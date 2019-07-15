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GÜNDEM / 15 Temmuz 2019

ANADOLU AJANSI

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:00
GÜNDEM / 15 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920



1- 15 Temmuz'un üçüncü yılı

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camii'nde Hatm-i Şerif merasimine, TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/12.00/14.00/16.00/İstanbul/20.00/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Karşıyaka Şehitliği'ni ve Özel Harekat Başkanlığını ziyaret edecek.

- Şentop, TÜRKSAT'a ziyarette bulunacak.

(TBMM/09.00/10.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık tarafından organize edilen "Gençler Asla Unutmaz Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur'un cenaze töreni ile Gölbaşı'nda Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığının programına katılacak.

(Ankara/13.00/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜRKSAT AŞ’nin anma etkinliklerine iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK’in organizasyonuyla gerçekleştirilen, Türkiye’deki yabancı misyon temsilcileri ve ticaret müşavirlerinin katılımıyla düzenlenecek anma programı ve "The Network" belgeseli gala gösterimine katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki protokol, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret edecek, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde anma töreni gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda On Birinci Kalkınma Planı görüşülecek.

(TBMM/15.30)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenecek anma etkinlikleri dünya genelinde takip ediliyor.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Balkan Üniversitesinde (İBU) yapılacak törene iştirak edecek.

(Üsküp) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Dış İlişkiler Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)



GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde eylülde gerçekleştirilecek "Uluslararası Anti Darbe Hekatonu" basın tanıtımı Harbiye Hilton'da düzenlenecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Dünya Eskrim Şampiyonası Macaristan'da başlayacak.

(Budapeşte)

2- Fransa Bisiklet Turu, Saint-Flour-Albi arasındaki 10. etap yarışıyla devam ediyor.

3- Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Fransa ile karşılaşacak.

(Tel Aviv/20.30)


ÖZEL HABER

1- AA ihanet gecesine ait yeni görüntülere ulaştı (6)

-FETÖ'nün hain darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan görüntülerde, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştirmesinin ardından, köprüde 34 kişinin şehit, 318 kişinin gazi olmasına sebep olan darbeci askerlerin bir kısmının teslim oluş, bir bölümünün de toplu halde halktan kaçış anı yer alıyor

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)


2- ECB, Lagarde dönemine hazırlanıyor

- AB liderlerinin, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı'na Christine Lagarde'ı tercih etmesi ile Avro Bölgesi'nde uygulanacak para politikasında önemli bir değişiklik beklenmiyor

- Göreve kasımda başlayacak Lagarde'ı jeopolitik belirsizlikler, artan korumacılık tehdidi, küresel piyasalardaki kırılganlıklar ve ekonomik yavaşlama gibi devam eden sorunlar bekliyor

- İttifak kurma ve müzakere kabiliyeti ile öne çıkan Lagarde'ın, merkez bankacılığı deneyimsizliğini siyasi tecrübesi ile ikame etmesi beklenirken, görevinin başında İtalyan Mario Draghi'nin son dönem uyguladığı para politikalarında ciddi bir değişiklik yapması öngörülmüyor

(Ata Ufuk Şeker/Bahattin Gönültaş/Brüksel)

3- Avrupa'nın kalkanı Almanya, ihracatın yüzde 10'unu sırtladı

- Almanya, yılın ilk yarısında Türkiye'den 7 milyar 443 milyon dolarlık ürün ihraç ederek ülke dış satımının yüzde 10'unu tek başına karşıladı

- Avrupa'nın kalkanı olarak nitelendirilen ülkeye ilk yarıda en fazla ürün ihraç eden sektör 2,2 milyar dolarla otomotiv olurken, otomotivi, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti

- Türkiye'nin 780 milyon dolarlık fındık ve mamulü ihracatının 157 milyon dolarının gerçekleştirildiği Almanya, sektörün her 5 ürününden birini satın almış oldu

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)





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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:00
  1. GÜNDEM / 15 Temmuz 2019

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