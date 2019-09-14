GÜNDEM / 14 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt ve Erzincan belediyelerini ziyaret edecek, vatandaşlara hitap edecek.



(Bayburt/11.00/11.30/Erzincan/14.45/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)







EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yurtdışı Pazar Destek Programı tanıtım toplantısına katılacak.

- Varank, ayrıca Teknofest Savaşan İHA Yarışması'na iştirak edecek.

(İstanbul/12.00/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yalova'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek Alanya İlçe Başkanlığı 2. Değerlendirme ve İstişare Programı'nda konuşacak.



(Yalova/15.40/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.



(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)





GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da başlayacak.

- Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 72 ve 82 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Türkiye'yi 55 kiloda Şerif Kılıç, 63 kiloda Rahman Bilici, 72 kiloda Cengiz Arslan ve 82 kiloda Emrah Kuş temsil edecek.

(Nur Sultan/08.00/15.00)

2- Süper Lig'de 4. haftaya Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor, Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş, Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/Gaziantep/Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

3- Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda beşincilik maçında Sırbistan-Çekya, yedincilik maçında ise ABD-Polonya karşı karşıya gelecek.

(Pekin/15.00/11.00)



4- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçlarıyla sürüyor. (Fotoğraflı)

5- 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Türkiye Rallisi, Marmaris merkezli olarak Muğla'da sürüyor. Organizasyonun üçüncü gününde Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etapları geçilecek.

(Muğla/08.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- TFF 1. Lig'de 4. hafta Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Boluspor-Altay, Altınordu-Eskişehirspor maçlarıyla sürüyor.



(Ankara/15.30/Bolu/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

7- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde devam ediyor.



8- Voleybolda Kadınlar Balkan Kupası maçları İstanbul'da sürüyor. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Türk Hava Yolları ile Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

9- TFF 2. Lig'de 3. hafta 4, TFF 3. Lig'de ise 3. hafta 2 müsabakayla başlayacak.





ÖZEL HABER

1- "Türkiye'nin geleceği holdinglerde değil gizli şampiyonlarda"

- Beyin Avcısı ve Korn Ferry Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Kaynar:

- "Türkiye'nin de geleceği büyük şirketler ve holdinglerden ziyade, gizli şampiyonlarda olacak. Türkiye'de çok fazla adı duyulmayan küçük şirketler var, karlarını çok hızlı artırabiliyorlar. Buradan büyük bir potansiyel doğacak"

- "Gelecek dönemde bütün dünyada en hızlı büyüyen meslek servis sektörü olacak. Servis sektöründe ilerleyebilenler ise çözüm ortaklığını sunabilecek, hayal gücü yüksek insanlar olacak. Bu sektörün büyümesi kaçınılmaz ama Türkiye için spesifik olarak baktığımızda da bilimsel tarım mesleğinin ileride müthiş getirisi olacağını düşünüyorum"

- "İdeal bir yönetici, en iyilerle çalışan, etrafına en iyi kadroyu kurandır. Dünyanın en büyük problemi, insanlar yanlarına en iyiyi almaktan korkuyor, kendi yerine geçer diye. Bu çok yanlış bir şey. Bir yönetici, 'benim kadrom Türkiye'nin en iyileri olmalı' demelidir"

- "Türkiye'deki patronlar, binaya makineye çok fazla para sarf ediyor, fakat insana yeterince para harcamıyor. 15 milyon dolara bir bina alıyor kendine ama genel müdürüne 3 kuruş veriyor. Bu mantalitenin değişmesi lazım"



(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)



2- Yanan ormanlarda "külden yeşile" dönüşüm

- Balıkesir'in Ayvalık, İzmir'in Foça ilçesi ve Meryemana bölgesi ile Antalya'nın Taşağıl bölgesinde yanan ormanlık alanlar yürütülen ağaçlandırma çalışmalarıyla yeniden yeşile bürünüyor

- Orman Genel Müdürlüğünün yangının hemen sonrasında ve ağaçlandırma çalışmalarının ardından bu bölgelerde çektiği fotoğraflar "külden yeşile" dönüşüm sürecini gözler önüne serdi

- Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

- "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Yanan alanlar kesinlikle imara konu edilmez, başka maksatla kullanılmaz ve tekrar ormanlaştırılır"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)





3- Sanayi ve teknolojide 2023 stratejisi açıklanacak

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni 18 Eylül'de açıklayacak

- Milli Teknoloji Hamlesi'nin bileşenlerinin anlatılacağı stratejide, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek ve sanayide katma değerli üretimi geliştirmeye yönelik politikalar yer alacak

(Dilara Zengin/Ankara)









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