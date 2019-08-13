GÜNDEM / 13 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1 - İstanbul'da 14 Ağustos Çarşamba günü sahibini bulacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi İngiltere temsilcileri Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampart ile Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, müsabakanın oynanacağı Vodafone Park'ta ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

- Her iki takım maç öncesi son çalışmalarını aynı statta yapacak.

- UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, müsabakada görev yapacak kadın hakemler Fransız Stephanie Frappart, yardımcıları aynı ülkeden Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill ile dördüncü hakem Cüneyt Çakır, Vodafone Park'ta basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/17.15/19.15/18.00/20.00/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - Beşiktaş Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 5. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3 - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda rövanş maçları oynanacak.

- Medipol Başakşehir, evinde 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Atina/21.30) (Fotoğraflı)

4 - Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, Estonya'nın başkenti Tallinn'de sürüyor.

5 - Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda Ürdün ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Hollanda'nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup'taki üçüncü ve son maçında Ermenistan temsilcisi Alashkert ile karşı karşıya gelecek.

(Enschede/19.30)

7 - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş heyecanı 3 maçla başlayacak.

8 - Avrupa 16 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası, İtalya'nın Udine kentinde son 16 turu maçlarıyla sürüyor. Milli Takım, Bosna Hersek'le karşılaşacak.

(Udine/15.15)





ÖZEL HABER

1- Türkiye semalarından 20 saniyede bir uçak geçti

- Türkiye hava sahasından, bu yılın 7 ayında, 272 bin 557'si transit üst geçiş olmak üzere 1 milyon 148 bin 426 uçuş gerçekleşti

(Arife Yıldız Ünal/Ankara )

2- Sağlık turistinin harcaması 2 bin doların üzerinde

- TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya:

- "Geçen yıl Türkiye'ye sağlık ve tedavi amacıyla gelen 551 bin 748 ziyaretçi, kişi başı ortalama 2 bin 13 dolar seviyesinde harcama gerçekleştirdi"

- "Ülkemize sağlık turizmi kapsamında en çok turist Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Gürcistan ve İran'dan geliyor"

- "Edindiğimiz bilgilere göre kadınlar özellikle bölgesel yağ alma operasyonları diye tabir edilen liposuction, burun estetiği, farklı estetik ameliyatları için taleplerle geliyor. Erkeklerde ise saç ekimi ön plana çıkıyor"

- Medicana Sağlık Grubu Uluslararası Hasta Merkezi Direktörü Dr. Murat Kaya:

- "Son dönemde sosyal medya sağlık turizmi alanında çok güçlü bir iletişim aracı haline geldi. Türkiye'ye gelen birçok misafir, sosyal medya üzerinden teklif alıyor"

(Zeynep Kahveci / İstanbul)

3- Hükümlülerin "dikili ağacı" 1 milyonu aştı

- Denetimli serbestlik kapsamında son 2,5 yılda kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan 50 bin 16 hükümlü tarafından 1 milyon 152 bin 636 fidan dikildi, 2 milyon 278 bin 262 ağacın bakımı yapıldı

(Kemal Karadağ / Ankara)





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