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GÜNDEM / 11 Eylül 2019

ANADOLU AJANSI

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:00
GÜNDEM / 11 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın eş başkanlıklarında, Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) İkinci Dönem Toplantısı ve İmza Töreni gerçekleştirilecek.

- Bakan Pekcan, daha sonra Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, temmuz ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aralarındaki kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın üçüncü duruşması İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Konseyinin Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) mütevelli heyeti adaylığı toplantısına katılacak.

(Strazburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın çeyrek finalleri ABD-Fransa ve Avustralya-Çekya maçıyla tamamlanacak, yarı finalistler belli olacak.

(Dongguan/14.00/Şanghay/16.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı 24 maçla sürüyor.

4- Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesinde yapılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


ÖZEL HABER


1- Yabancı ekonomistler, TCMB'den faiz indirimi bekliyor

- Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell:
- "TCMB, bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,75'e çekebilir"
- Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen:
- "TCMB, politika faizinde yıl sonuna kadar toplam 285-385 baz puan arasında bir indirim gerçekleştirebilir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

2- Umman, Türkiye ile LNG görüşmelerine hazır

- Umman LNG Geliştirme Vakfı Üst Yöneticisi Halid el Messan:
- "Yıllık 10,3 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihraç ediyoruz. Hedefimiz, bunu bir yıl içinde 11,3 milyon tona yükseltmek"
- "Birçok ülkeye satış yapıyoruz. Türkiye'ye LNG satışı için de olası görüşmelere hazırız. İki tarafın ortak çıkarları doğrultusunda anlaşması durumunda, bu ticareti yapmamak için bir sebep göremiyorum"
- "Şu anda küresel piyasada doğal gaz fiyatlarının üreticinin yararına olduğunu söyleyemeyiz. Tüketicinin daha çok fayda sağladığı bir dönemdeyiz"

(Murat Temizer/Muskat)

3- Marmaris "Türkiye Rallisi"ne hazır

- Muğla'nın Marmaris ilçesi ağırlıklı gerçekleştirilecek 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi öncesinde, içinde seyyar ilk yardım hastanesi, kafe, restoran, medya ve canlı yayın merkezi ile yarışa katılacak otomobillerin tamirlerinin yapılacağı platformlar bulunan servis alanı hazırlandı
- Pilotlar, ekipler, organizasyon çalışanları ve seyirciler için her türlü ihtiyacın karşılanacağı ve bin kişilik ekibin çalışma yürüttüğü alana 130 tırla malzeme ve platform taşındı
- TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı:
- "Geçtiğimiz yılın da tecrübesiyle, yoğun bir hazırlık sürecini tamamladığımız Türkiye Rallisi'nin başlamasına bir gün kaldı"

(Sabri Kesen/Muğla)




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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:00
  1. GÜNDEM / 11 Eylül 2019

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