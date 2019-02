GÜNDEM / 11 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören Kalaba ve Sincan Lale meydanlarında toplu açılış törenlerine katılacak, partisinin genel merkezinde MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.



(Ankara/12.00/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.



(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Valiliği, huzurevini, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bilim Merkezi'nde "Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü" programına katılacak, Kozluk Mahallesi'nde KOSGEB'den destek alan kadın girişimcilerle buluşacak.



(Kocaeli/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sultan 2. Abdülhamid'in vefatının 101. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in "Usta" isimli tek perdelik oyununu izleyecek.



(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nallıhan ilçesinde seçim bürosu açılışına katılacak, esnafı ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek.



(Ankara/11.00/12.00/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da binanın çökmesi sonucu yaralananları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret edecek, Dr. Mehmet Öz'ün vefat eden babası kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz'ün Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.



(İstanbul/11.30-13.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Lüleburgaz AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı ile TPAO Batı Çeltek-1 ve Batı Değirmenköy 4-5 Kuyularının flare yakılma törenlerine katılacak.



(Kırklareli/14.00 /15.00/ İstanbul /17.00 /17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın başkanlığında Türk Tasarım Danışma Konseyi toplanacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ



1- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.



(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- Kartal'da çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- FETÖ davaları



- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 kişinin yargılanmasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/08.30)



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılandığı dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ’nün darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanık hakkındaki İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava, Silivri'de görülecek.



(İstanbul/10.00)







SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta MKE Ankaragücü-Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor maçlarıyla sona erecek.



(Ankara/Sivas/20.00) (Fotoğraflı)



2- Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta Gazişehir Gaziantep-Hatayspor, Giresunspor-Ümraniyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.



(Gaziantep/Giresun/19.00) (Fotoğraflı)



3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta Bahçeşehir Koleji- Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes-Banvit karşılaşmalarıyla sona erecek.



(İstanbul/19.00/20.00) (Fotoğraflı)



4- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Rusya temsilcisi Zenit'in teknik direktörü Sergei Semak, UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Şubat Salı günü İstanbul'da oynayacakları son 32 turu ilk maçı öncesi Ülker Stadı'nda ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.



(İstanbul/15.30/18.40) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER



1 - Antarktika kayaçları Mars araştırmalarına kaynak olacak

- Antarktika'da bilimsel faaliyetlerini tamamlayan Araştırma Görevlisi Yağmur Güneş, Mars araştırmalarında örnek bölge olan kıtadaki göller ve kayaçlardan aldığı materyallerle "kızıl gezegene" yönelik çalışmalara katkı sunacak

- İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Yağmur Güneş:

- "Jeoloji, jeokimya, biyoloji ve iklim bilimlerini içeren bu çalışmayla Mars'ın geçmişindeki jeokimyasal koşulları anlamak ve bu süreçler sonrasında ortaya çıkan oluşumlarda biyolojik izler olup olmadığı konusunda önemli bilgiler elde etmek amaçlanıyor"

- "Ülkemizde uzay araştırmalarının hızla önem kazandığı son dönemde, dünya dışı karasal gezenlerde yaşamın izlerinin araştırılması için yer bilimleri konusunda yapılan çalışmalar büyük önem taşıyor"



(Dilara Zengin/Antarktika)



2- BTK'den operatörlere 5G deneme izni



- BTK, Turkcell'e İstanbul ve İzmir'de, Vodafone Türkiye'ye İstanbul ve Ankara'da, TTMobil'e İstanbul'da 5G deneme izni verdi

- Operatörler, belirlenen frekans bandlarında 5G denemelerini 31 Aralık'a kadar yapabilecek

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "İzinlerde, yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemi de dikkate alınarak, deneme sürecinde yerli üreticilerle iş birliği yapılması şartı getirildi"



(Arife Yıldız Ünal/Ankara)



3- Çiftçi pazarında 5 milyar liralık hedef



- Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz:



- "Geçen sene ortaklarımızdan 800 milyon lira civarında ürün aldık. Bu sene taban 1,2 milyar lira ama hedefimiz 1,5 milyar lira alım yapmak, orta vadede ise 5 milyar liralık bir pazar oluşturmak"



- "2020'de makarna sanayicimizin ihtiyacı olan 3 milyon ton buğdayı sözleşmeli olarak karşılayacağız"



- (Kamu alımlarıyla ilgili) Yasal düzenleme noktasında bizim elimiz, kamu kurumlarının eli rahatlatsa gıda enflasyonunu aşağı çekme anlamında tarım kredi kooperatifleri inanılmaz bir işlev üstlenebilir"



(Tolga Albay/İzmir)









***







Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.