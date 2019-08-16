0553 313 94 23

GÜNDEM / 16 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

16 Ağustos 2019 Cuma 09:00
GÜNDEM / 16 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri'ne, Yozgat Çayıralan Bal Festivali'ne katılacak, Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Belde Belediye Başkanlığını ve Avanos Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Nevşehir/11.00/Yozgat/14.00/15.00/Nevşehir/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri'ne katılacak.

(Nevşehir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ

1- TÜİK, haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile son şampiyon Galatasaray, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Denizli/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk maçında Giresunspor ile Menemenspor, Giresun Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

(Giresun/20.00) (Fotoğraflı)

3- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Estonya'nın başkenti Tallinn'de sürüyor.

4- 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

(Atina/18.00)

5- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

(Antalya/19.00)


ÖZEL HABER

1- Türkiye bayramda yollara düştü

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Kurban Bayramı tatili boyunca havalimanlarından hizmet alan 3 milyon 709 bin 163 yolcu için 23 bin 657 uçak seferi düzenlendi"

- "Otobüs taşımacılığında izin verilen B2 ve D2 belgeli otobüslerle 270 bin 670 sefer yapılarak toplam 4,1 milyon yolcu taşındı"

- "Toplamda 6 bin tren seferiyle taşınan yolcu sayısı 3 milyon 750 bin oldu"

- "TCDD Taşımacılık AŞ tarafından YHT'lerle 292 sefer, konvansiyonel trenlerle 150 sefer, bölgesel trenlerle 1046 sefer, Marmaray ve Başkentray ile 2 bin 376 sefer gerçekleştirildi. Söz konusu seferlerle taşınan yolcu sayısı 2,5 milyon oldu"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- "Marmara Depremi sonrası 730 bin bina denetlendi"

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

- "Ülkemizde 17 Ağustos 1999 acı tecrübesinin ardından geçilen yeni yapı denetim sistemi uygulamasıyla bugüne kadar 1,1 milyar metrekare toplam alana tekabül eden 730 bin bina denetlendi. İnşaatı süren 745 milyon metrekare alana tekabül eden 393 bin binanın denetimine ise devam ediyoruz"

- "Yaklaşık 22 milyon vatandaşımız depreme dayanıklı konutlarında güven içinde oturuyor. Devam eden inşaatların da tamamlanmasıyla bu rakam 35 milyona ulaşacak"

- "Kentsel dönüşüm kapsamında 53 farklı ilimizde ilan ettiğimiz 240 riskli alan ve 41 ilimizde yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere belirlediğimiz rezerv yapı alanlarında çalışmalara başladık. Riskli alanlarda yer alan 557 bin bağımsız birime ilave olarak 81 ilde 609 bin konut ve iş yerini riskli yapı statüsünde yeniliyoruz"

- "Kentsel dönüşüm konusundaki çalışmalarımızı daha planlı bir şekilde yürütmek, 2023'ün güçlü şehirlerini hep birlikte inşa etmek için 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı' hazırladık. Eylülün ilk haftası İstanbul'da düzenleyeceğimiz toplantıyla eylem planını kamuoyuyla paylaşacağız"

(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)

3- "Süper Kupa Finali 1 milyar liralık reklam değeri oluşturdu"

- TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:

- "Bu dev organizasyon ülkemiz ve İstanbul için eşi bulunmaz bir tanıtım fırsatıydı. UEFA Süper Kupa Finali, ülkemiz için 1 milyar liranın üzerinde reklam değeri oluşturdu"

- "Final maçının İstanbul turizmine minimum yüzde 10 katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

- TÜROB Başkanı Müberra Eresin:

- "İngiliz turistlerin yanı sıra Orta Doğulu ziyaretçiler de maça ilgi gösterdi"

- Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım:

- "Özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş esnafı, 3 günlük sürede çok memnun kaldı. Satışlar; restoran, lokanta, bar, kafe gibi işletmelerde yüzde 500 artarken, giyim ve benzeri diğer dükkanlarda ise ikiye katlandı"

(Ergin Garip/İstanbul)



***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:00
  1. gündem
  2. Gündem AA 16 Ağustos 2019
  3. GÜNDEM ÖZETİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polislikten emekli olununca organik tavuk çiftliği kurdu
    1. Polislikten emekli olununca organik..
    2. Kuzey Irak'a hava harekatı!
    3. Müzakereleri sonlandırdı, füze fırlattı
    4. Yurt içi piyasalar sanayi üretimi..
    5. Teknoloji Mehmet Ali Usta’nın..
    6. Pidecideki yangın vatandaşları sokağa..
    7. Yeni Zelanda'da insan boyunda penguen..
    8. Sulama havuzuna düşen köpek böyle..
    9. Rize’de 2 bin 400 metrede sünnet..
    10. Terör örgütüne ait sığınaklar vuruldu
    11. Kar taneleriyle plastik parçacıklar da..
    12. Yalova’da uyuşturucu operasyonu
    13. Sahte bekçiyi gerçek polis yakaladı
    14. Leylekler İstanbul semalarında
    15. Savaşan İHA 'Cevheri' göreve hazır
    16. Beşiktaş ile Sivasspor 27. randevuda
    17. Adana’da biberin salça yolculuğu..
    18. GÜNDEM / 16 Ağustos 2019
    19. Unai Emery'den 'Mesut Özil' açıklaması
    20. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan..
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Rest çektiler: 2 milyon kişi ayaklanmak için Türkiye'den emir bekliyor
    Rest çektiler: 2 milyon kişi ayaklanmak için Türkiye'den emir bekliyor