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GÜNDEM / 16 Haziran 2019

ANADOLU AJANSI

16 Haziran 2019 Pazar 09:02
GÜNDEM / 16 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kuruluna katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ÖSYM tarafından düzenlenen ve toplam 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

(10.15 /15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, G-20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı'nın Çevre Oturumu'na katılacak.

(Nagano) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te İstanbul Kuruyemişçiler Odası üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Arnavutköy'de Alaçamlılar Derneğinin Geleneksel Keşkek Şöleni'ne katılacak, Sultangazi'de Siirt Vakfı ve İkizbağlar Derneğini ziyaret edecek, Çamlıdereliler Derneği üyeleriyle buluşacak.

(İstanbul /10.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hemşehri dernekleri temsilcileriyle Ataköy Sheraton Otel'de bir araya gelecek, Fatih Karagümrük Spor Kulübünü ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şişli'de "İstanbul Ordulu Dernek Başkanları" ile bir araya gelecek, Kemerburgaz Piknik Alanı'ndaki Büyük Ordulular Pikniği'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenecek tartışma programında bir araya gelecek.

(İstanbul/21.00)


EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay Valiliğini ziyaret edecek ve Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin açılışına katılacak.

(Hatay/15.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında, Gençlik Merkezleri aracılığıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsüne kurulan stantta sınava giren gençlerle ve aileleriyle buluşacak, Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi Salonu'nda amatör spor kulübü yöneticileri, antrenör, sporcularla ve Silivri sahili kordon boyunda vatandaşlarla bir araya gelecek, Marmara Golf Sahası'nda düzenlenen Federasyon Kupası ödül törenine katılacak.

(İstanbul/11.00-17.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya Okçuluk Şampiyonası Hollanda'nın s-Hertogenbosch kentinde sona erecek.

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig A Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında deplasmanda Letonya ile karşılaşacak.

(Riga/18.10)

4- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 6. ve son maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

(Reykjavik/19.00)

5- Fenerbahçe Kulübünde, tüzük değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul ile olağan mali genel kurul toplantıları Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor. Organizasyonun onuncu gününde F Grubu'nda İsveç-Tayland ve ABD-Şili müsabakaları yapılacak.

(Nice/16.00/Paris/19.00) (Fotoğraflı)

7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Katalonya Grand Prix'si koşulacak.

(Barselona/15.00)


ÖZEL HABER

1- Türkiye Maarif Vakfı, 35 ülkede 30 bin öğrenciye eğitim veriyor"

- Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün:

- "17 ülkede FETÖ/PDY iltisaklı toplam 199 okul, Maarif Vakfı tarafından devralındı"

- "Toplamda 40 ülkede gerek FETÖ/PDY iltisaklı okulların devir alınması gerekse yeni okulların açılması için protokoller imzalandı ve devir teslim süreçleri devam ediyor"

- "Türk diasporasının eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla 16 ülkede 71 yeni okul açıldı"

(Selma Kasap/Ankara)

2- Gram altın 9 ayın zirvesinde

- Gram altının fiyatı, dolar kuru ve ons altından bulduğu destekle 9 ayın zirvesi olan 258,6 lirayı gördü

- Yatırımcısına 2 haftadır üst üste kazandıran gram altın, sene başından bu yana ise yüzde 16,4 prim sağladı

- İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer:

- "Gram altın 258 TL'nin üzerinde yerleşmesi durumunda 262 - 270 TL bandına kadar yükselebilir"

(Erhan Cihan ÜNAL/İstanbul)

3- TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Atık ekonomisiyle büyük dönüşüm

- Türkiye'de atıkların geri dönüşümünü sağlamak amacıyla bakanlıklar, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla oluşan "atık ekonomisi" her geçen gün büyüyor

- ÇEVKO'nun 2005 yılında Türkiye'nin ilk yetkilendirilmiş kuruluşu ilan edilmesinden bu yana dönüşümünü sağladığı ambalaj atığı miktarı yaklaşık 7 milyon tonu buldu

- ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer:

- "Geri dönüşüm çalışmalarımızın Türk ekonomisine katkısı, yaklaşık 35 milyar lira düzeyinde"

- "ÇEVKO'nun, 2018 yılında geri dönüştürdüğü ambalaj atığı 650 bin 750 tona ulaştı ve çalışmalarımız ülke ekonomisine sadece geçen yıl 3,6 milyar lira değerinde katkı yaptı"

(Mehtap Yılmaz/Ankara)


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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 09:02
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