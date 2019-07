GÜNDEM / 17 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sorgun ilçesinde Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı personeli Hakim Yasin Tüysüz'ün cenaze törenine katılacak, Valilik, Belediye, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, Yozgat Adliyesi ve Yozgat Barosunu ziyaret edecek.



(Yozgat/12.50-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Genel Kurulunda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren "Torba Kanun Teklifi"nin görüşmeleri devam edecek.



(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)



3- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.



(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısı ile "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı"na katılacak.



(Ankara/09.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye - Karadağ Revize STA Protokolü İmza Töreni" ile şehit esnaf yakınlarının katılımıyla düzenlenecek "15 Temmuz Anma Programı"na iştirak edecek.



(Ankara/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Türkiye Emlak Katılım Bankası (EmlakBank) Genel Müdürü Deniz Aksu, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.



(İstanbul/10.00)



4- TÜİK, haziran ayı konut satış istatistiklerini, mayıs ayı perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)



5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu yayımlayacak.



(Ankara/10.00)



6- TCMB, mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.



(Ankara/14.30)





DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dışişleri bakanları düzeyindeki Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak.



(Cidde) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de yapılacak.



(İstanbul/14.00)



- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan eski öğretmen 7 sanığın yargılanmasına Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Adana/10.00)



- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan ve örgütün mahrem imamları arasında yer aldıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Adana/14.00)



- Malatya'da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında cep telefonuyla 2. Ordu Komutanlığında darbeye kalkışan subaylarla görüştüğü belirlenen, örgütün sözde mahrem imamının yargılandığı davaya Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Malatya/09.30)



- Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında, kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak'ın yargılanmasına devam edilecek.



(Düzce/11.00)







SPOR



1- Futbolda 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun fikstürü, Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.



(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





2- Fransa Bisiklet Turu, Albi - Toulouse arasındaki 11. etap yarışıyla devam edecek.



3- Mısır'da gerçekleştirilen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncülük maçında Tunus ile Nijerya karşı karşıya gelecek.



(Kahire/22.00)



4- İsrail'de düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye son 16 turunda İtalya ile karşılaşacak.



(Tel Aviv/18.15)



5- UEFA Şampiyonlar Ligi, 1. ön eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.



6- UEFA Avrupa Ligi, 1. ön eleme turu rövanş maçları devam ediyor.





ÖZEL HABER



1- "Türkiye, 2023'te çok üreten, ürettiğini ihraç eden ülke olacak"



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal:

- "Türkiye, 2023'te daha çok üreten, ürettiğini ihraç eden, dışa açık, kurallı serbest piyasa ekonomisinin daha da güçlendiği, demokrasinin kurumsallaştığı bir ülke olacak"

- "Türkiye, 2030'da BM tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda uluslararası alanda başarı örneği oluşturan bir ülke olacak"

- "Sağlıkta dönüşüm programı sayesinde Türkiye, sağlıkta erişimde bugün Dünya Sağlık Örgütü'nce diğer ülkelere örnek gösterilen bir ülke"

- "Eğitimde tekli eğitim sistemine geçme gibi bir hedefimiz var. İnşallah 11'inci Kalkınma Planı döneminde bu hedefi gerçekleştirmiş olacağız"



(Betül Yürük / Birleşmiş Milletler)



2- "Yüksek katma değerli sektörlerin ağırlığının artırılması gerekiyor"



- TİM Başkanı İsmail Gülle:

- "İhracattaki yüksek teknolojili ürün oranının ve birim fiyatlarının yükselebilmesi için savunma sanayi gibi yüksek katma değerli sektörlerimizin ağırlığının artırılması gerekiyor"

- "Savunma sanayi ihracatımız 10 milyar seviyelerine çıktığında toplam ihracatımızın da birim fiyatında belirgin bir fark yaratacaktır"

- "On Birinci Kalkınma Planı'nda sunulan hedef ve yol haritasının son derece gerçekçi ve öngörülebilir olduğunu düşünüyorum"



(Zeynep Kahveci/İstanbul)



3- Sigarayı bırakma polikliniklerinden 2,5 milyon kişi hizmet aldı



- Tütünle mücadele kapsamında, bu yıl itibarıyla sayıları 502'ye ulaşan sigara bırakma polikliniklerinden, 750 hekim tarafından bugüne kadar 2 milyon 522 bin 904 kişiye hizmet sunuldu



- Tütün ve tütün ürünlerinin yasak olduğu yerlere yönelik 19 Temmuz 2009 tarihinden bu yana Türkiye genelinde 22 milyon 852 bin 971 denetim gerçekleştirildi



- Sigarayı bırakma konusunda çeşitli hizmetlerin verildiği "alo171.saglik.gov.tr web" sitesi, 3 milyon 988 bin 205 kişi tarafından ziyaret edildi



(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)













***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.