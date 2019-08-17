GÜNDEM / 17 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşacak.

(Nevşehir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonu arasındaGeçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılacak.

(Hartum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Memur-Sen tarafından konfederasyon genel merkezinde, kamu işveren heyetinin 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde sunduğu zam teklifine ilişkin basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasına Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/19.15/Kayseri/Sivas/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası Fatih Karagümrük-Bursaspor, Adana Demirspor-Balıkesirspor, Osmanlıspor-Boluspor müsabakalarıyla sürüyor.

(İstanbul/19.15/Adana/Ankara/21.45) (Fotoğraflı)

3- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Estonya'nın başkenti Tallinn'de devam ediyor.

4- 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki ikinci maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.

(Atina/20.30)

5- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gloria Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

(Antalya/14.30) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER





1- Dijital bağımlılıkla mücadele için eylem planı hazırlandı

- Sağlık Bakanlığı, internet oyunları ve sanal kumar gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele konusunda yeni yol haritasının belirlendiği 5 yıllık eylem planı hazırladı

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

- "Eylem planı ile vatandaşlarımızı, özellikle de gençlerimizi ve çocuklarımızı teknoloji, internet ve kumar bağımlılığından korumayı amaçlıyoruz. 2023'e kadar gençlerimizin internette araştırma ve bilgi edinmeye ayırdığı zamanın yüzde 10 artmasını, sosyal medyada geçirdikleri sürenin ise yüzde 8 azaltılmasını hedefliyoruz"

- "İnternetin ve sosyal medyanın bilinçli kullanımına yönelik eğitim programları oluşturulacak. Riskli internet oyunlarına eğilimi olanların erken tespit edilmesi ve bu sayede önlem alınması sağlanacak. Bu konudaki bilimsel çalışmalar desteklenecek"

- "Bu sorunları yaşayan vatandaşlarımızın danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine kolayca ulaşabilmesini sağlayacağız"

- "Davranışsal bağımlılıklar, sadece psikolojik ve sosyal sorunlara yol açmakla kalmıyor, duyu bozuklukları ya da omurga rahatsızlıkları gibi fiziksel hastalıkların ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor"

(Duygu Yener/Ankara)





2- Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı

- Türkiye'de ithal kaynaklardan elektrik üretimi ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 azaldı

- Böylece yılın ilk yedi aylık döneminde yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kaldı

- Söz konusu dönemde elektrik ihracatı yüzde 21,6 artarak bin 795 gigavatsaate çıktı

(Murat Temizer/Ankara)





3- İstanbul'un "yangın gözlemcileri" 7/24 tetikte

- İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesinde görev yapan "yangın gözlemcileri", kentin kuzey ormanlarında meydana gelebilecek olası yangınlara karşı 7 gün 24 saat görev başında

- Gözlemcilerin yanı sıra termal ve normal kameralar ile internet bağlantısı aracılığıyla da müdürlüğün Maslak'taki Yangın Koordinasyon Merkezinden 360 derece görüntüleme yapılıyor

- İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş:

- "Burada 3 personelimiz 7 gün 24 saat gözetleme yapıyor. Hızlıca sayısal telsiz sistemiyle en yakın koordinasyon merkezimize duman gördüklerini ve tahmini mevkisini bildiriyorlar. Yangına hızlı ve etkin müdahale sağlıyoruz"

- "Türkiye genelinde orman yangınlarına müdahale 12 dakikaya kadar düştü. İstanbul'da ise bu süre 8,37 dakika"

- "Ormanlarımızda piknik yapan vatandaşlarımızın özellikle çamlık alanlarda ve rüzgarlı havalarda ateş yakmamaları, kesinlikle söndürülmemiş sigara izmaritlerini yere atmamaları, piknik yaptıktan sonra ateşlerini söndürdükten emin olarak oradan ayrılmaları gerekiyor"

(İstanbul / Zeynep Rakipoğlu)





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