GÜNDEM / 16 Temmuz 2019 ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, SETA'nın "Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele" başlıklı seminerine katılacak, TÜRKSAT'ı ziyaret edecek.



(Ankara/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları yapılacak.



(TBMM/13.30/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramankazan Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin açılış törenine katılacak, 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında şehit olan Ali Anar’ın ailesini ziyaret edecek.



(Ankara/10.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Genel Kurulunda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi"nin görüşmelerine başlanacak.



(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)





3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Onbirinci Kalkınma Planı'nın görüşmelerine devam edilecek.



(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)





EKONOMİ



1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kanada'da bir firma için inşa edilen "Calvert" isimli Arktik fabrika balıkçı gemisinin denize indirilmesi dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.



(Yalova/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı İşgücü İstatistikleri ile haziran ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyaretinin ikinci gününde mevkidaşı Nikola Dimitrov ile bir araya gelecek.



(Üsküp) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yeni Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı seçilecek.



(Strazburg)



3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'na katılacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Türkiye'nin Fırsat Penceresi: Türk Yükseköğretimi" toplantısına iştirak edecek.



(Muş/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(İstanbul/10.30)



4- FETÖ davaları



- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan dava açılan, örgüte ait hücre evinde sahte kimlikle yakalanan ve FETÖ'nün Kozan imamı olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanması, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.



(Adana/10.00)



- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin Mustafa ve Serdar Seyitoğlu'nun, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(İstanbul/10.30)



- Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken Edirne'de yakalanarak tutuklanan sanığın yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Sakarya / 14.15)







SPOR



1- Dünya Eskrim Şampiyonası, Macaristan'da sürüyor.



(Budapeşte)



2- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçları başlayacak.







ÖZEL HABER



1- NASA'daki tek Türk profesör, görüntülenen "kara deliklerin" sırlarını anlattı



- Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ile Arizona Üniversitesinde görevli Türk bilim insanı Prof. Dr. Feryal Özel, kamuoyuna nisan ayında duyurulan ilk kara deliğin fotoğraflanmasını sağlayan 200 bilim insanı arasında yer alarak Türkiye'ye gurur yaşattı

- Prof. Dr. Feryal Özel:

- "Gerçekten kara deliklerin özellikleri var mı yok mu sorusunun cevabını arıyoruz. Şu ana kadar gördüklerimize göre, gerçekten de ışığın da kaybolduğu bir hacim var"

- "Işığın ortaya çıkamaması, hiçbir bilginin bize ulaşamaması anlamına geliyor. Yani kara delikler, evrenden bağıntısız ufak adacıklar yaratıyor sanki"

- "Tabii ki çok çeşitli testler yapabileceğiz. Daha önce hep kara deliğin çevresindeki etkilerine bakarak ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. İlk defa bu olay ufkunun varlığını, ışığın yok olduğunu kendi gözlerimizle görebiliyoruz"



(Selma Kasap/Ankara)



2- "Hürkuş Müzesi, Atatürk Havalimanı'na çok yakışır"



- Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği, dönemin zorluklarına ve çıkarılan çeşitli engellere rağmen havacılıkta "yapılamaz" denen işleri başaran Hürkuş'un anısına Atatürk Havalimanı'nda bir müze kurulmasını talep etti

- Vefatının üzerinden yarım asır geçen Hürkuş'a ait havacılık açısından 30 bin civarında önemli belge ve veriyi dijital ortama aktaran dernek yönetimi, ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda kurulması istenen müzede, havacılığın önemli birikiminin gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefliyor

- Dernek Başkanı Bahadır Gürer:

-"En önemli ihtiyaç; müze alanı. Vecihi Bey'in projelendirip yaptığı uçaklarla beraber yapımı gerçekleşmemiş uçaklarını da yapmayı planlıyoruz. Zaman ve mekan elverirse; sahip olduğu uçaklar yanında kullandığı 102 tip uçak da müzede yer almalı diye düşünüyoruz"

-"Yeşilköy, onun evi ve yuvasıdır. Yeşilköy Tayyare Mektebinden mezun olmuş, pilot eğitimini orada yapmış, ilk yalnız uçuşunu orada gerçekleştirmiştir. Yeşilköy, onun ilk akrobasi çalışmalarını yaptığı yerdir. Askeri havacılık dönemi gibi ticari pilotluk döneminde de Yeşilköy onun evi ve yuvasıdır"

- "Vecihi Hürkuş Müzesi Atatürk Havalimanı'na çok yakışır"



(İzzet Taşkıran/İstanbul)



3- Borsa için yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler pozitif



- Borsa İstanbul'da yılın ilk yarısında mali sektör hisselerindeki alıcılı seyrin genele yayılamaması BIST 100 endeksinin yükselişinin sınırlı kalmasına neden olurken, teknoloji ve hizmetler sektörü hisselerindeki değer kayıpları dikkati çekti

- BIST 100 endeksi, yılın ilk yarısında yüzde 5,71 değer kazanırken, BIST Mali endeksi yüzde 11,49, BIST Sınai endeksi yüzde 6,54 yükseldi. Aynı dönemde BIST Hizmetler endeksi yüzde 1,36 ve BIST Teknoloji endeksi ise yüzde 17,32 değer kaybetti

- Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan:

- "TL varlıklardaki aşırı iskontolu olma durumu belirsizliğin en fazla arttığı dönemlerde dahi artık satışların sınırlı kalmasına neden oluyor"

- "Ağustos ayının ortalarına kadar temkinli olmak gerektiğini, ancak sonrası için düşecek enflasyonla birlikte TL varlıklarda önemli bir rahatlama ve güçlü bir yükseliş trendi görülebileceğini tahmin ediyorum"

- AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy:

- "Yaz ayları ve yılın ikinci yarısında borsadaki yükseliş trendi için 'tamam mı devam mı' sorusuna cevap aranırken, 100.000 kritik seviyesinin altında yada üstünde kalıcılık sağlanması çok önemli bir teknik kriter olacak"

- BIST 100 endeksinde 95.000-97.000 bandı üzerinde ve içinde olası satışların konsolide olması durumunda ilk hedef daha önce test edilen 100.000-106.000 aralığı olacak."



(İstanbul / Bekir Gürdamar)









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