GÜNDEM / 17 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda toplu açılış törenine, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Selam Vakti Buluşmaları Akşam Yemeği'ne, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na katılacak.



(Konya/13.30/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan'da Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüşecek.



- Köver ile ortak basın toplantısı düzenleyecek Yıldırım, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelecek, Budapeşte'deki Türk şehitliğini ve Gül Baba Türbesi'ni ziyaret edecek.



(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez binasında düzenlenecek partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek, mevkidaşı Şehriyar Afridi ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüşecek.



(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Genel Kurulunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının 2019 yılı bütçeleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 yılı kesin hesapları görüşülecek.



(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)







EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bir Enerji Bir Nefes Projesi kapsamında Eski Çeltek Kömür Maden Sahalarının Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Çalışmaları Programı'na iştirak edecek.



(Amasya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balkan Odaları Birliği Genel Kurulunun açılış oturumuna katılacak.



(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, belirlenen bankalar aracılığıyla altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleriyle avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracına başlanacak.



(Ankara)



4- TÜİK, eylül ayı iş gücü istatistiklerini, ekim ayı ciro endekslerini ve ekim ayı sanayi üretim endeksini yayımlayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute'u kabul edecek.



(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Yemen’de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(Sana/Ankara)



4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.



(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)







KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şeb-i Arus Programı'na katılacak.



(Konya/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CRR Türk Müziği Topluluğu, Hz. Mevlana'nın 745. vuslat yılı nedeniyle CRR Konser Salonu'nda Şebiarus etkinliği gerçekleştirecek.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen, 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili komandoların katılacağı yürüyüş gerçekleştirilerek, basın açıklaması yapılacak.



(Kayseri/08.30/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ davaları



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik örgüt elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



- Örgütün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada hükümle birlikte dosyaları ayrılan 7'si tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılanmasına başlanacak.



(Kocaeli/09.30)



3- İzmir'in Çiğli ilçesinde, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edilecek.



(İzmir/13.45)





SPOR



1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı son 32 turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.



(Nyon/14.00/15.00) (Fotoğraflı)



2- Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın son maçında Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley kura çekimi Ankara Volley Hotel'de gerçekleştirilecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı)







ÖZEL HABER



1- MEB, "LGS raporu" hazırladı

2- GRAFİKLİ - TSK'nın göz bebeği MPT-55, yurt dışına göz kırpıyor



- MKEK mühendislerince tasarlanarak geçen yıl seri üretime başlanan MPT-55, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olmasıyla dikkati çekiyor



- MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu:



- "2018 yılında 23 bin tüfeğimizi Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerine teslim ettik"



- "Silahı gönderdiğimiz ülkeler test edecek. Eğer beğenirlerse gelecek yıllarda kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra onlara da üretim yapılacak"



(Zekeriya Karadavut/Kırıkkale)

3- Gönüllülüğe adanmış bir ömür



- Türkiye'de gönüllülüğün tanıtılması, yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve teşvik edilmesine ömrünü adayan İnal Aydınoğlu, hayata geçirdiği gönüllülük projeleriyle yardıma ihtiyacı olan insanların hayatına dokunmaya devam ediyor



- Huzuru, sevinci, mutluluğu 41 yıldır doludizgin sürdürdüğü gönüllülükte bulan Aydınlıoğlu, toplumda gönüllülük kavramının çok fazla bilinmemesinden yakınıyor



- Gönüllülük Eğitmeni İnal Aydınoğlu:



- "Herkes gönüllülüğü farklı algılıyor. Gönüllülük kavramı tam olarak bilinmiyor. Oysa ki gönüllülük insanın insanı, hiçbir karşılık beklemeden sevmesi demektir. Bundan daha büyük bir duygu geliştirilebilir mi toplum içinde?"



- "Bir insan hizmet ettiği insana saygı duymazsa, o insanın beklentilerini karşılamazsa, yakın bir dostluk ilişkisi kuramazsa verilen hizmet karşı tarafa büyük yarar sağlayamaz"



- "Gönüllülük benim bereketimi arttırdı. Hayatımı güzelleştirdi. Bana özgüven verdi. İnancımı ve başka insanlara olan ilgimi kuvvetlendirdi. İşime zerre kadar zarar vermedi. Çünkü gönüllülük yapan insanın hep Allah'ın eli üstünde olur"



(Çiğdem Alyanak/İstanbul)















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