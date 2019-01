GÜNDEM / 15 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.



(Ankara/11.45/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, Portekiz Büyükelçisi Paula Leal Da Silva, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuli ve Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'i ayrı ayrı kabul edecek.



(TBMM/12.00/14.00/15.30/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATO Congresium'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısına katılacak.



(Ankara/ 13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.



(TBMM/12.30/10.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- TBMM Genel Kurulunda, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.



(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)







EKONOMİ



1- Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.



(İstanbul/10.30 ) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TÜİK, Ekim 2018 iş gücü istatistiklerini, Kasım 2018 ciro endeksleri ile perakende satış endekslerini yayınlayacak.



(Ankara/10.00)



3- Hazine, 12 ay (364 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvili ile 5 yıl (1820 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihraçlarını yapacak.



(Ankara)







DÜNYA-DİPLOMASİ



1- İngiltere Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, hükümetin Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını oylayacak.



(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR-SANAT



1- Nazım Hikmet, 117. doğum yıl dönümünde, Türkiye'den ayrıldığı son nokta olan Tarabya'da düzenlenecek "Nazım'a Karanfiller" etkinliği ile anılacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CRR Konser Salonu'nda, bestekar Erol Sayan için "Türk Müziğine Adanmış Sude Bir Ömür" başlıklı özel bir program düzenlenecek.



(İstanbul/20.00)







GÜNCEL



1- RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, Bilkent Otel'de düzenlenecek "Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Görsel İşitsel Medya Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesi Çalıştayı"na katılacak.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2-FETÖ Davaları



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Ankara/09.30)



- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



- FETÖ firarisi eski savcı Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş hakkındaki dava Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Isparta/09.30)



- FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz'ın yargılanmasına devam edilecek.



(Kayseri/10.00)



- FETÖ/PDY’nin Bolu Adliye Yapılanması kapsamında 20 sanığın yargılandığı davanın duruşması görülecek.



(Bolu/09.30)





SPOR



1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçları başlayacak, kupanın ilk gününde Kayserispor-Akhisarspor, Antalyaspor-Göztepe, Boluspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak.



(Kayseri/16.00/Antalya/18.00/Bolu/19.50) (Fotoğraflı)



2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan, Yunanistan temsilcisi Promitheas ile BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)



3- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında E Grubu'nda Arkas Spor, İtalya temsilcisi Sir Colussi Sicoma'yı İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda konuk edecek.



(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)



4- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray, Çekya temsilcisi Dukla Liberec ile Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.



(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER





1- TMSF'ye geçen "sorunlu şirketler" satılacak

- TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kayyum atanan ve sorunlu olan şirketlerden bazılarının 2019 yılında satışının gerçekleştirileceğini bildirdi

- TMSF Başkanı Muhiddin Gülal:

- "Dumankaya ile ilgili Alman bir şirketle anlaştık. Onlar şimdi projeyle ilgili çalışmaya başladı. Dumankaya'nnın sorunlu tarafını hemen hemen çözdük diyebilirim. Sorunlu şirketlerimizden biri de Naksan'dı. Onunla ilgili de önümüzdeki süreçte Naksan Plastik ve Royal Halı şirketlerimizi satmayı planlıyoruz. 2019 yılı içerisinde sorunlu şirketlerimizin satış sürecini başlatmayı hedefliyoruz"

- "Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik. Bu 86 şirketi TMSF kayyumluğunda yönetiyoruz. Şuanda tespit çalışmaları da devam ediyor. Bu şirketlerin birçoğu gayri faal. Bu şirketlerin 80'inde çok fazla bir işlem yok. Adnan Oktar'ın şirketlerinin 10 milyon liralık aktif bir büyüklüğü var"



(Ergün Haktanıyan / Kayseri)



2- Göbeklitepe 1 milyonun üzerinde turiste hazır



- Dünya Kültür Mirası Göbeklitepe, turizmde "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından 1 milyondan fazla turist için hazırlıklarını tamamladı



- Şanlıurfa Müze Müdürü ve Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ:



- "Göbeklitepe ile ilgili tüm hazırlıkları yapmış durumdayız. Alandaki tüm altyapı düzenlemeleri ve ziyaretçi karşılama merkezimiz hazır. Canlandırma merkezi, ziyaretçileri alana götürecek servis araçları gibi her türlü hazırlık tamamlanmış durumda"



- Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan:



- "Balıklıgöl Yerleşkesi civarında çok güzel tarihi evler var, kısa vadede konaklama sorununu çözmek için çok hızlı bir şekilde bunları turizme kazandırabiliriz"



(Halil Fidan-Eda Özdener/Şanlıurfa)



3- "Türk devleti bize çok iyi bakıyor"



- Ülkelerindeki iç savaşta yaşadıkları bölgeler terör örgütü YPG-PYD/PKK tarafından işgal edilen Suriyeli Kürtler ve Araplar, topraklarının işgalden kurtarılmasını bekliyor

- Aynularablı Kürtler'den Ahmet Süleyman:

- "Türkiye'ye geldiğimizde bize çok iyi sahip çıktılar, çok yardımcı oldular. Devlet bize çok iyi bakıyor. Eğer Türkiye'ye gelmeseydik orada perişan olacaktık"

- "Yaşadığımız bölgeler şu an terör örgütünün işgalinde. Teröristler evlerimizi harap ettiler, yıktılar. Biz artık bu bölgelerin terörden temizlenmesini istiyoruz. Türkiye'nin temizlediği bölgeler artık güven, selamet içinde"

- Tel Abyadlı Kürtler'den 5 çocuk annesi Esma el Hadi:

- "Artık ülkemizde savaş bitsin, terör bitsin istiyoruz. Eğer bölge terörden temizlenirse, barış gelirse vatanımıza dönüp tekrar evimizi yapmak istiyoruz. Tekrar eski günlerdeki gibi mutlu yaşamak istiyoruz"



(Mehmet Fatih Aslan / Şanlıurfa)









***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.