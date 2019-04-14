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GÜNDEM / 14 Nisan 2019

ANADOLU AJANSI

14 Nisan 2019 Pazar 09:00
GÜNDEM / 14 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumuna katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Avustralya'nın Sydney kentinde temaslarda bulunacak.

(Sydney) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sudan'da askeri darbenin ardından ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi izleniyor.

(Hartum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'ndaki derbide karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

- Ligde günün diğer maçlarında İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü, Antalyaspor-Kasımpaşa ile Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Kayseri/13.30/Antalya/Malatya/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te sona erecek.

- Organizasyonun yedinci ve son gününde grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

(Bükreş/16.00/18.00)

3- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, Polonya'nın Szczecin kentinde sona erecek.

4- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta Kardemir Karabükspor-Giresunspor, Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok, Gazişehir Gaziantep-Adanaspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Karabük/14.00/Ankara/16.30/Gaziantep/19.30) (Fotoğraflı)

5- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki dördüncü maçında Porsuk Spor Salonu'nda Yunanistan'ı konuk edecek.

(Eskişehir/17.00) (Fotoğraflı)

6- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta Beşiktaş Sompo Japan-Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka Tekfen-Banvit ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/15.15/17.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ikinci devre üçüncü ve son gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor karşılaşacak.

(İzmir/14.00/16.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybolda Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belli olacağı Bayanlar 1. Lig final etabı müsabakaları Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda sona erecek.

- Organizasyonun üçüncü gününde İLBANK-Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, Sarıyer Belediyespor-PTT karşı karşıya gelecek.

(Eskişehir/14.00/16.30) (Fotoğraflı)

10- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kastamonu Belediyespor ile Ardeşen Gençlik karşılaşacak.

(Kastamonu/15.00)

11- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 31. hafta müsabakaları tamamlanacak.

12- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi şampiyonu, Macaristan'da belli olacak.

- Macaristan temsilcisi Sopron Basket'in ev sahipliğinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ile Dinamo Kursk takımları karşı karşıya gelecek, üçüncülük maçında Sopron Basket ile Çekya ekibi USK Prag karşılaşacak.

(Sopron/21.30/18.30)

13- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Çin Grand Prix'si koşulacak.

(Şangay/09.10)

14- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Amerika Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Austin/22.00)


ÖZEL HABER

1- Otel fiyatları yerli turist için erken rezervasyonun önemini artırdı

- TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya:

- "Yurt dışından ülkemize olan ilginin artması nedeniyle 2019 sezonu için otel fiyatları yükseldi. İç pazara ayrılan kontenjanlar da daraltıldı. Bu sene erken rezervasyon kampanyası yerli misafirler için çok daha önemli hale geldi. Yoksa sezonda istedikleri destinasyonda ve fiyatta yer bulamama ihtimalleri çok yüksek olacak"

- "İnsanımız daha çok gezmek, ülkemizdeki kültürleri keşfetmeyi artık daha çok istiyor. Bu sene, geçen yıllara göre kültür turlarına 2-3 kat daha fazla talep mevcut. Akdeniz, Ege, Karadeniz, GAP, Kapadokya, Doğu Anadolu bölgeleri ile özel festival turları ciddi talep görüyor"

- TÜROB Başkanı Müberra Eresin:

- "Bir onaylama kurulu yapılsın ve kurulda sektörün farklı kesimlerinden temsilciler bulunsun. Bir otel yapılacağı zaman o kuruldan onay çıksın. Bazı bölgelere otel yapılmasından yana değiliz. Turizm işletmesi olmayan bölgelere yoğunlaşmak lazım"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)


2- FETÖ imamından ''askeriyenin gizli bilgilerini aldıkları'' itirafı

- FETÖ'nün askeri kişilerden sorumlu mahrem imamlarından M.C, askeri birliklerdeki gizli ve önemli bilgileri kendilerinden sorumlu örgüt yöneticisine verdiklerini itiraf etti

- Şüpheli M.C:

- "Bizden istenilen en önemli bilgi, Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve Körfez Hava Radar Komutanlığı birliklerinin güvenlik zafiyetlerinin araştırılıp bulunması işiydi. Bize bunun 'PKK'nın içeri sızma faaliyetleri olabilir' buna karşı önlem almak amaçlı olduğu söylendi. O zaman bilinçaltına attığım şüphe, şimdi su yüzüne çıktı. Bu bilgiler dış güçlerin eline geçerse ne olur, bunu o zaman fazla sorgulamadık ve arkadaşlarla güvenlik zafiyetlerini, nöbetçi değişim ve miktarı, ne kadar bir nöbetçi bulunur gibi bilgileri toparlayıp örgüt içerisindeki bizden sorumlu ... kod adlı müdüre verdik"

- "Bu bilgileri 2014 yılı içinde verdik. O zaman içimden 'buraların güvenliğini kim ne yapar' diye düşündüm ama bu bilginin bütün Türkiye'deki birliklerden toplandığını düşünürsek ortaya çıkan durumu şimdi şimdi sorgular oldum"

(Enes Can/İstanbul)


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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 09:00
  1. 14 Nisan 2019
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