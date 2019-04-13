GÜNDEM / 13 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenen "Dünü, Bugünü ve Yarını ile Darülaceze" ve "Sosyal Hizmet Şehri Projesi"nin tanıtım programına katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı 51. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "E-Spor Ligi 2019 Kış Mevsimi Finali"ne katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.00/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve halkın tepkisi takip edilecek.

(Hartum) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- Can Bartu son yolculuğuna uğurlanıyor.

- Hayatını kaybeden Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için Ülker Stadı'nda taraftara açık tören düzenlenecek. Bartu'nun cenazesi, öğle vakti Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

- Cenaze törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.



(İstanbul/10.30/13.10) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te sürüyor.

- Organizasyonun altıncı gününde grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 55, 63, 77, 87 ve 130 kilolarda ise repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 130 kiloda finalde mücadele edecek Rıza Kayaalp'in müsabakasını izleyecek.

(Bükreş/11.30/18.00) (Fotoğraflı)

3- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde sona erecek. (Fotoğraflı)

4- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Polonya'nın Szczecin kentinde sürüyor.

5- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftaya Çaykur Rizespor-Göztepe, Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Konya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta Hatayspor-Afjet Afyonspor, Eskişehirspor-Birevim Elazığspor, Abalı Denizlispor-Boluspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Hatay/14.00/Eskişehir/Denizli/19.30) (Fotoğraflı)

7- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftaya Galatasaray Doğa Sigorta-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Pınar Karşıyaka-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ-Gaziantep Basketbol müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/İzmir/15.15/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)

8- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon Beşiktaş-Gündoğdu Adana Basketbol, Fenerbahçe-Çukurova Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi, Canik Belediyespor-Galatasaray, BOTAŞ-Kırçiçeği Bodrum, İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/16.00/Mersin/Samsun/Ankara/Kocaeli/Hatay/13.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA ile Galatasaray HDI Sigorta, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

10- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 5-8'incilik ikinci maçlarında Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.30/19.00) (Fotoğraflı)

11- Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8'incilik ikinci maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Maliye Piyango-Ziraat Bankası karşılaşacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

12- Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı ikinci devre ikinci gün maçlarında İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Jeopark Kula Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Arhavi Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/14.00/16.00) (Fotoğraflı)

13- Voleybolda Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belli olacağı Bayanlar 1. Lig final etabı müsabakaları Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda sürüyor. Organizasyonun ikinci gününde Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt-PTT, İlbank-Sarıyer Belediyespor karşılaşacak.

(Eskişehir/14.00/16.30) (Fotoğraflı)

14- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Muratpaşa Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/17.00) (Fotoğraflı)

15- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 31. hafta beşer müsabakayla başlayacak.





GÜNDEM ÖZEL





1- "Cep"te abonelik artık dijital ortamda

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

- "Teknolojik gelişmelerin vatandaşlara sağlayacağı kolaylıklar ve sektör temsilcilerinin talepleri dikkate alınarak elektronik haberleşmeye ilişkin abonelik sözleşmeleri, artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek"

- "Vatandaşlarımıza artık bayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saatte mobil abonelik sözleşmesi yapma fırsatı sunuldu"

- "Böylece sözleşme kurulma süreçlerinde kağıt israfının önlenmesi, güvenliğin arttırılması, bürokrasinin azaltılarak abonelik işlemlerinin daha hızlı yapılmasına imkan sağlanacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- TOKİ'nin indirim kampanyasından 4 bini aşkın kişi yararlandı

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca borcunu hemen ödeyip tapusuna sahip olmak isteyenler için başlatılan yüzde 22 indirim kampanyasından ilk 16 günde 4 bin 389 konut ve iş yeri alıcısı yararlandı

- 3 bin 883 konut ve iş yeri alıcısı toplam 225 milyon 924 bin liralık borcunu kapatarak tapularını almaya hak kazanırken borcunun tamamını kapatamayan 506 konut ve iş yeri alıcısı ise 18 milyon 527 bin liralık peşin ödeme ile kampanyadan yararlandı

- Kampanya kapsamında toplam borcun yüzde 74'ü kişisel birikimlerle ödendi, böylelikle kredi kullanılmadan tasarrufla gelen bu tutar ekonomiye kazandırıldı

(İlkay Güder-Ankara)

3- İTÜ Rover Takımı 3. nesil araçlarıyla Amerika'ya gidiyor

- İTÜ öğrencilerinin gezegen yüzeylerinin veya herhangi bir gök cisminin zorlu arazi koşullarını atlatmak ve elde ettikleri verileri bilim insanlarına ulaştırmak için tasarladığı prototip uzay araştırma aracı, Amerika'da onlarca üniversite ile yarışaca

- İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca

- "Global etkinlikler sizin rakiplerinizle aranızdaki mesafeyi ölçer. O nedenle değişen ve süratle dönüşen dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiren üniversiteler olarak bu tür etkinliklere katılmayı oldukça önemli buluyoruz

(Musab Turan/İstanbul)









***





Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.