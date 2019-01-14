GÜNDEM / 14 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Grand Ankara Hotel'de düzenlenecek "Trafik Güvenliğinde Etkin Çözüm, Psiko-Teknik Çalıştayı"na katılacak.



(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması ile Arazi Bankacılığının Kurumsal Altyapı Çalıştayı"na katılacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi ile aralık ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- Anadolu Ajansı ile D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü arasında AA İstanbul Ofisinde Kurumsal İş Birliği Protokolü imzalanacak.



(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanını işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılandığı dava İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(İstanbul/10.00)







SPOR



1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı Anadolu Efes-Afyon Belediyespor, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen maçlarıyla tamamlanacak.



(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)



2- Tenis sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, Melbourne kentinde başlayacak.





ÖZEL HABER



1- "Türk yatırımcılar farklı coğrafyalara açılmalı"



- Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş:



- "Türkiye'nin ve Türkiyeli yatırımcıların sadece belirli ilişkiler içerisinde çok düşük marjlarla ihracat yapmak yerine daha farklı coğrafyalara açılması gerekiyor"



- "Bizim reel sektörün sadece Çin'de üretim yaptırıp Türkiye'de satmak değil, Türkiye'de nitelikli üretim yapıp Çin'le birlikte dünya pazarlarına açılma imkanı var"



- "Türkiye'nin stratejik önemini Çinliler iyi bildikleri için Türkiye ile daha sıkı bir iş birliğine gitmek istiyorlar"



(Abdulselam Durdak/İstanbul)



2- "Türk Kartalı"na Almanya'dan "mükemmel tasarım" ödülü



- Türk tasarımcı ve ODTÜ Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gürsu önderliğindeki Designnobis ekibince tasarlanan ve "Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık" tarafından geliştirilmesi ve Türkiye'de üretimi hedeflenen "Türk Kartalı ALPINA" uçak modeli, Almanya'da düzenlenen yarışmada "Mükemmel Tasarım" ödülünü kazandı



- "ALPİNA", suya inebilen"AQUA" ve 4 kişi kapasiteli "ALPİNA D-DSNB" alternatifleri ile "havacılık, deniz ve demiryolu taşıtları" kategorisinde altın ödüle layık görüldü



- Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen:



- "Dünya çapındaki sanayi devlerinin katıldığı yarışmada havacılık alanında son 10 yıldaki ilk altın ödülü kazanmayı başaran, ALPİNA adlı Türk tasarımı oldu"



(Selma Kasap/Ankara)



3- "Türkiye, aktarma merkezi hüviyetini daha üst seviyelere taşıyacaktır"













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