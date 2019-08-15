GÜNDEM / 15 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

















EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı İşgücü İstatistikleri ile temmuz ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Hükümet ile memur sendikaları, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında üçüncü kez bir araya gelecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve örgüte ait hücre evinde sahte kimlikle yakalandıkları iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Adana/10.00)





SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş maçları tamamlanacak.



- Trabzonspor ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı Medical Park Stadı'nda, Yeni Malatyaspor ise 3-1 yenildiği Sırbistan ekibi Partizan'ı Yeni Malatya Stadı'nda konuk edecek.



(Trabzon/20.30/Malatya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Estonya'nın başkenti Tallinn'de sürüyor.



4- Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.



(Antalya/16.30) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1-) Turizmci "bayram" etti

- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

- "Aldığımız son verilere göre, Kurban Bayramı'nda 10 milyon insan seyahat etti, 35 milyar liralık ekonomik gösterge ortaya çıktı"

- Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık:

- "Türkiye genelinde tüm bölgelerde yoğunluk vardı. Bayramda ciddi seyahatler yapıldı"

- Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:

- "Antalya'da beş günlük bayram tatilinde 600 bini yabancı 700 bin kişilik turizm hareketi yaşandı"

- Muğla'nın Ula İlçe Belediye Başkanı İsmail Akkaya:

- "Nüfusumuzun 25 katı misafir ağırladık. Kazançlı bir bayram yaşadık"

(Antalya-Muğla/Ekip) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- Özel mesleki ve teknik eğitime milyonlarca liralık destek

- Milli Eğitim Bakanlığınca Organize Sanayi Bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için ocak-haziran döneminde toplam 187 milyon 146 bin 82 lira destek ödemesi yapıldı

- Özel okullarda öğrenim gören ve eğitim-öğretim desteğine hak kazanan öğrenciler için 6 aylık dönemde ödenen destek de 682 milyon 835 bin 712 lira oldu

- Bakanlık, özel okullarda öğrenim gören şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki öğrenciler için toplam 1 milyon 533 bin 810 lira ödeme gerçekleştirdi

(Burcu Çalık/Ankara)

3- Yabancıların Gözüyle Türkiye - "Kendimi Almanya'da misafir gibi hissediyorum"

- Muğla'da yaşayan yabancı gelinler, güzelliklerine ve kültürel değerlerine hayran kaldıkları Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyuyor

- Alman gelin Andrea Şimşek:

- "Kışları Almanya'ya gidiyoruz. Kendimi Almanya'da misafir gibi hissediyorum. Bir iki hafta kaldıktan sonra Fethiye'ye dönmek istiyorum"

- İngiliz gelin Stevi Kurt:

- "Türkiye'yi çok seviyorum ve artık Türk'üm diyorum. Türk insanı çok cana yakın ve sıcak kanlı. Hep bize yardımcı oldular"

(Ali Rıza Akkır/Muğla) (Fotoğraflı/Görüntülü)





















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