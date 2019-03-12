GÜNDEM / 12 Mart 2019 ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'ne katılacak, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"na iştirak edecek.



(İstanbul/11.00/13.00/14.00/15.00/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Muş Valiliğini ziyaret edecek, halk buluşmasına katılacak, Malazgirt'te vatandaşlarla bir araya gelecek.



(Muş /12.00/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İvazpaşa'da şehit ailesine ziyarette bulunacak, STK temsilcileri, hemşehri dernekleri, esnaf odaları ve muhtarlarla iki ayrı etkinlikte bir araya gelecek.



(Bursa/11.00/12.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize Eğitim Merkezi'nin açılışını yapacak, Derepazarı Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti Derepazarı İlçe Başkanlığında toplantı düzenleyecek.



(Rize/10.30/12.30/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Marşı'nın Kabulü programı kapsamında gazi ve şehit aileleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Kızılcahamam'da vatandaşlara hitap edecek.



(İzmir/09.30/Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na iştirak edecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tosya'da mitinge katılacak, Kastamonu Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlarla buluşacak, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları başkanları toplantısına iştirak edecek.



(Kastamonu/12.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat ve Kırıkkale'de açık hava toplantılarına katılacak.



(Yozgat/14.00/Kırıkkale/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti'nin Afşin ve Elbistan seçim bürolarını ziyaret edecek, Elektrik Üretim AŞ Afşin Elbistan B Termik Santrali'nde incelemelerde bulunacak.



(Kahramanmaraş/12.30/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak, MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'na iştirak edecek.



- Bakan Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığı ve Seçim Koordinasyon Merkezi'ni, Kafkas Arısı Üretim ve Gen Merkezi Müdürlüğünü ziyaret edecek, Tarım ve Orman Sektör Toplantısı'nda yer alacak.



(Kars/09.45/10.30/11.15/Ardahan/14.30/16.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçı kadın girişimcilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek, bölgesel istişare toplantısına katılacak, iş insanları, esnaf ve AK Parti il teşkilatıyla buluşacak.



(Kocaeli/13.30/15.00/Bolu/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- TÜİK, 2018 yılı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı verilerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Boğazkent bölgesi otelcileri ile Kadriye bölgesi esnaf ve taşımacıları ile sohbet toplantılarına katılacak.



- Çavuşoğlu, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumunun İngiliz eş başkanları Jack Straw ve Julian-Horn Smith'i kabul edecek, Yunanistan’ın eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis ile görüşecek.



(Antalya-Serik 12.30/16.00/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, hükümetin AB ile vardığı Brexit Anlaşması'nı oylayacak.



(Londra)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- Anadolu Ajansı İslamabad Ofisi, üst düzey Türk ve Pakistanlı yetkililerin katılımıyla açılacak.



(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında doktora yapan bursiyer öğrencilerle düzenlenecek toplantıya katılacak.



(Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- FETÖ davaları



- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davay Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/14.00)



- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılamasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



- Konya'da FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 65 sanığın yargılanmasına 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.



(Konya/09.30)





SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde AK Parti Seçim Koordinasyon merkezlerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşacak, Midyat'ta miting düzenleyecek, STK ve muhtarlarla yemekte bir araya gelecek, Mardin'de Gençlerle Demokrasi Buluşması'nda yer alacak, partisinin Kızıltepe Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlara buluşacak.



(Mardin/ 14.00-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





2- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Juventus-Atletico Madrid, Manchester City-Schalke 04 karşı karşıya gelecek.



(Torino/Manchester/23.00)



3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Sompo Japan, Fransa temsilcisi Nanterre 92'yi BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde konuk edecek.



(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)



4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile BOTAŞ, 21. hafta erteleme maçında karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER



1- FETÖ "sinsi" fişlemeleri için program hazırlamış

- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan "askerlerden sorumlu mahrem imam", FETÖ'nün TSK'deki fişlemeleri nasıl yaptığına ilişkin bilgiler verdi

- İtirafçı M.T'nin ifadesinden: "Fişlemede kullanılan şifreli USB bellek örgüt üyesi bilişim uzmanlarınca özel olarak tasarlanmıştı. Bellek, bilgisayar açılmadan önce cihaza takılır. Sonra USB belleğe işletim sisteminden başlatma komutu verilir. Akabinde bilgisayarın USB bellekteki 'Windows'u görerek başlaması sağlanır. Böylece işlem yapılan bilgisayardan imaj alma işlemi yapıldığında sabit diskte yapılan işlem ve içeriğe ilişkin veri kaydını bulmak mümkün olmaz"

- "FETÖ'den kopmak isteyen kişiler olursa işte o mahrem bilgiler gün yüzüne çıkartılıyordu. Bu fişlemeler örgüt tarafından gerektiğinde kumpas ve şantaj için kullanılıyordu"



(Ömer Süt/İzmir)



2- Hava araçlarının enerjisi ASPİLSAN'dan

- Türk savunma sanayisinin önemli aktörlerinden ASPİLSAN Enerji, kamuya ait hava araçlarının büyük bir bölümünün akü ihtiyacını karşılıyor

- ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy:

- "Firmamızda uçak, helikopter ve İHA'lar için akü tasarlanabilmektedir. Havacılık sektörü güvenlik hassasiyetleri çok yüksek olan zor bir sektör ancak bu sektördeki 35 yılı bulan bilgi birikimimiz ve yürütülen ciddi Ar-Ge çalışmaları, ASPİLSAN Enerji'nin sektörde farklı ve özel bir pozisyonda yer almasını sağlıyor"

- "Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayesinde gerçekleşen ve TUSAŞ tarafından yürütülen Özgün Helikopter, HÜRKUŞ ve Milli Muharip Uçak gibi diğer kritik projeler için de farklı özellik ve teknolojilerde batarya tasarımları üzerine Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmekte ve ürün bazında yerli çözümler sağlamayı hedeflemekteyiz"



(Ergün Haktanıyan/Kayseri)



3- Güvensiz gıdaya geçit yok



- Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yıl yapılan 1 milyon 125 bin gıda denetiminde 18 bin 164 adet idari para cezası uygulanırken, toplam 107 milyon 306 bin lira ceza kesildi

- Vatandaşların Alo 174 Gıda Hattı'na yaptığı başvuru sonucunda da 3 bin 738 adet cezai işlem gerçekleştirildi



(Deniz Çiçek/Ankara)











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