GÜNDEM / 11 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na, Hayri Gür Spor Salonu'nda "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/11.00/Trabzon/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Gaziantep/18.00/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kütahya/16.00/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesinde "Tarımda Ege'nin 2023 Vizyonu" paneline ve Çeşme Yörükler Derneğinin toplantısına iştirak edecek.

(İzmir/11.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TÜİK, kasım ayı dış ticaret endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ı kabul edecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)





SPOR

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile deplasmanda karşılaşacak.

(Podgorica/21.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonunun desteği ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından Granada Luxury Otel'de düzenlenen Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri ve bu seminer kapsamında gerçekleştirilecek 2. FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı başlayacak.



(Antalya/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Voleybol Efeler Ligi'nde 13. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Jeopark Kula Belediyespor, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

- Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Macaristan'ın MTK Budapeşte, Fenerbahçe de Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla hazırlık maçı yapacak.

(Antalya/17.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Kamu taşınmazlarındaki turizm tesislerinde dönüşüm ve yatırım dönemi

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

- "(Turizm yatırımlarının tahsis ve irtifak hakkı sürelerinin uzatılması) Yapılan başvurular sonucunda aralık ayı sonundan bugüne kadar 800 milyon lira tahsil edildi"

- "Önümüzdeki dönem taksitlerle birlikte toplam 2,5 milyar lira gelir elde edilmesini öngörüyoruz"

- "Yapılacak yeni yatırımlarla bu düzenlemenin turizm ekonomisine katkısının 10 milyar lirayı bulacağını değerlendiriyoruz"

(Ayşe Şensoy Boztepe-İlkay Güder/Ankara)

2- Marmaray ile taşınan yolcu sayısı 310 milyona yaklaştı

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

- "Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray ile bugüne kadar 310 milyon yolcu, güvenle ve konforla kıtalar arasını 4 dakikada geçti"

- "Marmaray'ı her geçen yıl daha fazla vatandaşımız tercih ediyor. 2017'ye göre 2018'de yolcu sayısında yüzde 7,5'lik artış gerçekleşti"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- GRAFİKLİ - ABD'ye levrek, Rusya'ya çipura

- Türkiye'nin 2018 su ürünleri ihracatı, önceki yıla göre yüzde 13 artarak 958 milyon dolara çıktı

- Su ürünleri ihracatında önemli pazar ülkeler arasında bulunan ABD en çok levreği, Rusya ise çipurayı tercih etti

- Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan:

- "ABD'ye yaptığımız ihracatın yüzde 95'i levrek. Şu anda çipura ve alabalığa alıştıramadık ama onu da başaracağız. ABD'nin en meşhur eyaletlerindeki büyük restoranların hepsinde levrek var. Her sene ABD pazarında yüzde 20 büyüyoruz. Rusya'da da çipurada çok iyiyiz"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)













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