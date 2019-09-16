GÜNDEM / 16 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşecek, Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.



(Ankara/11.30/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunus Şenel Ortaokulu Açılış Töreni'ne katılacak.



(Tekirdağ/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk ve Azerbaycan Şehitliği'ni ziyaret edecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile görüşecek.



- Oktay, Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ile Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katılacak.



(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Şehit Cihan Yıldız İlkokulu'nda Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı'na iştirak edecek.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- TÜİK, haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini, temmuz ayına ilişkin perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.



(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Tunus'taki cumhurbaşkanı seçiminin sonuçları ve gelişmeler takip ediliyor.



(Tunus) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ davaları



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 14'ü firari 107 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



- Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 60 sanığın yargılandığı FETÖ davasının karara bağlanmasının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince verilen yeniden yargılama kararı sonrası ilk duruşma yapılacak.



(Bursa/10.00)



- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan eski polis 13 sanığın yargılanmasına Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Adana/10.00)







SPOR



1- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.



- Şampiyonanın üçüncü gününde grekoromen stil 60, 77 ve 130 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 67, 87 ve 97 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak.



(Nur Sultan/08.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı)



2- Süper Lig'de 4. haftanın son maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



(Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- TFF 1. Lig'de 4. hafta Hatayspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanacak.



(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)



4- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları sürüyor.





ÖZEL HABER





1- Ambulans uçak 2 hasta için Bosna-Hersek’e havalandı



- Dünyada sadece Türkiye’de bulunan 4 sedyeli yoğun bakım donanımlı uçak ambulansla, Bosna-Hersek’ten 2 hasta Türkiye’ye gönderildi



- Turist olarak gittiği Saraybosna’da beyin kanaması geçiren 51 yaşındaki Halise Zerrin Öztekin ile Mostar’da çalışan ve mide kanaması geçiren 36 yaşındaki Yunus Dilber, Ankara ve İstanbul’daki hastanelere nakledildi



-Ambulans uçak sorumlu hekimi Alim Gasanov:



- "Yüksek teknolojinin bulunduğu uçak ambulansımızda personelimizin de tecrübesi ve bilgisiyle bebekten erişkine, sağlık durumu çok ağır hastadan gebeye kadar çok sayıda kişiye umut olduk. Bundan sonra da umut olmaya devam edeceğiz"



- Mide kanaması geçiren hasta Yunus Dilber:



- “Devletime, böyle imkanları yurt dışında yaşayan görevlilere ve vatandaşlarına sundukları için teşekkür ediyorum”



(Yeşim Sert Karaaslan/Saraybosna) (Fotoğraflı/Görüntülü)



2- GRAFİKLİ - Sanayi kenti ihracatta 10 milyar dolara ulaştı



- Sanayi ve liman kenti Kocaeli'nin yılın 8 aylık dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk artışla 10 milyar dolara ulaştı



- İhracat liginde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kocaeli, genel ülke ihracatının yüzde 9,2'sini de tek başına karşıladı



- Kentten yapılan ihracatın dörtte üçünü otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirdi



(Şahin Oktay/Kocaeli)





3- Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor



- Capital Economics ABD Kıdemli Ekonomisti Andrew Hunter:



- "Fed, eylül ayı toplantısında, politika faizinde 25 baz puan indirime gidebilir"



- ING Group Uluslararası Başekonomisti James Knightley:



- "Fed, ekonomiyi desteklemek için hala bir alana sahip"



(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)









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