GÜNDEM / 11 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, AK Parti MKYK toplantısına başkanlık edecek.



(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Foto Muhabirlerinin Gözüyle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" isimli fotoğraf sergisinin açılışını yapacak.



(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı kurbanları için düzenlenecek anma programına ve etkinliklere katılacak.



(Srebrenitsa) (Fotoğraflı-Görüntülü)





2- TBMM'den



- Genel Kurulda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.



- Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomide düzenlemeler içeren "torba teklif"in görüşmeleri sürdürülecek.



(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı)







EKONOMİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fahri orman korucuları ve halkla buluşacak, fahri orman korucularına yangın koruyucu malzeme ve sertifikalarını verecek.



(İzmir/17.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00/14.30)



3- TÜİK, 2018 yılı kütüphane istatistiklerini paylaşacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katılacağı basın toplantısında, sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralarda yürütülen karalama kampanyasına ve hakkındaki iddialara cevap verecek.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.00)







SPOR



1- 47. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda başlayacak.



(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





2- Mısır'da gerçekleştirilen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın çeyrek finallerinde Fildişi Sahili-Cezayir, Madagaskar-Tunus maçları yapılacak.



(Süveyş/19.00/Kahire/22.00)



3- Fransa Bisiklet Turu, Mulhouse - La Planche des Belles Filles arasındaki 6. etap yarışıyla sürecek.



(Fransa)



4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor. Kadınlarda yarı final mücadeleleri yapılacak.



(Londra) (Fotoğraflı)



5- UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu ilk maçları tamamlanacak. (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti

2- GRAFİKLİ - 2019 yılı Kapadokya'da "zirve yıl" olacak



- Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri bu yılın ilk yarısında 1 milyon 562 bin 617 turist ziyaret etti

- Bölgedeki Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı turizm merkezlerini, ocak-haziran döneminde ziyaret eden turist sayısı, 2017'ye oranla yüzde 42, geçen yıla oranla yüzde 21 arttı

- Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz:

- "2019'un sonuna kadar daha çok ziyaretçi alacağımızı düşünüyoruz. Bu durum, 2020 yılının da iyi geçeceğinin habercisidir. Rusya, Çin, Hindistan gibi nüfusu kalabalık ülke vatandaşlarının Kapadokya'ya rağbeti olumlu yansıyor"



(Behçet Alkan/Nevşehir)



3- Taksilerde kısa mesafeye indi-bindi ücreti de çözüm olmadı



- Taksilerde başlatılan indi-bindi ücreti uygulamasının kısa mesafelerde yolcu almama problemine çözüm sağlamadığını belirten vatandaşlar ve tüketici örgütlerinin temsilcileri, taksicilerin kısa mesafede yolcu almamayı sürdürdüğünü, bu durumun özellikle sabah ve akşam saatleri, turistik ve kalabalık bölgelerde yoğunlaştığını vurguluyor

- Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu:

- "Hiçbir taksici 'arabayı teslim edeceğim, değişime gidiyorum' diye bir mazeret beyan edemez. Bankaya saat 16.50'de girdiğinizde size 'banka kapandı, çıkın' diyemezler"

- "Taksiciler, genelde müşteriyi aldıktan ve gideceği yeri öğrendikten sonra değişime gideceğini söylüyor. Taksici, aracına binen müşteriyi istediği yere götürmek zorunda"

- TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal:

- "(İndi-bindi ücreti) Bu uygulama dahi soruna çözüm olmadı. Kısa mesafede yolcu alınmaması problemine ilişkin şikayetler her geçen gün artarak devam ediyor"



(Uğur Aslanhan/İstanbul)









***



Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.



