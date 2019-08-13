0553 313 94 23

GÜNDEM / 13 Ağustos 2019

ANADOLU AJANSI

13 Ağustos 2019 Salı 09:00
GÜNDEM / 13 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1 - İstanbul'da 14 Ağustos Çarşamba günü sahibini bulacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi İngiltere temsilcileri Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampart ile Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, müsabakanın oynanacağı Vodafone Park'ta ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

- Her iki takım maç öncesi son çalışmalarını aynı statta yapacak.

- UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, müsabakada görev yapacak kadın hakemler Fransız Stephanie Frappart, yardımcıları aynı ülkeden Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill ile dördüncü hakem Cüneyt Çakır, Vodafone Park'ta basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/17.15/19.15/18.00/20.00/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - Beşiktaş Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 5. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3 - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda rövanş maçları oynanacak.

- Medipol Başakşehir, evinde 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Atina/21.30) (Fotoğraflı)

4 - Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, Estonya'nın başkenti Tallinn'de sürüyor.

5 - Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda Ürdün ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Hollanda'nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup'taki üçüncü ve son maçında Ermenistan temsilcisi Alashkert ile karşı karşıya gelecek.

(Enschede/19.30)

7 - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş heyecanı 3 maçla başlayacak.

8 - Avrupa 16 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası, İtalya'nın Udine kentinde son 16 turu maçlarıyla sürüyor. Milli Takım, Bosna Hersek'le karşılaşacak.

(Udine/15.15)


ÖZEL HABER

1- Türkiye semalarından 20 saniyede bir uçak geçti

- Türkiye hava sahasından, bu yılın 7 ayında, 272 bin 557'si transit üst geçiş olmak üzere 1 milyon 148 bin 426 uçuş gerçekleşti

(Arife Yıldız Ünal/Ankara )

2- Sağlık turistinin harcaması 2 bin doların üzerinde

- TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya:

- "Geçen yıl Türkiye'ye sağlık ve tedavi amacıyla gelen 551 bin 748 ziyaretçi, kişi başı ortalama 2 bin 13 dolar seviyesinde harcama gerçekleştirdi"

- "Ülkemize sağlık turizmi kapsamında en çok turist Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Gürcistan ve İran'dan geliyor"

- "Edindiğimiz bilgilere göre kadınlar özellikle bölgesel yağ alma operasyonları diye tabir edilen liposuction, burun estetiği, farklı estetik ameliyatları için taleplerle geliyor. Erkeklerde ise saç ekimi ön plana çıkıyor"

- Medicana Sağlık Grubu Uluslararası Hasta Merkezi Direktörü Dr. Murat Kaya:

- "Son dönemde sosyal medya sağlık turizmi alanında çok güçlü bir iletişim aracı haline geldi. Türkiye'ye gelen birçok misafir, sosyal medya üzerinden teklif alıyor"

(Zeynep Kahveci / İstanbul)

3- Hükümlülerin "dikili ağacı" 1 milyonu aştı

- Denetimli serbestlik kapsamında son 2,5 yılda kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan 50 bin 16 hükümlü tarafından 1 milyon 152 bin 636 fidan dikildi, 2 milyon 278 bin 262 ağacın bakımı yapıldı

(Kemal Karadağ / Ankara)


***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 09:00
  1. 13 AĞUSTOS 2019
  2. gündem

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu
    1. (Özel ) E-5 karayolunda kaçan boğayı..
    2. Irak'ın kuzeyindeki Metina'ya hava..
    3. 105 yıllık hasret Erzincan’da sona erdi
    4. GÜNDEM / 13 Ağustos 2019
    5. MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli..
    6. Yurtta hava durumu
    7. Bakanlık açıkladı! PKK'ya bir darbe daha
    8. Malatya’da trafik kazası: 2 yaralı
    9. Fatih Terim’in sağlık durumu nasıl?..
    10. (Özel) Akçay araç girişlerine kapatıldı
    11. Türkiye'ye küstah tehdit! Tarihi..
    12. Kamu toplu iş sözleşmesi zammı son..
    13. Emet’te takla atan otomobilde 2 kişi..
    14. Altıntaş’ta trafik kazası:2 yaralı
    15. Kaymakam çikolata ikram etti emniyet..
    16. Türkiye'nin ciğerleri yandı! 27..
    17. Rumlardan krize davetiye! Sondaj için..
    18. 13.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    19. Moody's'den ABD'ye Çin uyarısı: Ters..
    20. Trafik kazaları MOBESE kameralarında
    21. Kral Selman'dan Mina Sarayı'nda kritik..
    22. Serinlemek için sulama kanalına giren..
    23. Kadıköy’de bir apartmanın çatısı alev..
    24. İçişleri Bakan Yardımcısından gece..
    25. Manchester United’ın yeni 9 numarası..
    26. Melih Gökçek anket sonuçlarını..
    27. Marmara Adası yangınının ilk bilançosu..
    28. Gazze'de İsrail'in Mescid-i Aksa..
    29. Eczacı adam yol kenarında ölü bulundu
    30. Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil,..
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    Galatasaray İtalya'da dağıldı
    Galatasaray İtalya'da dağıldı
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Terör örgütü çocukları ön cepheye sürecek!
    Terör örgütü çocukları ön cepheye sürecek!
    Fitoterapi nedir?
    Fitoterapi nedir?

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Türkiye'yi müttefiklerimiz arasında tutmalıyız
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Türkiye'yi müttefiklerimiz arasında tutmalıyız
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'
    PKK silah bırakacak mı? 'Öcalan'ın çözüm çağrısına...'