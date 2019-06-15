GÜNDEM / 15 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan’da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Zirvesi’ne iştirak edecek, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın katılımcılar onuruna vereceği resepsiyonda yer alacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'da zirveye katılan ülke liderleriyle ikili görüşmelerde bulunacak.

(Duşanbe) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Belediyesinin düzenlediği Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali açılışına katılacak.

(İstanbul/18:00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneğince düzenlenecek kahvaltıya iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 81 il ile KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi'nde yapılacak.

(10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Japonya'da G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısına katılacak.

(Nagano) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da Alibeyköy Şoförler ve Esnaf Odası üyeleriyle kahvaltı yapacak, Sultangazi'de Sivas Zara Ekinli Derneği buluşmasına katılacak, Yayla Mahallesi'ni ziyaret edecek, Eyüpsultan'da Karadeniz Festivali ile İstanbul Gümüşhane Dernekleri Federasyonu buluşmasına, Bahçelievler'de Trabzonlular buluşmasına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ataköy Sheraton Otel'de "Muhtarlarla Kahvaltı Programı"na katılacak, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Ordulular Kahvaltı Programı"na ve Bağcılar Meydanı'nda düzenlenecek "7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali Kayserililer Buluşması"na katılacak.

(İstanbul 11.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Karadeniz Vakfının düzenlediği, "Teknoloji, Gençlik ve Geleceğimiz" toplantısı ile ASKON İstişare toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Yakası OSB'ye, bir fabrikaya ve Tuzla Devlet Hastanesine ziyarette bulunacak.

(İstanbul/11.00/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Şeref Has son yolculuğuna uğurlanıyor.

- Vefat eden A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Şeref Has için sarı-lacivertli kulübün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlenecek. Has'ın cenazesi, Bebek Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Yeniköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

(İstanbul/14.30/17.09) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin dördüncü maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

3- Dünya Okçuluk Şampiyonası, Hollanda'nın s-Hertogenbosch kentinde sürüyor.

4- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor. Organizasyonun dokuzuncu gününde E Grubu'nda Hollanda-Kamerun ve Kanada-Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek.

(Valenciennes/16.00/Grenoble/22.00)

5- Polonya'da düzenlenen 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, Ukrayna ile Güney Kore arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.

(Lodz/19.00)





ÖZEL HABER

1 - Engelli çocuğu olan babaların evlat sevgileri duygulandırıyor





2- Bakan Turhan'dan ebeveynlere yaz tatili önerileri

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Tatil döneminde çocukların internet kullanım alışkanlıkları takip edilmeli"

- "Sağlıklı ve bilinçli internet kullanma alışkanlıkları, çocukların teknolojiden tamamen uzak durması anlamına gelmiyor. Teknoloji kullanımı konusunda gerçekçi ve net kurallar belirlemek, çocukların 'en fazla fayda ve en az zarar' ilkesi içinde kalmasını sağlayacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)





3 - Türkiye ağaçlandırmada dünya üçüncüsü

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

- "Dünyada orman alanlarındaki azalma geçtiğimiz 10 yıl içinde yıllık ortalama 5,2 milyon hektar olurken, Türkiye son 10 yılda yaptığı ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmaları ile orman varlığını artıran ülkeler arasında üst sıralarda yer almıştır"

- "Türkiye, son 30 yılda orman alanını yüzde 6, orman servetini ise yüzde 40 artırmayı başarmıştır"

- "Ülkemiz dünyada en fazla ağaçlandırma yapan Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır"

- "1970'li yıllarda Türkiye'de erozyonla taşınan toprak miktarı yılda 500 milyon tonken bu rakam 2018 itibarıyla 154 milyon tona indirilmiştir"



(Enes Duran/Ankara)









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