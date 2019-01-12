GÜNDEM / 12 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Kocaeli/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Millet Bahçesi alanında, Katı Atık Düzenli Depolama sahasında ve Bigadiç TOKİ şantiye alanında inceleme yapacak.

(Balıkesir/09.30 -17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazikent Gençlik Merkezi ile Gaziantep Sanayi Odası Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret edecek, Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisinin açılışına katılacak, Kalyon Stadı ve Şahinbey Spor Salonu'nda incelemelerde bulunacak.

(Gaziantep/10.45 -16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya ve Uşak'ta Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantılarına katılacak.

(Kütahya/10.00/Uşak14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, aday tanıtım toplantısına katılacak il teşkilatı, aday ve aday adaylarıyla akşam yemeğinde buluşacak.

(Kahramanmaraş/12.30-18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, partisinin il ve ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısına katılacak.

(Edirne/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin il ve ilçe belediye başkan aday tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Mardin/14.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, belediye başkanlığını ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/11.30/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, il ve ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısına katılacak.

(Bitlis/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta Gaziantep Basketbol-Galatasaray, TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan, Türk Telekom-Banvit maçlarıyla başlayacak.

(Gaziantep/13.00/Bursa/15.15/Ankara/17.30) (Fotoğraflı)



2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın ilk maçlarında Çukurova Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol, Kırçiçeği Bodrum-Canik Belediyespor, Gündoğdu Adana Basketbol-İzmit Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Mersin/Muğla/Adana/14.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Efeler Ligi'nde 13. hafta karşılaşmaları yapılacak.

- Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor, Arhavi Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası-Maliye Piyango, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe-Halkbank karşılaşacak.

(Tokat/Artvin/14.00/Ankara/16.00/Afyonkarahisar/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)



4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12. haftanın ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe Opet, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

5- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

- Galatasaray, Almanya temsilcisi RB Leipzig ile Red Bull Arena'da hazırlık maçı yapacak.

- Beşiktaş ise Antalya kampında Almanya temsilcisi Greuther Fürth ile karşı karşıya gelecek.

(Leipzig/17.00/Antalya/15.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Yerli Denizaltı Dalış Simülatörü donanmanın hizmetinde

- HAVELSAN tarafından geliştirilen yerli Denizaltı Dalış Simülatörü başarıyla tamamlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

- Mevcut yapısıyla dünyadaki muadilleri arasında benzersiz özelliklere sahip simülatörle Preveze ve Gür sınıfı denizaltılarının manevra odası personeline eğitim verilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- Pankreas ameliyatlarını 100 doktor canlı izledi

- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2 günde 15 hastaya endoskopik yöntemle yapılan pankreas operasyonlarını, 100 doktor aynı anda canlı olarak takip etti

- 4 ayrı ameliyathanenin kullanıldığı operasyonları konferans salonundan takip eden uzman hekimler, ameliyathaneye canlı bağlanarak cerrahlara sorular yöneltti

- Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cindoruk:

- "Bu operasyonlardaki amacımız pankreas kistlerinde kanser oluşmadan önce saptamak ve hastanın hayatını kurtarmak"

- Pankreas kistleri ileride kanserleşme riskine sahiptir. Biz kanser kistlerini saptamaya çalışıyoruz. Saptadığımız vakalarda, lezyonun içine girerek sıvı örneklemeleri alıyoruz. Kanserleşme olan bir kist ise erkenden endoskopik tedavi yöntemleri varsa onu uyguluyoruz yoksa cerrahi uyguluyoruz"

(Duygu Yener/Ankara)

3- "İstanbul'un arka bahçesi" tatilcileri bekliyor

- Yeşil ile mavinin binbir tonunun yer aldığı doğası ve eşsiz güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Doğu Marmara'da turizmin gözdesi Sakarya'nın Sapanca ilçesi, yarıyıl tatilinde yüzde 100 dolulukla hizmet verecek

- Doğası ve Sapanca Gölü ile eşsiz güzelliğe bürünen ilçeye gelecek tatilciler, göl çevresinde yürüyüp tesis, restoran, kafe ve otellerde gönüllerince vakit geçirerek dinlenme imkanı bulacak

- Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer:

- "Şu anda yüzde 90 doluluk oranı var. Sapanca'da yarıyıl tatilini 18 Ocak'tan itibaren inşallah yüzde 100 doluluk oranıyla geçireceğiz"

(Onur Orhan/Sakarya)









***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.







