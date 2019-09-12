GÜNDEM / 12 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Akkent Spor Kompleksi'nde düzenlenecek Bisiklet Dağıtım Töreni ile Festival Park'ta gerçekleştirilecek Gastroantep Festivali'nin açılışına katılacak.



(Gaziantep /15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı"nı kamuoyuna açıklayacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlıkları arasındaki iş birliği protokolünün Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenecek imza törenine katılacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)







EKONOMİ



1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti'ne katılacak.



(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasındaki iş birliği protokolünün imza törenine iştirak edecek.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı"na katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.



(Erzurum/11.00/14.00/14.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.



(Ankara/14.00 )



5- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.



(Ankara/14.30)



6- TÜİK, haziran ayı hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.



(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- UNESCO Yürütme Kurulu Üyesi Ülkeler Milli Komisyonları İstişare Toplantısı gerçekleştirilecek.



(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR



1- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası gruplarda ilk maçlarla başlayacak.



- Maçlarını Slovenya'da oynayacak Türk Milli Takımı, C Grubu'nda Rusya ile karşılaşacak.



(Ljubljana/15.30) (Fotoğraflı)



2- 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Türkiye Rallisi, Marmaris'te başlayacak.



- Rallinin ilk gününde Marmaris Yat Limanı'nda düzenlenecek seremonik startın ardından şehir merkezinde iki kilometrelik seyirci özel etabı gerçekleştirilecek.



(Muğla/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası, Sırbistan-ABD ve Polonya-Çekya arasında oynanacak 5-8'incilik klasman maçlarıyla sürüyor.



(Dongguan/14.00/Şanghay/16.00)



4- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde devam ediyor.



5- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı 3 maçla tamamlanacak.







ÖZEL HABER



2- İŞKUR 379 bin işsize nitelik kazandırdı



- İşsizlerin mesleki niteliğini geliştirmeyi amaçlayan İŞKUR, ocak-ağustos döneminde düzenlediği kurs ve eğitim programlarıyla 379 binden fazla kişiyi eğitti



- Kurum personelince, danışmanlık hizmetleri kapsamında 4 milyon 566 bin bireysel görüşme, 475 bin 906 iş yeri ziyareti gerçekleştirildi



(Özcan Yıldırım/Ankara)



3- Türk kadınının göklerdeki temsilcisinin 25'inci gösteri heyecanı



- Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu olan ve 2015'ten bu yana hem ulusal hem de uluslararası birçok etkinliğe katılan Semin Öztürk Şener, 25'inci gösteri uçuşu için hazırlıklarını tamamladı



- Gösteri uçuşlarında zaman zaman gökyüzünde "kalp çizen" Semin Öztürk Şener:



- "Antrenmanlarda saatlerce, günlerce uçuyorum ancak seyirci karşısında uçmak büyük bir sorumluluk. İzleyiciler karşısında uçmak beni motive ediyor"



- "ILA Berlin 2020 Air Show'da ülkemi ve Türk kadınını temsil edeceğim. Mayıs 2020'deki bu gösteri için hazırlıklarımı yapıyorum, o günü heyecanla bekliyorum"



(Deniz Açık/Eskişehir)













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