GÜNDEM/ 14 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Kurban Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve programlar izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- UEFA Süper Kupa, İstanbul'da sahibini buluyor.

- Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İngiltere'nin Liverpool takımıyla UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren aynı ülkeden Chelsea, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(İstanbul/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak Trabzonspor-Sparta Prag maçı öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek de Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Trabzon/17.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında 15 Ağustos Perşembe günü oynanacak Yeni Malatyaspor-Partizan maçı öncesi Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Partizan Teknik Direktörü Savo Milosevic, Yeni Malatya Stadı'nda basın toplantısı yapacak.

(Malatya/18.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, Estonya'nın başkenti Tallinn'de sürüyor.



(Tallinn)



5- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş heyecanı 3 maçla devam edecek.

6- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Rusya ile karşılaşacak.

(Udine/17.30)





ÖZEL HABER

1 - "Amatör denizcilik"te 1 milyon hedefine geri sayım

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "İnsanımızın yüzünü denizlere çevirmek, ufkun ötesini görmelerini sağlamak için amatör denizcilikle ilgili ülke genelinde ücretsiz temel eğitim programlarını başlattık"

- "71 Liman Başkanlığı ile Bakanlığımız merkez teşkilatına yapılan başvurularla günümüze kadar 650 bine yakın 'Amatör Denizci Belgesi' verdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e kadar bu sayının 1 milyona ulaşmasını hedefliyoruz"

(Arife Yıldız Ünal / Ankara)

2 - İthal ürünlere sıkı denetim

- Ticaret Bakanlığınca bu yılın 7 ayında güvenirliğinden şüphe duyulan 1 milyar 180 milyon ithal ürün denetlenirken, uygunsuz bulunan 2,5 milyon ürünün ithalatına izin verilmedi

(Ayşenur Sağlam / Ankara)

3- Sürdürülebilir gelecek için çevre dostu "akıllı ev" tasarladılar

- "Üniversitelerarası sürdürülebilir konut yarışması" olarak kabul edilen Solar Decathlon Afrika'da Türkiye'yi temsil edecek olan, YTÜ ile İTÜ'nün 40 öğrencisinden oluşan "Team Bosphorus", yosundan enerji elde eden ve toprak panel yapı sistemiyle tasarlanan sıfır enerji ve sıfır atık konseptli çevre dostu "akıllı evi" 3 haftada inşa edecek

- "Yosunun enerjisi toprakla buluşuyor" sloganıyla tasarlanan evde, mikroyosun teknolojisiyle atık su arıtımı ve güneş enerjisinin biyokimyasal çevrimi yapılacak, evden çıkan organik atık ve mikroyosun biyokütlesi ise biyogaza çevrilip yakılarak elektrik ve ısı enerjisi üretilecek

- Team Bosphorus Koordinatörü Esra Kıygın:

- "Toprak bizim geleneksel yapı yöntemimiz. Bunu yeniden yorumlayarak, modern ve kolay inşa edilebilir bir hale getirdik. Türkiye'de toprak yapının modern yorumları konusunda bir bilinç oluşturmak istiyoruz"



- Elektrik Ekip Lideri Recep Tuna:

- "Yosun teknolojisi ve PV panellerden ürettiğimiz elektrikle birlikte evin ihtiyacından fazlasını üretebilirsek, enerjinin bir kısmını diğer evlere satma imkanına da sahip olacağız. Evimizde elektrikli araba şarj istasyonu da var. Evimizin enerjisi yetersiz kalırsa, arabalardan da eve elektrik sağlayabileceğiz. Çift taraflı bir enerji iletimi söz konusu"

(Zeynep Rakipoğlu / İstanbul)









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