bulacak ilk laboratuvar

- Anadolu'da son 10-15 bin yılda uygarlıklara ait mumyalaşmış insan kalıntılarının bilimsel analizlerini yaparak gizli kalmış "DNA" hazinelerinin ortaya çıkarılması amacıyla Türkiye'nin ilk "Antik DNA laboratuvarı" yarın açılıyor

- Hayvan DNA'larının da çıkarılacağı laboratuvarda uygarlıkların kalıtsal ve bakteriyel hastalıkları incelenecek

- Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal:

- "Son 10-15 bin yıldır Anadolu ve çevresinde yaşamış insan toplulukları ve uygarlıklar, onların tarihleri, birbirleri ile olan ilişkileri, göçler, kültürel yayılma yolları, uygarlıkların doğuşu, yayılışı ve yıkılışı gibi süreçler DNA analizleri ile aydınlatılacak"

- "Arkeolojik verilerle elde edilen bilgileri DNA çalışmalarıyla konfirme edeceğiz, tarihin bilinmeyen taraflarını açığa çıkaracağız"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)



2- GRAFİKLİ - Ege'de yılbaşından bu yana 10 bin göçmen yakalandı

- Sahil Güvenlik Komutanlığı, emniyet ve jandarma ekipleri, ocaktan bu yana Ege kıyılarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan yaklaşık 10 bin düzensiz göçmeni yakaladı

- Avrupa'ya geçişte en fazla Ege Denizi tercih edilirken, bu dönemdeki yasa dışı geçiş girişiminin neredeyse tamamı buradan gerçekleşti

(Ramazan Ercan/İzmir)

3- GRAFİKLİ - Otobüs-minibüs ihracatına Romanya etkisi

- Yıl bazında ihracatta üst üste 13'üncü kez lider olan otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 18,91'lik artış gösterdi

- İlk çeyrekte söz konusu ürün grubunda Romanya'ya yapılan ihracat, yaklaşık 13,5 kat artarak 5,58 milyon dolardan 80,6 milyon dolara yükseldi

- Otobüs, minibüs, midibüs ihracatında sektörün ilk çeyrekte yakaladığı 80 milyon dolarlık dış satımdaki artı farkın 75 milyon doları, Romanya'ya yönelik artıştan geldi

(Sinan Balcıkoca/Bursa)





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